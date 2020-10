Templiner Vorstadt

Neuer Vorstoß in der Speicherstadt: Als Verkehrsexperte der Linken in der Stadtverordnetenversammlung möchte Ralf Jäkel die Stadt beauftragen lassen, umgehend einen barrierefreien Zugang von der Langen Brücke und vom Hauptbahnhof zur Speicherstadt zu schaffen. Dieser Weg müsse außerhalb der Fahrbahn liegen und auch von mobilitätseingeschränkten Menschen und Rollstuhlfahrern ohne fremde Hilfe nutzbar sein, fordert er. Er nimmt damit Bezug auf MAZ-Berichte über die unsichere Wegeführung für solche Menschen und den Fahrrad-Unfall einer Oberlin-Beschäftigten, die am 28.August der Kollision mit einem falsch fahrenden Auto nur durch Vollbremsung entging. Sie stürzte dabei schwer und brach sich die Hand.

Wenn der Zugang geschaffen ist, so Jäkel in seinem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung, müsse die Stadtverwaltung aller 14 Tage prüfen, dass er auch im Fortgang der Bauarbeiten am Leipziger Dreieck und in der Speicherstadt noch vorhanden ist.

Im Frühjahr habe die Stadtverwaltung die von den Stadtverordneten beschlossene Einrichtung eines Uferweges während der Bauarbeiten abgelehnt mit dem Hinweis, dass jederzeit ein ungehinderter Zugang für Mobilitätseingeschränkte im Zuge der Leipziger Straße schon sichergestellt sei, erinnert Jäkel. Durch eine aktuelle Dokumentation von Stefan Blumenthal sei jedoch deutlich worden, dass diese Zusage nicht eingehalten wird: „Das ist nicht hinnehmbar.“

Stefan Blumenthal weist auf den als Sandpiste noch vorhandenen Uferweg in der Speicherstadt. Quelle: Rainer Schüler

Doch der für seine Hartnäckigkeit bekannte Stadtverordnete belässt es nicht bei dem Antrag zur Umgestaltung der Leipziger Straße, die seit letztem Dienstag auch für radelnde Radfahrer gesperrt und nur für Anliegerautos nutzbar ist. Er kommt auch auf den abgerissenen Uferweg zurück. Der ist zwischen Langer Brücke und Speicherstadt derzeit nur noch als Sandweg vorhanden, wird aber offenkundig nicht mehr durch Baufahrzeuge genutzt.

Abgerissener Uferweg in der Speicherstadt: Hier sind fünf Meter Platz für einen provisorischen Weg. Quelle: Stefan Blumenthal

Der Oberbürgermeister soll nach dem Willen der Linken deshalb erneut prüfen, wie auf der etwa fünf Meter breiten freien Trasse zwischen Havelufer und Baustelle der Speicherstadt ein provisorischer Uferweg hergerichtet werden kann. Im Januar sollen der Bau- und der Umweltausschuss darüber informiert werden, heißt es in dem zweiten Speicherstadt-Antrag Jäkels.

Einfach abgeschnitten: Der unterbrochene Uferweg in der Speicherstadt Quelle: Rainer Schüler

Die Begründung der Stadt für ihre Nichtbefolgung des Stadtverordnetenbeschlusses waren die schlechten Platzverhältnisse im Uferbereich der Baustelle. Auch hier habe Blumenthal als früherer Chef der „Initiative zur Wiedereröffnung des Uferweges durch die nördliche Speicherstadt“ belegt, dass der Streifen frei von baulicher Inanspruchnahme vorhanden ist, so Jäkel in der Antragsbegründung. Ein provisorisch befestigter Weg, mit Bauzäunen abgegrenzt, scheine realisierbar.

Von Rainer Schüler