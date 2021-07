Innenstadt

Neben der Hauptpost – an der Ecke Französische Straße/Am Kanal – tut sich was: Der fünfgeschossige Neubau mit ergänzendem Dachgeschoss, einer Tiefgarage und insgesamt rund 14. 500 Quadratmetern Bruttogrundfläche soll bis Jahresende fertiggestellt werden. Nun sind auch die Nutzungspläne für das Gebäude, das von dem Immobilienentwickler UBM Development Deutschland gemeinsam mit einem Münchner Partner errichtet wird, im Detail bekannt geworden.

Geplant ist unter anderem eine Edeka-Filiale, heißt es in einer Pressemitteilung von UBM Development Deutschland. Edeka Minden-Hannover wird auf 1200 Quadratmetern einen Supermarkt eröffnen – mit einem Fokus unter anderem auf regionalen Produkten und Nahrungsmitteln aus organischem Anbau. Geplanter Starttermin sei im zweiten Quartal 2022, heißt es.

Insbesondere für die Anwohnerinnen und Anwohner im Kiez rund um die Burgstraße wird der neue Nahversorger wohl ein willkommenes Angebot darstellen. Bislang ist der nächstgelegene Supermarkt eine Netto-Filiale nahe der Humboldtbrücke.

Das Gebäude soll Ende des Jahres fertig werden. Ansicht von der Straße Am Kanal. Quelle: Varvara Smirnova

In dem neuen Gebäudekomplex entsteht zudem ein Hotel der Marke Holiday Inn Express mit 198 Zimmern. Als Betreiber des Hotels steht die Primestar Hospitality GmbH fest.

126 Micro-Apartments entstehen

Weiteres Element in dem Nutzungsmix aus Handel, Hotel und Wohnen: Entlang der Französischen Straße sollen 126 so genannte Micro-Apartments entstehen. Wie zuletzt bekannt wurde, sind die Micro-Apartments und die Einzelhandelsfläche von der UBM Development Deutschland an die Patrizia AG aus Augsburg verkauft worden. Der Kaufpreis beträgt 36,2 Millionen Euro.

Die vollmöblierten Micro-Apartments mit einer durchschnittlichen Größe von 31 Quadratmetern erstrecken sich auf fünf Etagen. Das Miet-Angebot richtet sich laut Pressemitteilung der Patrizia AG „vor allem an Berufstätige und an Studenten zur kurz- bis mittelfristigen Vermietung“. Die Apartments sollen Ende des Jahres fertig gestellt werden.

Blick von der Französischen Straße aus. Quelle: Varvara Smirnova

Christoph Langmack von der Patrizia AG erklärte: „Die Apartments in Potsdam stellen für unsere institutionellen Kunden eine hochattraktive Investmentmöglichkeit dar. Potsdam erzielt im Patrizia-Standortranking einen Platz unter den Top-20-Standorten in Deutschland.“ Andreas Thamm, Vorsitzender der Geschäftsführung der UBM Development Deutschland, sagte über den Verkauf: „Wir freuen uns sehr, für dieses außergewöhnliche Haus einen renommierten Spezialisten für hochwertiges Wohnen gefunden zu haben. Damit ist das neue Wohnprojekt bestens aufgestellt.“ Das Ensemble füge sich sowohl architektonisch als auch durch seinen Nutzungsmix „harmonisch und passgenau in das wiedererwachte historische Zentrum von Potsdam ein“.

Netzwerk kritisiert „Wildwuchs“

Weniger euphorisch sehen es Kritiker der städtischen Wohnungsbauentwicklung. „In Potsdam wird zwar viel gebaut, aber meist am realen Bedarf vorbei“, sagt Holger Zschoge vom Netzwerk „Stadt für alle“. „Es ist ärgerlich, dass dem Wildwuchs an möbliertem Wohnen und Micro-Apartments von der Politik noch immer keine Grenzen gesetzt werden.“ Bei möblierten Wohnungen würden jegliche Regulierungen fehlen – zudem gebe es kaum Mieterschutz, kritisiert Zschoge.

Von Ildiko Röd