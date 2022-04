Potsdam

Der Potsdamer Stadtverordnete und Geschäftsführer der Fraktion Die Linke, Sascha Krämer, verlässt das Kuratorium des Hans-Otto-Theaters (HOT) und den Aufsichtsrat der Luftschiffhafen Potsdam GmbH. Wer seinen Sitz für die Linke im HOT-Kuratorium übernimmt, ist derzeit noch offen. Im Aufsichtsrat der Luftschiffhafen GmbH sitzt für die Fraktion Die Linke künftig Marlen Block.

Neues Paar in der Potsdamer Stadtpolitik

Auf Anfrage bestätigt Sascha Krämer Gerüchte, wonach eine private Beziehung zu der Potsdamer Beigeordneten für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Noosha Aubel (parteilos), der Grund für seine Entscheidung ist. „Ich kann Ihnen bestätigen, dass Frau Aubel und ich privat liiert sind“, erklärt Krämer auf Anfrage, „in Bezug auf mein politisches Mandat sowie mit Blick auf dienstliche Belange von Frau Aubel kann ich versichern, dass wir sicherstellen und auch alle notwendigen Vorkehrungen treffen werden, damit unsere private Situation auf unsere politischen und beruflichen Verpflichtungen keinen Einfluss hat.“

Aubel, geboren 1975 im Hannover und Mutter von zwei Töchtern, ist seit August 2017 Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport in Potsdam. Seit Januar 2019 hat sie zusätzlich den Bereich Jugend übernommen. Sascha Krämer, geboren 1977 in Potsdam, hat im Dezember 2019 die Fraktionsgeschäftsführung der Linken übernommen und ist seit Jahren in der Potsdamer Stadtpolitik aktiv.