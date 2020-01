Groß Glienicke

Bei winterlichen Temperaturen liegt der Gedanke an sommerliches Badevergnügen noch fern, doch die ersten Vorbereitungen für die kommende Badesaison haben bereits begonnen. Für die Badesaison vom 15. Mai bis 15. September will die Stadt erstmals die Badestelle An der Badewiese in Groß Glienicke am Groß Glienicker See als offizielle Badestelle der Stadt ausweisen. Zusammen mit der Badestelle Waldbad Templin am Templiner See sowie der Badestelle Stadtbad Park Babelsberg am Tiefen See gibt es dann drei städtische Badeplätze.

Interessierte Bürger oder Institutionen haben die Möglichkeit, ihre Meinungen zu den ausgewiesenen Badestellen darzulegen und sich an weiteren Vorschlägen zur Neu-Ausweisung zu beteiligen. Bis zum 1. März besteht die Möglichkeit, sich an den Bereich Öffentlicher Gesundheitsdienst der Landeshauptstadt Potsdam, zu wenden. Der Bereich Öffentlicher Gesundheitsdienst ist unter den Telefonnummern 0331/2 89 23-71, -72 sowie -80 und per E-Mail unter gesundheitsamt@rathaus.potsdam.de zu erreichen.

Die beiden ausgewiesenen Badegewässer Templiner See und Tiefer See erfüllen die strengen EU-Vorgaben, die nach der Badegewässerrichtlinie überwacht und kontrolliert werden. Sie führen das EU-Prädikat „Ausgezeichnet“. Das zur Neuausweisung vorgesehene Badegewässer Groß Glienicker See mit der Badestelle „An der Badewiese“ in Groß Glienicke wird das EU-Prädikat erst nach der dafür erforderlichen Überwachungsanzahl erhalten, das heißt nach vier Jahren.

Die Badestellen werden im Amtsblatt für das Land Brandenburg ausgewiesen und während der Saison nach einheitlichen Kriterien auf Grundlage der Brandenburgischen Badegewässerverordnung überwacht. Während der Badesaison werden mindestens fünf Proben entnommen. Die aktuellen Untersuchungsergebnisse werden in der Badestellenkarte Brandenburg im Internet unter www.brandenburg.de/badestellen veröffentlicht.

Von MAZonline