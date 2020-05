Potsdamer Klinik-Chefs: „Das Haus ist durch eine tiefe Krise gegangen“

Potsdam

Sie sind seit gut einer Woche im Amt – und sollen das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ als Interims-Geschäftsführer aus der Krise führen. Was das bedeutet, was sie aus der Vergangenheit gelernt haben und wie sie die Zukunft sehen, darüber sprechen Hans-Ulrich Schmidt und Tim Steckel im MAZ-Interview.

Nach dem Corona-Ausbruch haben viele Potsdamer das Vertrauen in das Klinikum verloren. Wie wollen das je wieder zurückgewinnen?

Hans-Ulrich Schmidt: Das Haus ist durch eine tiefe Krise gegangen, aber wir befinden uns im Aufwärtstrend. Wir sind aus dem Krisenmodus in den Arbeitsmodus gewechselt – und wir erfahren an vielen Stellen sehr viel Unterstützung. Die Mitarbeiter sind hochmotiviert: Sie ziehen mit, sie wollen endlich wieder ans Netz zu gehen.

Aber es geht nicht nur um Mitarbeiter, sondern auch um die Patienten.

Tim Steckel: Das Vertrauen der Patienten zurückzugewinnen, ist unser nächstes großes Arbeitsfeld. Da setzen wir vor allem auf Kommunikation. Mit dem Konzept der Dreiteilung können wir so viel Patientensicherheit bieten wie kein anderes Krankenhaus. Wir sehen uns da durchaus kritischen Stimmen anderer Klinikbetreiber ausgesetzt, sind aber der festen Überzeugung, dass das höchste Maß an Sicherheit aktuell der richtige Schritt ist.

Schmidt: Patientensicherheit hat für uns Priorität. Mit unserem Konzept können wir uns sehr flexibel auch auf weitere Pandemien einstellen – wir wissen ja nicht, was noch kommt. Wenn Sie sich mit Experten unterhalten, gibt es sehr unterschiedliche Szenarien: Der Erste sagt, im November kommt mit der nächsten Influenza-Welle auch die nächste Corona-Welle. Der Zweite sagt: Corona ist unabhängig vom Wetter. Und der Dritte sagt: Die Durchseuchung in Potsdam ist so hoch, dass nicht mehr viel kommen wird. Wir müssen erst lernen, mit diesem Virus zu leben.

Haben Sie Sorge, dass auf dem sehr engen, sehr umkämpften Gesundheitsmarkt Berlin-Brandenburg Ihre Konkurrenten, die in der Krise Ihre Patienten aufgenommen haben, durch Ihre Notlage profitieren?

Schmidt: Nein, das sehen wir nicht – weil wir hier eine exzellente medizinische Versorgung anbieten. Nur muss diese jetzt umgesetzt werden auf Corona-Bedingungen. Wir haben exzellente Chefärzte mit überregionalem Ruf. Und auch unsere Kollegen sagen: Wir brauchen Euch wieder am Netz, weil wir gar nicht in der Lage sind, alle Patienten zu versorgen! Es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn Sie ein 1000-Betten-Haus vom Netz nehmen, ohne dass es einen Versorgungsengpass gibt.

Aber Patienten binden sich auch an ein Haus, wenn sie gute Erfahrungen gemacht haben – die sie im Moment bei Ihnen aber nicht machen können.

Schmidt: Es wird unsere Aufgabe sein, das Vertrauen in unser Klinikum zurückzugewinnen.

Steckel: Wenn man sich die Krankenhaussituation deutschlandweit anschaut, haben nahezu alle Krankenhäuser eine deutlich geringere Belegung als üblich. Die Patienten sind überall ein Stück weit skeptisch, ins Krankenhaus zu gehen. Das finde ich maximal besorgniserregend, weil viele Patienten dadurch mit chronischen Leiden den Weg ins Krankenhaus nicht gehen. Mit dem Konzept, das wir jetzt fahren – noch mehr Patientensicherheit als üblich und noch mehr Hygiene als deutschlandweit Standard –, wollen wir den Patienten diese Sorge, nicht ins Krankenhaus gehen zu können, wieder nehmen.

Schmidt: Wir haben uns deswegen auch Professor Zastrow geholt, der ein exponierter und renommierter Hygieniker ist.

Das ist schon der dritte externe Hygieniker in dieser Krise, richtig?

Steckel: Unsere angestellte Krankenhaushygienikerin ist krankheitsbedingt so kurzfristig ausgefallen, dass wir reagieren mussten. Die erste externe Beratungskompetenz hat sich umorientiert, die zweite war klar temporär befristet. Und jetzt haben wir mit Herrn Zastrow jemanden, der uns zumindest – so ist es vertraglich gestaltet – das nächste Vierteljahr unterstützt. Dann müssen wir weitersehen.

Das Bergmann-Klinikum ist seit dem am 1. April verhängten Aufnahme- und Verlegungsstopp fernab von einem Normalbetrieb. Wie viele Operationen und Behandlungen konnten seither nicht stattfinden?

Steckel: Das kann man schwer quantifizieren, weil wir auch vom Bundesgesundheitsministeriums dazu angehalten wurden, planbare Operationen zurückzufahren – auch ohne Aufnahmestopp gebe es also ohnehin nur die Operationen, die dringend notwendig oder maximal akut sind. Zum Vergleich: In 2020 wurden im Zeitraum Mitte März bis Ende April 1191 ambulante und stationäre Operationen durchgeführt, im gleichen Zeitraum 2019 waren es 3.006.

Schmidt: Wir nehmen seit 1. April keine planbaren Patienten mehr auf. Aber es gibt einen Rettungsschirm für Krankenhäuser, über den uns für jedes nicht belegte Bett pro Tag 560 Euro erstattet werden. Das hilft, bis zur Wiederöffnung zu überstehen. Aber ja, wir haben eine angespannte wirtschaftliche Situation. Quantifizieren können wir dies im Moment noch nicht.

Sie können also nicht sagen, wie hoch die Einbußen pro Tag, pro Woche oder Monat sind?

Schmidt: Wir haben im Moment keine existenzbedrohliche Situation, weil wir in den letzten Jahren vernünftig gewirtschaftet haben.

Dennoch müssen Sie jetzt viel Geld in die Hand nehmen. Sie müssen das Drei-Kliniken-System errichten, für Juli ist die Tarifrückkehr geplant. Es ist immer betont worden, dass letzteres nicht zu stemmen ist – wie funktioniert das jetzt?

Steckel: Ich würde ungern zwei Themen vermischen, auch wenn sie zeitlich in einen Kontext fallen. Zum Thema Dreiteilung: Wir tun es, weil wir davon überzeugt sind, dass wir auch zukünftig gegen Corona oder andere Pandemien gerüstet sein müssen.

Schmidt: Wir haben hier in Potsdam einen Brennpunkt der Corona-Entwicklung und müssen uns darauf ausrichten. Wenn wir im Herbst eine zweite Welle bekommen sollten, sind wir in der Lage, mit unserem System darauf zu reagieren und eine Zahl von Covid-Patienten zu versorgen, wie es andere Krankenhäuser nicht können. Andernfalls können wir uns wieder an eine normale Krankenhausversorgung anpassen. Wir sind mit unserem System sehr flexibel. Und das ist unser vordringlicher Auftrag: Vertrauen zurückgewinnen, dass sich Patienten hier sicher versorgt fühlen.

Um Vertrauen zurück zu gewinnen, muss aber auch das aufgearbeitet werden, was schief gelaufen ist.

Schmidt: Da verweise ich auf die Expertenkommission, die gerade eingesetzt wird. Da gibt es offenbar den ernsthaften Willen, sachlich aufzuklären. Das müssen wir abwarten. Aber wir haben natürlich auch unsere Erkenntnisse. Und aus denen haben wir gelernt.

Welche Erkenntnisse?

Schmidt: Das eigentliche Problem ist bei dieser Viruserkrankung der Verlauf – ein Mensch, der infektiös ist, aber aufgrund ausbleibender Symptome nicht weiß, dass er infektiös ist. Deshalb wird jeder Patient abgestrichen und in Intervallen jeder Mitarbeiter. Wir haben die Testkapazitäten. Das kostet alles Geld, aber es ist notwendig. Was wir noch gelernt haben: Wir müssen das Meldewesen optimieren, der betriebsärztlichen Versorgung einen anderen Stellenwert geben, das Thema Hygiene nach vorn entwickeln. Das sind die Dinge, die wir für uns mitnehmen. Die anderen Dinge, die überlassen wir der Kommission.

Werden Sie denn die Erkenntnisse der Kommission veröffentlichen? Sie haben inzwischen ja maximale Transparenz angekündigt?

Schmidt: Der Aufsichtsrat hat gemeinsam mit dem Gesellschafter den Beschluss gefasst, diese Kommission einzurichten. Wir sind dem Gesellschafter an der Stelle weisungsgebunden und werden zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, wenn wir gefragt werden. Ansonsten arbeitet die Kommission völlig unabhängig von uns.

Was glauben Sie, warum der Oberbürgermeister ausgerechnet Sie als Krisen-Bewältiger ausgesucht hat?

Schmidt: Das müssen Sie Herrn Schubert fragen. Vielleicht weil der Oberbürgermeister Herrn Steckel und mir zutraut, diese Aufgabenstellung zu lösen.

Dabei ist Ihre Karriere nicht ganz makellos, Herr Schmidt. In Ihrer Zeit als Klinik-Chef in Offenbach ermittelte die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Untreue.

Schmidt: Zunächst einmal: Es stimmt nicht alles, was in der Zeitung steht. In der Tat gab es aber eine Strafanzeige, die öffentlichkeitswirksam platziert wurde. Das Ermittlungsverfahren ist eingestellt worden. Ansonsten bin ich 53, hab schon ein bisschen was erlebt und bin, glaube ich, relativ krisenfest.

Was stimmte denn nicht, was in der Zeitung stand?

Schmidt: Ich habe von einer zweiten Strafanzeige gelesen, davon wusste ich nichts. Es kann aber sein, dass es die Anzeige gab – Sie kriegen ja nicht alles mit. Ansonsten habe ich schon in vielen Situationen meinen Mann gestanden. Ich bin seit 2014 in der Bergmann-Gruppe und das gerne. Und ich glaube, ich habe auch gezeigt, dass ich in der Lage bin, meinen Job zu machen.

Die Führungskultur im Haus ist immer wieder kritisiert worden – unter anderem vom Betriebsrat. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?

Schmidt: Ich sage mal, wir bringen unsere eigene Persönlichkeit mit. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, transparent und offensiv zu informieren. Ob sich das jetzt unterscheidet zu früher, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber auch da schauen wir nicht zurück.

Steckel: Das Thema Kommunikation steht für uns derzeit ganz klar im Fokus – nach außen und nach innen. Doch man muss auch klar sagen: Führungskultur in einem Zeitraum von sechs Monaten grundlegend zu ändern, ist unmöglich. Und darum geht es auch nicht. Unser klarer Arbeitsauftrag ist, das Krankenhaus wieder ans Netz zu bringen.

Dafür wollen Sie Hygiene vor Wirtschaftlichkeit stellen. Das haben Sie mehrfach betont. Ging vorher Wirtschaftlichkeit vor Hygiene?

Schmidt: Nein. Und so möchte ich das auch nicht verstanden wissen. Wir sind ein kommunales Unternehmen und haben keine Gewinnerzielungsabsichten. Trotzdem muss sich das Verhältnis von Wirtschaftlichkeit und Hygiene normalweise die Waage halten. Nicht so in Corona-Zeiten, da steht Hygiene für uns an erster Stelle – und deswegen gehen wir auch mit unseren Test über die RKI-Empfehlungen hinaus.

Hätte das RKI nicht viel früher flächendeckende Tests in Krankenhäusern empfehlen müssen?

Schmidt: Fachlich steht es mir nicht zu, das RKI zu bewerten. Aber wir gehen über die Empfehlungen hinaus, weil wir glauben, dass die reine Anwendung der Richtlinie nicht genügt, um das Schutzbedürfnis, das wir für Patienten und Mitarbeiter haben, abzudecken.

Das Klinikum musste viel Kritik einstecken – auch aus dem Rathaus und aus Politikkreisen. Fühlen sich da mitunter als Spielball machtpolitischer Interessen?

Steckel: Ich möchte das von einem anderen Blickwinkel versuchen zu kommentieren. So eine Berichterstattung mit Worten wie „Todesklinik“ hat auch die Konsequenz, dass es zu Anfeindungen gegenüber unseren Mitarbeitern kam, die sich auf offener Straße anhören mussten: „Ihr seid doch die aus der Todesklinik“ – und das ist noch einer der weniger schlimmen Kommentare. Das können wir so nicht akzeptieren. Unsere Mitarbeiter machen einen großartigen Job!

Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit der Stadt im Moment?

Steckel: Professionell und konstruktiv.

Schmidt: Jeder hat jetzt Interesse daran, dass dieses Klinikum wieder ans Netz geht – und zwar auf allen Ebenen, sei es nun in der Stadt oder im Land. Wir fühlen uns da im Moment auch ein Stück weit getragen.

Trotzdem ist hier und da die Angst zu hören, dass das Klinikum den finanziellen Herausforderungen nicht gewachsen sein könnte. Besteht die Gefahr einer Privatisierung?

Schmidt: Diese Frage stellt sich uns gar nicht. Wir sind uns sicher, dass diese Stadt zu ihrem Krankenhaus steht, dass der Wert dieses Krankenhauses von der Kommune gesehen wird, dass auch die Arbeit der Beschäftigten wertgeschätzt wird. Wir haben eine Krise und wir sind gemeinsam dran, diese Krise zu bewältigen. Übrigens nicht nur in Potsdam. Denn eins hat diese Krise aus meiner Sicht auch gezeigt: Die gesamte Krankenhausfinanzierung muss neu aufgestellt werden, wenn wir für weitere Pandemien gerüstet sein wollen.

Von Anna Sprockhoff und Nadine Fabian