In der brandenburgischen Landeshauptstadt eröffnen in dieser Woche mehrere neue Corona-Testzentren. Schon am Mittwoch erhält Babelsberg in prominenter Lage zwei solcher Teststellen: die Linden-Apotheke und das Café Kellermann an der Kreuzung von Rudolf-Breitscheid- und Karl-Liebknecht-Straße. Am Donnerstag gehen zudem die beiden Testzelte am Bassinplatz – direkt neben St. Peter und Paul – und auf dem Vorplatz des Brandenburger Tors in Betrieb.

Linden-Apotheke und Café Kellermann arbeiten zusammen

Dass das Café Kellermann nun nicht nur Coffee to go, sondern auch kostenlose Corona-Schnelltests anbietet, ist durch eine Kooperation mit schräg gegenüber liegenden Linden-Apotheke problemlos möglich. „Gastronomie ist im Moment ja ein Ladenhüter, deshalb habe ich den Apotheker, Hartmut Kulka, angesprochen“, sagt Uwe Kellermann. Er lief offene Türen ein, denn der Apotheker hatte die gleiche Idee und kümmerte sich direkt ums Personal und ums Material, Kellermann stellt die Räume zur Verfügung. Zunächst werde die Teststelle zu den Café-Zeiten geöffnet haben, also werktags und samstags ab 10 Uhr. „Wir wollen erst einmal anfangen und schauen, wie groß der Bedarf ist und dann darauf reagieren“, sagt Uwe Kellermann. Ist das Interesse groß, sei es durchaus möglich, die Tests bis 16 oder gar 18 Uhr anzubieten, auch den Sonntag wolle man noch nicht kategorisch ausschließen.

Testergebnis nach 20 Minuten

In der Linden-Apotheke geht’s bereits um 9 Uhr los. Für beide Teststellen sind keine Termine erforderlich – wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte oder muss, schaut einfach vorbei. Das Testergebnis kommt nach 15 bis 20 Minuten per E-Mail.

Über 20 Corona-Testcenter in der Landeshauptstadt Potsdam

Die Teststellen sind ein wichtiges Instrument, die Pandemie in den Griff zu bekommen. In Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam gibt es mehr als 20 Corona-Testzentren: Über die Osterfeiertage hinweg, also im Zeitraum vom 2. bis zum 5. April, sind dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam insgesamt 23 positive Schnelltests aus den Testzentren und Apotheken übermittelt worden. „Bislang sind sechs davon PCR-positiv bestätigt“, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner. „Mehrere Ergebnisse stehen aktuell noch aus.“

Inzidenz in Potsdam unter der kritischen Marke von 100

Zuletzt hatte Potsdam 13 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 93,16 und damit weiterhin unter der kritischen Marke von 100. „Von den Zahlen der Ostertage sollte man sich nicht blenden lassen“, mahnt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). „Hieraus sollten keine verfrühten Öffnungspläne abgeleitet werden.“ Weil rund um die Osterfeiertage weniger getestet wurde, ist die Aussagekraft der Zahlen fraglich.

Die Potsdamer Krankenhäuser behandeln derzeit 26 Covid-19-Patienten, die Hälfte davon auf der Intensivstation.

