Architekturkritiker über den aktuellen Bauboom: „Überall entsteht dieselbe Ödnis“

Potsdam

„Die Baukultur sollte für Potsdam eine besondere Bedeutung haben“, sagt Werner Ruhnke, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Querkultur. Stattdessen entstünden Irrtümer in Beton, von denen man behaupte, es sei Bauhausstil, obwohl der gar nichts damit zu tun habe. Der Verein hat den Architekturkritiker der Wochenzeitung „Die Zeit“, Hanno Rauterberg, am Samstag zu einer Diskussion eingeladen. Barbara Ettinger-Brinkmann, die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, wird in der Stadt- und Landesbibliothek seine Argumente kontern.

In einem Artikel für Ihre Zeitung prangern Sie den einfallslosen und öden Baustil an, der Städte wie Potsdam optisch immer mehr vereinheitlicht. Sie leiten daraus ab, dass die Menschen, die darin wohnen müssen, innerlich immer trüber werden. Woran machen Sie dies fest?

Na ja, stellen Sie sich vor, Sie müssten in einer Tiefgarage leben, niedrige Decken, graue Wände, keine Fenster. Ich vermute mal, ein besonders heiteres Leben wäre es nicht. Tatsächlich haben viele Studien festgestellt, dass Architektur sich stark auf unser Wohlbefinden auswirken kann, sie kann uns bedrücken, sie kann uns erfreuen. Wobei es weniger um einzelne Formen geht, sondern um das Atmosphärische: um ein Gespür für das Ansprechende und Schöne. Und gerade dieses Gespür fehlt bei all den Neubauten, die monoton und gesichtslos die Städte verhunzen. Und die Dörfer übrigens auch.

Architekturkritiker der ZEIT Hanno Rauterberg Quelle: Hanno Rauterberg

Sie beziehen sich auf „Baukastensysteme“, die als Investorenprojekte auf immer teurere Grundstücke gestellt werden. Unterstellen Sie den Immobilienentwicklern überzogene Renditevorstellungen oder scheitert es – wie diese häufig anführen – an den gestiegenen Baukosten wegen überbordender Vorschriften?

Es gilt bei diesen Fragen die eiserne Regel: Schuld haben immer die anderen. Es stimmt schon, es gibt viel zu viele Vorschriften, das Bauen wird immer teurer, der Grund und Boden wird zur Spekulationsware, das alles trägt mit dazu bei, dass viele Häuser so trübe und charakterlos aussehen. Andererseits leben wir in einer Gesellschaft, die reicher ist denn je. Und die Menschen legen größten Wert darauf, sich mit schönen Dingen zu umgeben. Warum soll da die Architektur als hoffnungsloser Fall gelten? Das leuchtet mir nicht ein. Man kann auch mit weniger Geld etwas Gelungenes gestalten.

Welche positiven Beispiele, wahrscheinlich aus dem Ausland, kennen Sie denn?

Es gibt immer wieder Fälle, in denen es den Architekten gelingt, etwas mit Eigensinn zu planen, mit Charme und Rücksicht auf die regionalen Besonderheiten. Denken Sie an Wien, da gibt es solche lebendigen Quartiere. Oder an Tübingen oder Konstanz, wo Politiker es unbedingt verhindern wollen, dass ihre Städte zur Abstellfläche globaler Hausfabrikanten degradiert werden. Es geht ja in dieser Diskussion auch nicht allein um ästhetische Fragen, Schönheit ist immer auch politisch. Denken Sie an den Philosophen Ernst Bloch, für den war Architektur "ein Produktionsversuch menschlicher Heimat".

Besitzt die Mehrheit der Menschen überhaupt noch einen ästhetischen Blick?

Zumindest besitzen viele Menschen ein recht untrügliches Empfinden für Atmosphären: Sie spüren, wie kühl und glatt viele Neubauten sind, wie auswechselbar und unpersönlich. Und nicht zuletzt deshalb fühlen sie sich seltsam haltlos und unbehaust. Deshalb plädiere ich für eine Architektur des Ankommens, für Bauwerke, die vom Bleiben und Bewahren erzählen, ohne in irgend einer Weise nostalgisch, kitschig oder restaurativ zu sein.

Sie behaupten, die Bewohner seien ein Stück weit mit Schuld am Problem, weil sie immer mehr Wohnraum beanspruchten. Wie ließe sich das Dilemma lösen – nur durch Verzicht?

Ja, es stimmt, dass sich die durchschnittliche Wohnfläche in den letzten Jahrzehnten verdoppelt hat. Kein Wunder also, dass die Mietkosten ebenfalls gestiegen sind und deshalb immer mehr gebaut werden muss. Das eigentliche Problem ist aber die Versingelisierung: Vielerorts leben mehr als die Hälfte der Menschen allein in ihrer Wohnung, während gleichzeitig viele über Einsamkeit klagen. Die Architektur könnte versuchen, neue Wohnformen zu entwickeln, die den Einzelnen beides ermöglicht: Rückzug und Gemeinschaft. Es gibt dafür einige tolle Beispiele, doch müsste diese Art des anderen Wohnens auch politisch gefördert werden.

Zur Person Hanno Rauterberg Hanno Rauterberg wurde 1967 in Celle geboren. An der Universität Hamburg wurde er 1995 im Fach Kunstgeschichte zum Thema der Konkurrenzreliefs Lorenzo Ghibertis und Filippo Brunelleschis promoviert und absolvierte die Henri-Nannen-Schule.Er arbeitete für den Spiegel-Verlag, bis er ins Feuilleton der Wochenzeitung „Die Zeit“ wechselte. Seit 2014 ist er stellvertretender Ressortleiter des Feuilletons. Er ist Mitglied in der Freien Akademie der Künste Hamburg.

Könnte man nicht argumentieren, was zurzeit entsteht, ist schon eine Verbesserung nach Plattenbau und Betonbrutalismus?

Naja, wenn das der Maßstab ist. Allerdings folgen viele Neubauten genau den Prinzipien des Plattenbaus von einst: billig, schnell, rational. Sie entstehen aus dem Geist des Containers. So etwas wie ästhetische Nachhaltigkeit wird gar nicht erst diskutiert, denn was zählt, ist allein der Profit. Deshalb werbe ich für mehr Baugenossenschaften, die kein Renditeinteresse verfolgen und in der Vergangenheit oft großartige Architektur ermöglicht haben. Oder der Staat selbst muss wieder zum Bauherrn werden und es als Gestaltungsziel ausgeben, dass auch in 200 Jahren die Häuser von heute noch als anregend, belebend und schön empfunden werden. Es geht beim Bauen ja immer auch um Fragen des gesellschaftlichen Selbstbewusstseins und des Selbststolzes.

Nachdem Sie jetzt die Architekten gescholten haben: Wie wohnen Sie selbst?

Meine Familie und ich wohnen in drei Zimmern, Architektur aus den sechziger Jahren, hohe Decken, weite Fenster, schöne Türen. Mehr kann man nicht wollen.

Von der Sehnsucht nach schönen Häusern.Samstag, 18. Januar, 18 Uhr. Stadt- und Landesbibliothek, Am Kanal 47. Eintritt frei. Anmeldung: www.querkultur.de

Lesen Sie mehr:

Von Gabriele Spiller