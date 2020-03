Neuanlauf für die Wollestraße 52

Babelsberg

Nach der gescheiterten Übergabe des dringend sanierungsbedürftigen Wohnhauses Wollestraße 52 an eine Mieterinitiative prüft die Stadt auf Antrag der Linken eine sogenannte Konzeptvergabe. Der Auftrag dazu wurde im Hauptausschuss ausgelöst. Ziel der Prüfung ist laut Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) die Sicherung bezahlbarer Mieten auch nach der Sanierung über eine Mietpreis- und Belegungsbildung.

Wie berichtet, hatte sich eine Gemeinschaft aus sechs Mietparteien seit einigen Jahren um die Übernahme und Sanierung des mit 290 Quadratmeter Wohnraum auf drei Etagen vergleichsweise kleinen Hauses bemüht. Im Mai 2019 hatten die Stadtverordneten den Verkauf an die Gemeinschaft beschlossen.

Zeitgleich wurde die Stadt auf Antrag der Grünen zum Schutz der gewachsenen Bewohnerstruktur mit einer Strategie für Babelsbergs Sanierungsgebiete beauftragt. Nach diesem Beschluss sollten die Mietpreis- und Belegungsbindung bei der Vergabe von Immobilien Vorrangkriterien sein.

Basis des damaligen Beschlusses war laut Rubelt, dass „mindestens 50 Prozent“ einer Immobilie nach Sanierung Mietpreis- und Belegungsbindung hätten: „Alles was darüber hinaus geht, wäre in der Vergabe höher zu gewichten.“ Ein Bieter, der für die gesamte Immobilie entsprechende Bindungen zusichere, „hätte dann den Vorrang“, so Rubelt.

Mit der von den Linken gewünschten Förderung von Gemeinschftsprojekten ergäbe sich für die Wollestraße 52 eine neue Ausgangslage, so der Begeordnete: „Dann müssten wir uns noch einmal neu verständigen.“

Die erste Mietergemeinschaft hatte sich zum Jahreswechsel aus dem Verfahren zurück gezogen. Sie hatten den Ausstieg nach langwierigen Verhandlungen mit unerfüllbaren Forderungen durch den von der Stadt beauftragten Sanierungsträger Stadtkontor begründet. Stadtkontor hatte die Vorwürfe zurück gewiesen.

