Das neue Bundespolizeipräsidium am Horstweg zeigt mittlerweile seine gewaltigen Dimensionen. Der Neubau ist innerhalb weniger Wochen weit aus der Baugrube herausgewachsen – derzeit werden die weißen Fassadenelemente des dritten von vier Obergeschossen montiert. Trotz der Corona-Pandemie befinden sich die Arbeiten im Terminplan. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in Bonn rechnet damit, „dass die Rohbauarbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sind. In diesem Zusammenhang ist für das vierte Quartal das Richtfest vorgesehen“, wie Bima-Sprecher Thorsten Grützner auf MAZ-Anfrage mitteilt.

Bis 2023 soll das Präsidium bezugsfertig sein und bis zu 1000 Mitarbeitern Platz bieten. Mit rund 26.000 Quadratmeter Geschossfläche handelt es sich um die größte Baustelle des Bundes im Land Brandenburg.

Zahl der Mitarbeiter in Potsdam wird steigen

Die Bundespolizei plant zudem weitere Neubauten auf dem Gelände zwischen Horstweg und Heinrich-Mann-Allee. Denn die Zahl der bislang rund 1550 Mitarbeiter der Bundespolizei in Potsdam wird weiter steigen, wie die Bima sagt. Derzeit hat die Bundespolizei Liegenschaften im ganzen Stadtgebiet angemietet. Dazu gehört das einstige Umweltamt in der Holzmarktstraße und die Husarenkaserne an der Schiffbauergasse, ein weiterer Bau in der Berliner Straße und auch Teile des früheren Büroturms der ILB in der Steinstraße, wo auch Teile der Stadtwerke sitzen.

Die Bima bekräftigt auf MAZ-Anfrage, dass diese Objekte langfristig freigezogen werden sollen und dafür das Areal am Präsidiumsneubau weiter verdichtet wird. „Für die zentralisierte Unterbringung des Bundespolizeipräsidiums am Standort Heinrich-Mann-Allee 103 werden perspektivisch weitere Neubauten notwendig sein. An anderen Standorten der Stadt Potsdam sollen keine Neu- oder Erweiterungsbauten für das Bundespolizeipräsidium entstehen“, so Bima-Sprecher Grützner.

Der Helenenhof muss abgerissen werden

Unmittelbar neben dem Neubau wird allerdings ein Bestandsgebäude abgerissen, wie nun bekannt wird: der sogenannte Helenenhof, der 1911 zur Betreuung von schwer erziehbaren und geistig beeinträchtigten Mädchen und Frauen errichtet wurde und offiziell als Haus 17 der umfangreichen Liegenschaft geführt wird. Schon Ende 2018, nur wenige Wochen nach dem ersten Spatenstich des Neubaus in unmittelbarer Nähe, musste rund ein Drittel des Baus abgerissen werden, weil statische Schäden in einem Gebäudeteil aufgetreten waren.

Damals plante man noch eine spätere Ergänzung des Hauses. Jetzt heißt es: „Mittlerweile ist geplant, das Haus 17 aufgrund der Schäden komplett zurückzubauen. Für die Planungen eines Ersatzneubaus soll das bisherige Architekturbüro Code Unique Architekten aus Dresden beauftragt werden“, so die Bima. Das Dresdner Architekturbüro gewann 2014 den Wettbewerb für die Gestaltung des Präsidiums. Zu den Bedingungen des Architekturwettbewerbs gehörte damals auch die ausdrückliche Einbindung des Helenenhofs in die Planung.

Bäume gefällt, damit Sicherheitskameras freie Sicht haben

Trotz seines Alters handelt es sich beim Helenenhof um kein Denkmal. Von den zahlreichen Gebäuden der verschiedenen früheren Heilanstalten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert an dieser Stelle, die seit Jahrzehnten von Landes- und Bundesbehörden genutzt werden, ist keines in der Denkmalliste des Landes eingetragen, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Ausnahmen außerhalb des Behördenstandorts bilden unter anderem der Altbau des Humboldt-Gymnasiums und ein einstiger Wirtschaftshof der Heilanstalt, der aber in Privatbesitz ist.

Die Sicherheitsbedürfnisse der Bundespolizei haben außerdem dazu geführt, dass der Bestand an großen Altbäumen entlang des Horstwegs und der Straße An den Kopfweiden im Zuge des Baus abgeholzt wurde. „Das Neubaugelände soll durch eine umfassende Videoüberwachung gesichert werden. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Kameras freie Sichtfelder entlang der Liegenschaftseinfriedung haben. Außerdem muss verhindert werden, dass jemand über die spätere Einfriedung klettern kann“, begründet man die Maßnahme bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Zum Horstweg hin wird der Neubau durch einen 20 Meter breiten Grünstreifen mit Strauchpflanzen deshalb künftig das Stadtbild prägen und selbst vom Schlaatz aus sichtbar sein.

