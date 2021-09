Potsdam

Es ist nur eine Fakultät, die sich aber über drei Hochschulen erstreckt. Es gibt einen virtuellen Campus mit 16 Professuren, in dem aber Vorlesungen an drei geografisch unterschiedlichen Orten stattfinden werden. Das Modell für die universitären Gesundheitswissenschaften in Brandenburg, die im Sommer kommenden Jahres mit dem Lehrbetrieb starten sollen, ist anspruchsvoll und ambitioniert. Die Universität Potsdam, die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und die Medizinische Hochschule Brandenburg in Neuruppin (MHB) sind Träger der Fakultät und widmen sich besonders dem Forschungsschwerpunkt „Medizin und Gesundheit des Alterns“.

16 direkte Professuren

„Im Zusammenspiel mit den Kollegen vor Ort werden wir Angebote von rund 100 Professuren vereinen können“, sagt Nathalie Dehne, Geschäftsführerin der Fakultät für Gesundheitswissenschaften. Von Medizinischer Ethik bis Immunologie reichen die 16 direkten Professuren der Fakultät unter dem Dach des Leitthemas der Altersgesundheit.

An der Universität Potsdam etwa werden neben eher philosophischen Disziplinen zur Gesundheit in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung (Dife) vor allem auch Fragen der Auswirkungen des Lebensstils wie Ernährung und Sport auf den Körper im Fokus stehen. An der BTU sollen neben der körperlichen Immunabwehr speziell medizinische Aspekte des Alterns erkundet werden. An der MHB wird es vor allem um Versorgungsforschung sowie um genetische und Gesundheitssystemfragen gehen. Hier an der privaten Hochschule in kommunaler und freigemeinnütziger Trägerschaft ist bereits außerhalb der gemeinsamen Fakultät die klassische medizinische Forschung etwa zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen angesiedelt. Langfristig gibt es aber auch Pläne zu einem Zentrum für Medizinstudien in der Lausitz.

Koordinierungsstelle an der Uni Potsdam

Ziel der Fakultät ist es, neuartige medizinische, pflegerische und medizin-technische Versorgungsangebote sowie innovative Studiengänge zu aktuellen gesundheitswissenschaftlichen Themen und zum Schwerpunkt der öffentlichen Gesundheit (Public Health) zu entwickeln. Masterstudiengänge sind bislang zu Ernährungsfragen und zur Versorgungsforschung vorgesehen, die im Sommersemester 2022 starten sollen. Ein entscheidender Aspekt sei aber auch der Transfer zu weiteren Forschungskooperationen und die Weiterentwicklung der medizinischen sowie pflegerischen Versorgung im Land, so Dehne. Die Koordinierungsstelle der Fakultät mit ihren drei Standorten ist in Potsdam auf dem Campus Golm der Uni Potsdam angesiedelt.

Die Vorbedingungen für den neuen Gesundheitscampus können sich sehen lassen. An der Universität Potsdam gibt es etwa die Hochschulambulanz, die jetzt schon die Wirkung präventiver und therapeutischer Maßnahmen etwa im Bereich der Orthopädie untersucht. Am Dife in Rehbrücke laufen flächendeckende Untersuchungen zum Diabetes und zur Wirkung der Ernährung auf Krebserkrankungen und andere weit verbreitete Leiden. An der BTU sind bereits zahlreiche fachspezifische Studiengänge zu Hause. An der MHB ist ein Studium sowohl der Humanmedizin als auch der Psychologie schon heute möglich.

Auch die Pandemie soll in Brandenburg weiter erforscht und in ihren Auswirkungen sowie hinsichtlich der nötigen Vorsorge erkundet und zum Thema der akademischen Bildung werden. Hier könnten ebenso Public Health und die Versorgungsforschung im Mittelpunkt stehen, sagt Dehne. Einzelthemen würden etwa Langzeitwirkungen der Erkrankung Covid-19 und Rehabilitationen sowie die speziellen Konsequenzen für ein Flächenland mit relativ hoher Altersstruktur wie Brandenburg sein. Speziell an der Universität Potsdam mit dem dortigen zur Fakultät zählenden Harding-Zentrum für Risikokompetenz soll es auch darum gehen, Menschen mehr Verständnis und Kompetenz zur Einordnung von Wagnissen und Gefährdungen an die Hand zu geben.

Der Begriff „Campus“, der ja eigentlich einen solitären Raum bezeichnet, sei vor allem gewählt worden, um „Zugehörigkeit“ auch für die künftigen Studierenden zu vermitteln, meint Dehne.

