Krampnitz

Krampnitz – der wahrgewordene Öko-Traum? Folgte man den Ausführungen im Forum Krampnitz am Mittwochabend, dann konnte man das Grün-Idyll schon förmlich vor sich sehen: Laut Vorgabe sollen die Dächer der Häuser – bei den Neubauten soll es nur Flachdächer geben – begrünt werden. Dort soll das Niederschlagswasser gesammelt und auf die Grundstücke abgeleitet werden, wo das Nass dann hauptsächlich versickert.

Natürlich wird es auch Solaranlagen auf den Dächern geben. Wer jedoch nach Stellplätzen vor den Häusern sucht, der kann lange suchen. Einfach in ein paar Schritten vom gemütlichen Wohnzimmer bis zum heimischen Carport oder zu den Parkplätzen entlang der Straße? Nichts da.  „Integraler Bestandteil“ des Krampnitz-Konzepts, so Bert Nicke, Chef des Entwicklungsträgers Potsdam, sei: „Dass das Auto nicht vor der Haustür steht.“ Einzige Ausnahmen: Die Parkplätze für die Fahrzeuge von körperlich Beeinträchtigten.

Keine Tankstelle in Krampnitz

Der geplante Central Park im Herzen des neuen Wohngebietes Krampnitz. Quelle: Archiv

Alle anderen Neu-Krampnitzer und Neu-Krampnitzerinnen können ihre Fahrzeuge in Quartiersgaragen unterstellen. Wie berichtet, müssen Autofans den Gürtel in Sachen Stellplatz ohnehin ziemlich eng schnellen. Pro Wohneinheit hat man nur das Anrecht auf einen halben Stellplatz.

Auch mit einer „Tanke“ für den eigenen Benzin-Schlucker wird es mau ausschauen: Geplant sei ein „Ausschluss von Tankstellen“ in den Wohngebieten, hieß es am Mittwochabend. Hauptzielgruppe scheinen somit die E-Auto-Aficionados zu sein. Generell gilt bei der Quartiersentwicklung: „Es werden Investoren zum Zuge kommen, die ökologisch bauen wollen“, bekräftigte Nicke.

Krampnitz-Plan: 5000 Einwohner bis 2029

Doch wann wird aus der Vision Krampnitz endlich Realität? Und wie groß wird der neue Ortsteil Krampnitz sein? Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) geht von folgendem Zeitplan aus: Bis 2029 soll das Quartier 5000 Einwohner haben. Ab 2029 soll laut aktuellem Plan mit der Tramstreckenverlängerung begonnen werden – Voraussetzung für den Ausbau des Viertels bis zu 10.000 Einwohner, was voraussichtlich in den Jahren 2035 bis 2037 erreicht sein kann.

Wie berichtet, hat die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg bisher allerdings nur grünes Licht für die erste Ausbaustufe – bekannt als „Krampnitz 5000“ – gegeben. Dies eröffne die Möglichkeit, B-Pläne bis zur 5000-Einwohner-Stufe umzusetzen, so Rubelt – unter anderem den zentralen B-Plan mit dem „Central Park“ samt Grundschule (Baustart in der Pipeline; Fertigstellung 2024) bis hin zu Wohnbebauung. Zwei B-Pläne sollen noch in diesem Jahr in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden; ein weiterer im ersten oder zweiten Quartal 2022. „Krampnitz 5000“ wird vier Kitas umfassen, einen Supermarkt, zwei Gewerbestandorte, den zentralen Park („Central Park“), etliche der erwähnten Quartiersgaragen, eine Gesamtschule.

Fünf-Minuten-Takt für Bus nach Krampnitz

Visualisierung für die neue Grundschule, die bis 2024 fertiggestellt werden soll. Quelle: AFF Architekten

Voraussetzung für die Absegnung von „Krampnitz 5000“ durch die Gemeinsame Landesplanung sei die Vorlage eines überzeugenden Verkehrskonzepts gewesen, hieß es am Mittwoch. Was das konkret bedeutet: Man setzt auf Bus und Rad. Während es mit dem Radschnellweg noch einige Jahre dauern wird und stattdessen die Radstrecke entlang der B 2 ertüchtigt werden soll, setzt man bei den Bussen auf eine Taktverdichtung, zum Beispiel beim Bus 609, der auch durch das Quartier Krampnitz geführt werden soll.

Angepeilt wird ein Fünf-Minuten-Takt beim Bus. Schon bei 2000 Einwohnern soll das maximale Angebot bereitgestellt werden, erklärte Norman Niehoff, Leiter des Bereichs Verkehrsentwicklung im Rathaus. Ebenfalls geplant: Schnellbusse in Richtung Berlin.

Anbindung des Bahnhofs Marquardt

Ende 2022 wird die so genannte „Mobilitätsdrehscheibe Marquardt“ an den Start gehen – zeitgleich mit der RB-Anbindung an Berlin. Teil der Mobilitätsdrehscheibe: Anbindung des Bahnhofs an die Buslinie 609, Parkmöglichkeiten für hundert Autos – nebst einer Erweiterungsfläche für weitere hundert Autos – sowie 40 Radstellplätze (erweiterbar um weitere 40 Räder).

Um Krampnitz jedoch auf 10.000 Einwohner ausbauen zu können, braucht es laut Vorgabe der Gemeinsamen Landesplanung eine Tramtrasse von Campus Jungfernsee bis Krampnitz. Ein heißes Eisen, das im Potsdamer Norden für viele Befürchtungen sorgt – nicht zuletzt vor einem Verkehrskollaps auf der B2 sowie vor den Auswirkungen der langwierigen Tramtrassen-Bauarbeiten.

Potsdamer machen Frust im Forum Luft

Eine Dame im Publikum des Krampnitz-Forums machte ihrem Frust am Mikro Luft: „Jetzt soll wieder die Straße gesperrt werden. Ich habe es als Anwohner von Neu-Fahrland satt. Ich weiß nicht, wo Sie die Tram über die Insel Neu Fahrland führen wollen. Tut mir leid – es sind noch so viele Fragen offen“, empörte sich eine Dame aus Neu-Fahrland. Sie sei selbst Grundstückseigentümerin von Flächen, die für die Trassenverlängerung wichtig seien. „Aber ich werde nicht so einfach verkaufen“, sagte die Neu-Fahrländerin, sichtlich emotional. Sie wisse von zahlreichen anderen Grundstückseigentümern, die ähnlich empfinden.

„Es ist uns wichtig, dass die B2 ihre Leistungsfähigkeit behält“, versicherte Rubelt in Richtung der Kritikerin. Zum Thema Grundstückserwerb erklärte der Beigeordnete, dass die Landeshauptstadt bereits erste Grundstücke entlang der geplanten Trasse erworben habe.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Generell schlugen die Wellen beim Forum Krampnitz am Mittwoch teilweise hoch, empörte Zwischenrufe waren keine Seltenheit. Krampnitz-Skeptiker wie Neu Fahrlands Ortsvorsteherin und Bürgerbündnis-Ko-Fraktionschefin Carmen Klockow und der Groß Glienicker Stadtverordnete Andreas Menzel (Freie Wähler) beklagten mehrfach, dass man nur ausweichende – oder gar keine – Antworten auf Fragen bekomme: „Das ist keine Diskussion, das eine Farce.“ Eine weitere Dame gab ihr entrüstetes Fazit: „Ich habe mich zehnmal gemeldet und bin nicht drangekommen.“ Rubelt verwies auf den limitierten Zeitrahmen und die Möglichkeit zum anschließenden Dialog mit den Fachleuten.

Von Ildiko Röd