Im heißen Wendeherbst bastelte Barbara Mädler-Vormfeld spontan aus Pappe ein Transparent für die riesige Demonstration am Platz der Nationen – 32 Jahre später übergibt sie das Erinnerungsstück an den Förderverein des Potsdam-Museums – Mädler-Vormfelds Schuhabdruck ist auch auf dem neuen Demokratie-Denkmal, das am Donnerstag auf dem Luisenplatz eingeweiht wird