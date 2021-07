Satzkorn

Nun hat auch Satzkorn eine Mitfahrbank; die nunmehr dritte im Potsdamer Norden wurde am Donnerstag trotz anhaltenden Regens durch den Ortsvorsteher Dieter Spira in Betrieb genommen, und es dauerte keine zehn Minuten, bis jemand anhielt, um ihn nach Potsdam mitzunehmen. Die versammelten Vorsteher der Gemeinden Fahrland, Satzkorn und Uetz mussten den Mann allerdings freundlich dankend vertrösten, weil Spira zu einem symbolischen Termin da war und gar nicht nach Potsdam wollte.

Ab sofort bieten die drei Bänke eine neue Möglichkeit, um zeitlich unabhängig und umweltfreundlich in die umliegenden Dörfer und nach Potsdam zu kommen. Das Prinzip ist denkbar einfach: Man klappt den gewünschten Richtungsanzeiger aus und setzt sich auf die Bank. Autofahrer, die noch Platz im Auto und das gleiche Ziel haben, können anhalten und den Wartenden mitnehmen.

Mehrere Ortsvorstände im Potsdamer Norden nehmen die Satzkorner Mitfahrbank in Betrieb. Quelle: Siegmar Schmidt

Das Mitfahren ist eine gute Ergänzung des bestehenden Angebots, wenn man den stündlich fahrenden Bus verpasst hat, in den Abendstunden anders nicht mehr wegkommt oder zwischen Orten unterwegs ist, die mit dem Bus gar nicht direkt verbunden sind, wie Uetz und Fahrland. Der mitnehmende Autofahrer hilft dem Mitfahrenden und muss nicht mehr allein unterwegs sein. Für beide ist die Fahrt um 100 Prozent klimaschonender, als wenn jeder allein mit seinem Auto unterwegs wäre. Die Menge der Autos auf der Straße und mögliche Staus können so reduziert werden. Und die stellvertretende Ortsvorsteherin von Satzkorn, Susanna Krüger, beruhigt alle Zweifler: „Über die Haftpflichtversicherung sind alle Insassen mitversichert. Eine zusätzliche Insassenunfallversicherung ist nicht nötig.“

Neben Bus und Fahrrad gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit, auch ohne eigenes Auto aus den Dörfern in die Stadt zu kommen.Trotzdem bleibt das Unverständnis in den Ortsteilen, warum Nahverkehrsbusse in Richtung Wustermark und zurück nicht die Landkreisgrenze überfahren dürfen, so dass diese nachgefragte Verbindung unterbrochen ist.

Nur mit Förderung machbar

Finanziert wurden die Mitfahrbänke über eine Förderung der LAG Havelland (KLI – Kleine lokale Initiativen) in Höhe von 5000 EUR. Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) unterstützt damit kleine Maßnahmen zur Förderung des Gemeinwohls und der sozialen Entwicklung im Havelland.

Susanna Krüger wischt für ihren Ortsvorsteher Dieter Spira mal schnell noch die nasse Mitfahrbank in Satzkorn ab, ehe der Chef sie als wartender Einwohner in Betrieb nimmt. Quelle: Rainer Schüler

Den nötigen Eigenanteil leisteten die Ortsbeiräte zusätzlich aus ihren Ortsteilbudgets; Satzkorn steuerte 800 Euro bei. Gebaut und aufgestellt wurden die Mitfahrbänke von der Metallbaufirma Kösling aus Berlin. Sie sind örtlich leicht versetzbar, was vor allem Fahrland entgegen kommt, denn dort gibt es Umbauten im Ortszentrum, so dass Fahrlands Bank derzeit noch nicht am gewollten Standort steht.

Schon fünf Bänke im Norden

Nun gibt es mit den beiden Mitfahrbänken in Priort schon insgesamt fünf im nördlichen Potsdamer Raum. Ziel ist, das Konzept weiter in die anderen Ortsteile Potsdams und in das Havelland auszudehnen, so dass ein dichtes Netz von Mitfahrbänken entsteht und sich das Mitfahren als praktische und ökologische Alternative etabliert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tina Lange, Stadtverordnete der Linken und Mitglied im Ortsbeirat Fahrland, freut sich, „dass wir nun nach dem Priorter Vorbild ebenfalls einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität leisten können. Gleichzeitig sorgt es auch für ein Zusammenwachsen der Orte, da man im Auto natürlich auch miteinander ins Gespräch kommt. Wir hoffen auf eine rege Nutzung und eine Entlastung der täglichen Blechlawinen.“

Von Rainer Schüler