Satzkorn

Ronald Normann ist als Direktor der Autobahn GmbH Nordost für den Bau der geplanten Raststätte bei Satzkorn am westlichen Berliner Ring verantwortlich. Sein Interview in der MAZ über das Planverfahren, die Klageaussichten und die Beeinträchtigung von Anwohnern und Natur hat zu zahlreichen Reaktionen und Leserbriefen geführt, die wir hier dokumentieren:

„Das falsche Signal“

Es ist unglaublich, mit welcher Ignoranz Herr Normann das Ziel einer zweiten Raststätte im ländlichen Raum verfolgt. Gerade in Zeiten der Klimakrise müssen endlich andere Antworten her: Züge, Güterverkehr, ÖPNV-Infrastruktur. Eine zweite Raststätte ist da das völlig falsche Signal. Ebenso die zunehmende Versiegelung der eh schon bedrohten Natur. Muss die Bevölkerung erst vehement werden?

Tanja Becker, Potsdam

„Hanebüchene Vorschläge“

In dem Interview wird die gesamte Scheinheiligkeit zum Klimaschutz in Deutschland deutlich. Völlig haltlose Argumente und hanebüchene Vorschläge für eine weitere sinnlose Versiegelung von Landschaftsflächen. Die Verbringung fruchtbaren Ackerbodens auf andere Flächen mit vielen Diesel-LKW, was für ein Irrsinn. Und das, während in Glasgow diskutiert wird, unsere Erde zu retten. Gut gemeinte und logische Vorschläge wie die Erweiterung der vorhandenen Raststätte in Wolfslake werden vom Tisch gefegt. Schlussendlich die mögliche Verlagerung der zukünftigen Rast- und Tankanlage auf die Ostseite der Autobahn neben der eh schon strittigen Solaranlage. Ja, immer alles rein ins Industrie-Satzkorn. Das erhöht hier die Lebensqualität. Prima Vorschläge, Herr Direktor. Kommen Sie runter von Ihrer Wolke und stellen Sie sich den Gesprächen mit den Bürgern! Wir sagen Ihnen, wo es langgehen.

Lutz Freyholdt, Satzkorn

„Vertreter der Baulobby“

Welch Arroganz von Normann und der Autobahn GmbH- Leben in alten Zeiten, Vertreter der Baulobby. Nicht lernfähig, dass Klimaschutz genau bei denen anfängt, hier leider aufhört. „Ich gehe davon aus, dass ich alle Klagen gewinne.“ Eine Schande das ein Landesministerium mit unserem Oberbürgermeister Schubert nicht spricht. Gehen Sie bitte dem nach, bleiben Sie für Potsdam am Ball.

Lutz Kolbmüller, Potsdam

„Veraltete Planung“

Die Aussagen von Herrn Normann klingen so, als sei der Bau der Raststätte „Havelseen“ bereits beschlossene Sache. Gott sei Dank ist dem nicht so und der endgültige Planfeststellungsbeschluss ist noch lange nicht ausgesprochen. Herr Normann bezieht sich in seinen Antworten auf Planunterlagen, die veraltet, ungenau und unzureichend sind. Die aktuelle Klimanotsituation wurde in der Planung, die bereits vor über zehn Jahren begann, nicht berücksichtigt. Am meisten hat mich die Aussage geschockt, dass am geplanten Standort von „Havelseen“ kein Schutzgebiet vorhanden sei. Das ist schlichtweg falsch, denn um die geplante Baufläche finden sich geschützte Biotope – und der Wert als Trittsteinbiotope für die angrenzenden FFH-Schutzgebiete wie die Döberitzer Heide wird völlig vernachlässigt. Es ist unerträglich, wie Herr Normann sich damit brüstet, dass es am geplanten Standort die „geringsten Beeinträchtigungen des Naturraums“ gäbe. Deutlich wird seine Ignoranz, als er nach den Fischadlern gefragt wird, indem er die Frage übergeht. Das beweist auch seine oberflächliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Langzeitauswirkungen eines solchen Eingriffes in die Natur werden völlig ignoriert.

Nicole Vandre, Potsdam

„Selbstherrlich und arrogant“

Die Äußerungen des Herrn Normann in der selbstherrlichen und arroganten Manier eines John Wayne lassen nur einen Schluss zu: Hier beharrt jemand trotz tiefgreifender, sinnlich-wahrnehmbarer Veränderungen des Klimas auf den Status Quo einmal getroffener Entscheidungen, komme was wolle. Das offenbart ein erstarrtes und rigides, ewig gestriges Denken, das mit Lösungen von gestern auf gravierende Probleme und Entwicklungen von heute angemessen zu reagieren meint. Dem sei entgegnet: Die Lösung ist das Problem! Mit Ihrem Statement zum „weiter so“ einer überlebten Verkehrspolitik, befeuern Sie den Klimawandel. Von einem Ingenieur in einer so machtvollen Position wie der Ihren würde ich ein Denken über den Tellerrand hinaus erwarten und mir wünschen, dass Sie die Wechselwirkungen des von Ihnen gehypten Projekts mit klimatischen, organismischen und sozialen, kurz lebendigen Umwelten und deren Folgen verantwortungsvoll und entschlossen in den Blick nehmen. Sie setzten sich durch den massiven Eingriff in ein intaktes Ökosystem andernfalls dem unfreiwilligen Verdacht der Verhöhnung der Opfer der Flutkatastrophe im Aartal aus. Wollen Sie das?

Jörg C. Bruns, Marquardt

„Kurzsichtige Planer“

Die von Herrn Normann gemachten Behauptungen bezüglich einer Gegenwehr zum Ausbau Wolfslake ist eine Behauptung, die an den Haaren herbeigezogen ist. Und welche seltenen Tiere sollten sich wohl in dem angrenzenden Stangenwald befinden? Wer wissen möchte, was die Natur um Paaren, Kartzow und Satzkorn so wertvoll macht, braucht nur mal einen Ausflug dorthin zu machen. Diese in weiten Teilen naturbelassene, dörfliche und landschaftlich reizvolle Gegend soll nun asphaltiert werden und somit dem Größenwahn einiger kurzsichtiger Planer zum Opfer fallen. Ich kann nur sagen, lieber Herr Normann, Sie ahnen es bereits: Mit der neuen Regierung bricht eine neue Ära an. Wir als Gesellschaft können uns solche Fehler künftig nicht mehr leisten.

Brigitta Krukenberg, Marquardt

„Baerbock und Scholz sollen retten“

Die MAZ hat das Interview mit Ronald Normann sehr klug geführt, vieles kritisch hinterfragt. Aber zu einem Bürokraten wie Normann dringen Argumente nicht durch. Wesentliche gesellschaftliche Veränderung hat dieser Mann fraglos verschlafen. In der Tat, die Planungen sind bereits über zehn Jahre alt. Genau deshalb ist das Projekt von vorgestern. Es wirkt in den aktuellen Diskussionen um alternative Verkehrskonzepte, Ressourcenschonung und Klimawandel so passend wie ein Dinosaurier in den Havelauen. Und eine der wichtigsten Fragen ließ Normann unbeantwortet: Rechtfertigen gerade einmal 14 (!) zusätzliche LKW-Stellplätze das geplante Projekt „Havelseen“? 14 Stellplätze, für die bereits 2019 über 16 Millionen Euro veranschlagt worden waren. Bis zu einer eventuellen Baufertigstellung kann man von getrost 25 Millionen Euro an Baukosten ausgehen. Auf mögliche Änderungen am Projekt angesprochen baut Normann eine neue Drohkulisse auf. Das Projekt könne ja gegebenenfalls auf die andere Seite der Autobahn (und damit quasi in die Vorgärten der Anlieger) verlegt werden. So sollen die Bürger dann wohl zufrieden sein, wenn die Raststätte am Ende „lediglich“ westlich der Autobahn gebaut werden würde. Noch aber gebe ich den Glauben nicht auf, dass auch unsere Potsdamer Mitbürger/innen Frau Baerbock und Herr Scholz mithelfen werden, Bürgernähe und Vernunft zum Durchbruch zu verhelfen.

Tom Sonntag, Potsdam

Von MAZonline/pede