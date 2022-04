Babelsberg

Die Inszenierung war filmreif – natürlich. Zur Grundsteinlegung der neuen Grundschule am Babelsberger Filmpark hatte dessen Chef Friedhelm Schatz seine Kulissenbauer eigens eine Schultüte im XXXL-Format bauen und diese mit einem Kran in die Baugrube einschweben lassen. Die Zuckertüte fungiert als Zeitkapsel, Schatz als privater Partner im ersten teils öffentlich, teils privat errichteten Schulneubau Potsdams.

Fünf Jahre lang hat er für dieses Projekt gekämpft, eine „never ending Story“, also eine unendliche Geschichte sei dies, so Schatz mit einem augenzwinkernden Verweis auf den vorläufigen Namen der neuen Grundschule „Michael Ende“. „Es war ein gewundener, holpriger, steiniger Weg bis hierher und es ist ein Glücksmoment, nun hier zu stehen“, sagte Friedhelm Schatz. Besonders zufrieden sei er, weil die neue Schule eine öffentliche sei. „Es gibt Bildungsgerechtigkeit für alle“, versprach Schatz.

Babelsberger Grundschule trägt Arbeitstitel „Michael Ende“

15 Millionen Euro werden insgesamt ins Baupaket gesteckt, die Summe deckt den eigentlichen Schulbau ab, den Hort, ein Parkhaus und Sportflächen auf dem Dach der Schule. „Das ist ein Modell, das wir viel öfter denken müssen“, befand Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Er hatte bis auf Ordnungsdezernentin Brigitte Meier alle städtischen Beigeordneten im Schlepptau: Bernd Rubelt fürs Bauen, Kämmerer Burkhard Exner und die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel. „Jeder von ihnen hat mit dem Projekt zu tun“, so Schubert, wobei er auch darauf verwies, dass Rubelt und Exner nicht immer Fan des öffentlich-rechtlichen Bauens hinter dem Filmpark gewesen seien. Zu klein erschien die Kubatur dem einen, zu unsicher eine solche Partnerschaft dem anderen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letztlich haben die Stadtverordneten und die Kommunalaufsicht grünes Licht gegeben. Die Umsetzung muss „mindestens so günstig erfolgen, als wenn wir selbst gebaut hätten“, erklärte Burkhard Exner am Rande der Veranstaltung. Das heißt: Die Stadt darf schlussendlich für die Miete der Liegenschaften nicht mehr bezahlen, als sie selbst in einen entsprechenden Neubau hätte investieren müssen.

Ab Herbst 2023 sollen im Neubau rund 500 Schüler lernen, der Hort bietet 350 Kindern Platz. Die Architektur ist noch geheim, der Bau werde aber „ein Eyecatcher“, sagte Mike Schubert.

Von Saskia Kirf