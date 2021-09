Mitte

„So schön wie früher wird es nicht“, sagt Bernhard Wendel: „Aber ich bin sehr froh, dass es wenigstens in diese Richtung geht.“ Viel abgewinnen kann der Potsdamer Architekt der Freiraumgestaltung zwischen dem blu.Bad und dem neu erstehenden Terrassenrestaurant „Minsk“ nicht, die gestern mit dem symbolischen ersten Spatenstich eingeleitet wurde. „Das ist alles so leer“, findet Wendel mit Blick auf die drei kleinen Springbrunnenbecken, die da an die Aufwärtswege geklemmt sind; schließlich gab es früher drei in voller Breite.

Übersichtsplan der Freiflächen: Die drei kleinen Sprinbrunnenbecken lliegen am Panoramaweg nach oben (im Bild unten) Quelle: Stadtwerke Potsdam

Erinnerung an Bonner Rosen

An die erinnerte denn auch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und an die „Bonner Rosen“, die dort an den Brunnen standen – ein Geschenk der Partnerstadt. „Die müssen da auch wieder hin“, verlangt Wendel, auch wenn es die Pflanzen von einst lange nicht mehr gibt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach 30 Jahren könne man mit der Neugestaltung der Hanganlage unterhalb des „Minski“ endlich einen Haken an das Projekt Brauhausberg machen, zeigte Schubert sich erleichtert. Er dankte vor allem dem Software-Unternehmer Hasso Plattner, der das verfallene und geplünderte Traditionsrestaurant vor dem Abriss bewahrte und derzeit originalgetreu zu einem Museum ausbaut.

Vor allem seine eigene Sammlung DDR-Kunst wird hier gezeigt. Ohne Plattner gäbe es die neuen Freiflächen mit den Wiesen, Brunne und Spielplätzen nicht, sagte Schubert. Immerhin steuert der Kunst-Mäzen dazu zwei Millionen Euro bei. Die übrigen drei Millionen – das Projekt wurde bereits eine Million teurer als geplant – teilen sich die Stadt und die Stadtwerke.

„Minsk“ und Vorland zugleich fertig

Fertig werden sollen die Freianlagen laut Schubert „irgendwann im nächsten Jahr“ und zeitgleich mit der Eröffnung des Museums „Minsk“, für die Hasso Plattner noch kein Datum genannt hat.

Das frühere Terrassenrestaurant „Minsk“ wird durchh Kunstmäzen Hasso Plattner zu einem Museum für zeitgenössische und DDR-Kunst ausgebaut. Quelle: Julius Frick

Die beim kommunalen Konzern für technische Infrastrukturprojekte zuständige Ramona Löser-Fimmel der Märkischen Allgemeinen Zeitung sagte, ist der enorme Rasenanteil auf dem Hang gewollt und für Veranstaltungen gedacht. Dort könnten auch Freiluft-Ausstellungen stattfinden, etwa im Rahmen von Expositionen in Plattners „Minsk“-Museum, sagte sie. Man habe den Architekten bewusst diese Vorgabe gemacht. „Wenn man die einfach machen lässt, gestalten die da noch viel mehr hin.“

Hingucker für alle Potsdam-Gäste

Schubert sieht die neue Anlage als den Hingucker und Aufenthaltsraum für alle, die aus dem Hauptbahnhof heraus die Stadt betreten. Der Blick der Gäste werde dann endlich wieder aufwärts gelenkt und falle sofort auf das „Minsk“ und die neue Schwimmhalle, die auch schon von den „Flughafen-Architekten“ Gerkan, Mark und Partner (gmp) entworfen worden ist. Zu deren Werk forderten Architekt Wendel und der Linken-Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg Veränderungen, nämlich die runde Edelstahlskulptur von Werner Nerlich – eine Sonne mit einer sonnenbadenden nackten Frau – von der unauffälligen Rückwand der Schwimmhalle weg und nach vorn zur Schauseite des Bades zu holen.

Die Skulptur von Werner Nerlich hing einst an der Eingangsseeite der alten Schwimmhalle und ist auf die Rückseite der neuen Halle verbannt. Quelle: Rainer Schüler

Sie hatte auch an der früheren Schwimmhalle vorn gehangen. „Dass sie wieder an die Eingangsseite kommt, hatte man der Nerlich-Familie ja schon zugesagt“, ärgern sich die beiden darüber, dass nichts dergleichen geschieht. Wendel findet zudem, dass an der großen Fensterfront zum großen Schwimmbecken etwas anders gestaltet werden muss. Die Hallennutzer, darunter im Schulsport auch viele halbwüchsige Kinder, sind von jedem Außenstehen gut und ungeschützt sichtbar.

Von Rainer Schüler