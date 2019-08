Am Stern

Für viele Familien sind Sonntage anstrengend: Die lange Arbeitswoche liegt hinter den Eltern, die Kinder sind vor dem nächsten Morgen in Schule oder Kita aufgedreht. Mit einem neuen Angebot für Alleinerziehende will die Potsdamer Arbeiterwohlfahrt ( Awo) dem Blues zum Wochenausklang etwas entgegensetzen. An diesem Sonntag geht die Kultur-Brunch-Reihe „Hurra, es ist Sonntag“ im Bürgerhaus Sternzeichen an den Start.

Die Initiatorin der Aktion ist Franziska Löffler vom Büro Kindermut. „Für Alleinerziehende Eltern ist der Sonntag oft besonders hart, weil sie eben niemanden haben, der ihnen mal etwas abnehmen kann“, sagt sie. Und Angebote, die sich speziell an Familien mit nur einem Elternteil richten, gibt es in Potsdam nicht. „Wir finden es wichtig, die Menschen zusammenzubringen und ihnen gleichzeitig einen Ort zum Ausspannen und einen Raum zum Vernetzen zu liefern“, sagt Franziska Löffler.

Lindenpark belebt Netzwerk neu

Für die Eltern soll es gutes Essen geben, dazu ist bei jedem der bislang geplanten Termine auch ein Kulturangebot vorgesehen. An diesem Wochenende spielt die Band Trio Orenda Weltmusik mit georgischem Sound. Die Kinder sind selbstverständlich mit eingeladen, für sie gibt es neben dem reichhaltigen Buffet eine Bastelstation. Weitere Brunches sind am 10. November, 12. Januar, 22. März und 10. Mai geplant. „Wir hoffen sehr, die Reihe danach fortsetzen zu können“, sagt Franziska Löffler vom Büro Kindermut.

Im Babelsberger Lindenpark wird ebenfalls am Sonntag die Initiative „Single mit Kind“ neu aufgelegt. Das Netzwerk hatte schon einmal seit 2014 bestanden, war dann aber eingeschlafen. Nun will die Stiftung SPI ab 16 Uhr den Treffpunkt wieder beleben. „Eltern und Kinder können sich kennenlernen, verabreden und gemeinsam Spaß haben“, sagt eine Sprecherin der Stiftung auf MAZ-Anfrage. Zeitgleich findet im Lindenpark der Familienflohmarkt statt. Die Angebote sind gratis.

Von Saskia Kirf