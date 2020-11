Krampnitz

Im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) ist man derzeit offenbar nicht gerade amüsiert, was einige Aussagen der Landeshauptstadt zum geplanten Großbauprojekt Krampnitz angeht. Konkret geht es um den Bebauungsplan Nr. 141-3 „ Klinkerhöfe Nord“. Dahinter verbirgt sich unter anderem die Fläche für einen der Schulstandorte in dem neuen Viertel. Wie die MAZ schon am 18. Oktober berichtete, hat das MIL diesen B-Plan „ Klinkerhöfe Nord“ bereits im Juni auf Eis gelegt.

„GL-Stellungnahme nicht bekannt“

Irritationen gibt es nun aber darüber, wann die Information über die negative Stellungnahme des Ministeriums zum B-Plan bei der Stadt eingegangen ist. Laut Ministeriumssprecherin Simone Engler setzte das MIL am 26. Juni – noch innerhalb der einmonatigen gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsfrist – die Landeshauptstadt von dieser negativen Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg per E-Mail in Kenntnis. Die Übersendung per E-Mail war im Schreiben der Stadtverwaltung vom 29. Mai an die GL als Übermittlungsweg ausdrücklich angeboten worden, so Engler.

In dem neuen Stadtviertel auf dem ehemaligen Kasernengelände sollen perspektivisch 10 000 Menschen leben. Quelle: Varvara Smirnova

Doch von der negativen Stellungnahme der Behörde will man bei der Landeshauptstadt erst Monate nach dem 26. Juni erfahren haben. „Die Stellungnahme der GL im Rahmen der Beteiligung zum B-Plan Nr. 141-3 , Klinkerhöfe Nord’ mit Datum vom 26.06.2020 war der Stadtverwaltung nicht bekannt. Sie ging hier nicht ein. Der Grund kann nicht mehr nachvollzogen werden. Erst auf konkrete Nachfrage bei der GL wurde die Stellungnahme am 2. November per Mail zur Kenntnis gegeben“, heißt es in einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Stadtverordneten Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler).

So weit, so rätselhaft. Nachfragen vonseiten der Stadt beim Ministerium über den Verbleib der offenbar nicht eingegangenen, für die Fortsetzung der Planung aber wichtigen Stellungnahme habe es in all den Monaten zwischen Ende Juni und Anfang November nicht gegeben, erklärt Ministeriumssprecherin Simone Engler auf MAZ-Nachfrage.

Das Stadtviertel soll sich um den „Central Park“ im Herzen des neuen Wohngebietes Krampnitz gruppieren. Quelle: Entwicklungsträger Potsdam

Planungen verstoßen gegen Landes-Raumordnung

Hintergrund ist, dass derzeit nur die Entwicklung von Krampnitz zum 3800-Einwohner-Stadtteil vom Land abgesegnet ist. Die Planungen der Stadt zielen aber auf perspektivisch etwa 10 000 Bewohner ab. Die Gemeinsame Landesplanung hat jedoch unter anderem beim B-Plan „ Klinkerhöfe Nord“ ein entscheidendes Manko konstatiert: Die Planungen verstoßen in ihrer avisierten Form gegen die Ziele der Raumordnung des Landes. Heißt: Es kann vorerst nicht mit dem Bauen begonnen werden. Um grünes Licht zu bekommen, muss die Stadt erst nachweisen, dass alle Maßgaben – etwa hinsichtlich der Verkehrsplanung – an die größeren Dimensionen angepasst werden konnten. Wie berichtet, sind derzeit neben dem B-Plan „ Klinkerhöfe Nord“ noch fünf weitere B-Pläne auf Eis gelegt.

Nach Krampnitz soll irgendwann auch eine neue Tramlinie führen – die Verlängerung der aktuellen Trasse zum Campus Jungfernsee. Derzeit angepeilter Starttermin ist 2029. Quelle: Ulrich Hansbuer

Ministerium: Stadt hat Unterlagen inzwischen nachgereicht

In seinem Schreiben vom 26. Juni hat das Ministerium die Stadt zudem gebeten, weitere Unterlagen einzureichen. Obwohl die Stadt dieses Schreiben nach eigenem Bekunden damals nicht bekam, wurde sie dann aber – offenbar aus eigenem Antrieb – tätig: „Diese Unterlagen wurden der GL aber wenige Tage später, am 30.06.2020, übermittelt“, teilt die Stadt auf Menzels Anfrage mit. Und: „Insoweit hat sich die Stellungnahme inhaltlich überholt.“ Von diesen Aussagen distanziert sich das Ministerium. So sei die Stellungnahme der GL vom 26. Juni nicht inhaltlich überholt. „Solange die Erfüllung der Maßgaben aus dem Zielabweichungsbescheid durch die GL nicht bestätigt worden ist, ist der Bebauungsplan ,141-3 Entwicklungsbereich Krampnitz – Klinkerhöfe Nord’ in der vorliegenden Ausprägung als im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung stehend zu bewerten.“

Immerhin sind von der Stadt nun Unterlagen nachgereicht worden. Wie das Ministerium mitteilt, werden diese gerade durch die GL geprüft. Wann die Ergebnisse vorliegen, ließ die Behörde offen.

Von Ildiko Röd