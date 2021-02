Nauener Vorstadt

Die Landeshauptstadt Potsdam will eine neue Satzung zum Schutz des Denkmalbereichs „Nauener Vorstadt“ erlassen und bringt eine entsprechende Vorlage in die nächste Stadtverordnetenversammlung ein. Die Satzung umfasst nicht nur die bislang geschützte südliche Nauener Vorstadt, sondern auch das Gebiet der nördlichen Nauener Vorstadt. Sie ist zur Erhaltung der historisch wertvollen Gebäude und Gärten und zur behutsamen Entwicklung erforderlich. Im September 2020 hatten die Potsdamer während der öffentlichen Auslegung des Satzungsentwurfs die Möglichkeit, ihre Anregungen und Hinweise einzubringen.

Derzeitige Satzung läuft nach 20 Jahren aus

Die Landeshauptstadt Potsdam hatte bereits 2001 auf der Grundlage des damals geltenden Denkmalschutzgesetzes eine ordnungsbehördliche Verordnung zum vorläufigen Schutz des Denkmalbereiches „Südliche Nauener Vorstadt“ erlassen. Der Erlass war erforderlich, um die historisch wertvollen baulichen und gärtnerischen Anlagen der Vorstadt in ihrer Gesamtheit als ein einzigartiges städtebauliches und architektonisches Zeugnis für die Entwicklung des baulichen Erbes in Potsdam zu gewährleisten. Die Nauener Vorstadt ist bis heute nahezu vollständig erhalten und aufgrund ihrer bedeutenden und schönen Gebäude und Gärten überregional bekannt – zum Beispiel das Villenensemble in der Puschkinallee, die Große Weinmeisterstraße oder die Persiusstraße.

Anzeige

Ohne neue Satzung keine Denkmalförderung

Die Verordnung von 2001 wird nach 20 Jahren am 31. Mai 2021 automatisch ungültig. Danach könnten viele Gebäudeeigentümer die Möglichkeit der indirekten Denkmalförderung nicht mehr in Anspruch nehmen. Anfallende Kosten für die Reparatur und Wiederherstellung bedeutender Bauwerke in der Nauener Vorstadt würden nicht mehr gefördert werden. Dies ist Anlass für die nun geplante Denkmalbereichssatzung.

Von MAZonline