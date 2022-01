Neue BI Medienstadt protestiert gegen Babelsberger Libeskind-Turm

Babelsberg

Gegen den Libeskind-Turm nebst umliegender Bebauung an der Ecke Großbeerenstraße/August-Bebel-Straße formiert sich weiter Widerstand unter Anwohnerinnen und Anwohnern: Am 8. Januar hat sich die Bürgerinitiative Medienstadt mit aktuell etwa 60 Mitgliedern gegründet – parallel wurde auf der Internet-Seite „open petition“ eine Petition gestartet, die mittlerweile 427 Unterschriften hat. Sie wirbt für einen „Stopp des Turmbaus in Babelsberg – für eine maßvolle Bebauung von Potsdam-Babelsberg“.

„Eines der größten Büro-Bauvorhaben im Land“

Wie berichtet, hat Star-Architekt Daniel Libeskind im November seine Entwürfe für einen mehr als 60 Meter hohen Büroturm mit umgebenden Gebäuden vorgestellt – im Auftrag von Jan Kretzschmar (KW Development) und Filmpark-Chef Friedhelm Schatz.

Architekt Daniel Libeskind (l.) und Friedhelm Schatz, Chef des Filmparks Babelsberg. Quelle: Julius Frick

Noch vor der Sommerpause soll ein Werkstattverfahren dazu starten, unter Beteiligung des Bauherrn, der Verwaltung, der Stadtpolitik, des Gestaltungsrats und des Büro Libeskind. Voraussetzung ist, dass die Stadtverordneten Ende Januar grünes Licht geben; am Dienstag war das bereits Thema im Bauausschuss.

Dort hatte auch Michael Schön von der BI Medienstadt Rederecht. Er schilderte die Befürchtungen der Menschen im Kiez: „Mitten in Babelsberg zwischen Filmstudios, Schulcampus und Wohnsiedlungen soll ein gewaltiger, völlig überdimensionierter Bürohochhaus-Komplex entstehen“, so Schön über das Projekt mit 300 Millionen Baukosten, mehr als 60 Metern Höhe und 5000 Arbeitsplätzen: „Das wäre eines der größten Büro-Bauvorhaben in Brandenburg.“

Stattdessen müsse es darum gehen, „eine bedarfsgerechte, integrative und ökologische Bebauung für Babelsberg möglich zu machen“. Kritik hatte es auch daran gegeben, dass es keinen Architektenwettbewerb für das stadtbildprägende Projekt gibt.

Werkstattverfahren zum Projekt ist gesetzt

Im Bauausschuss war am geplanten Werkstattverfahren nicht zu rütteln. Steffen Pfrogner (Die Andere) hatte zwar die Öffnung der Werkstatt für „konkurrierende Entwürfe“ mit unterschiedlicher Autorenschaft sowie ein flankierendes – „von Verwaltung und vom Auftraggeber unabhängiges“ Gremium – angeregt, doch sein Vorschlag wurde abgelehnt. Immerhin: Die BI Medienstadt soll auch in der Werkstatt vertreten sein – dies hatte Ralf Jäkel (Die Linke) gefordert.

Daniel Libeskind bei der Vorstellung der Entwürfe im vergangenen November. Quelle: Julius Frick

Auf Zustimmung stießen die Vorschläge der Grünen-Ko-Fraktionschefin Saskia Hüneke, dass die Denkmalbehörden mit einbezogen werden und dass „drei Varianten verschiedener baulicher Dichte“ für das Vorhaben untersucht werden. Dafür sprach sich ausdrücklich auch der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) aus. Der Grünen-Vorstoß für Wohnungen im Libeskind-Komplex wurde abgelehnt, weil Wohnungen im Gewerbegebiet unzulässig sind.

Von Ildiko Röd