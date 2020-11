Potsdam

Die Verkehrswende hin zu nachhaltigeren, sozioökologischen Mobilitätsformen als heute üblich, ist auch ein Projekt des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. Geleitet wird das „Experi“ getaufte Vorhaben von der Psychologin Sophia Becker.

Frau Becker, sie plädieren für eine sozial-ökologische Verkehrswende. Sorgt die Pandemie unter anderem mit der gewachsenen Distanz zu öffentlichen Verkehrsmitteln nicht eher für das Gegenteil?

Sophia Becker: Es hat krasse Veränderungen im Gebrauch öffentlicher Verkehrsmittel gegeben. Die Nutzung ist auch noch immer nicht zum Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt. Was weiter für Distanz sorgt, ist die vermutete Ansteckungsgefahr. Dabei gibt es bereits Studien auf europäischer Ebene darüber, dass Busse und Bahnen eben keine Hotspots für Corona sind, sofern dort die Maskenpflicht konsequent eingehalten wird. Die Pandemie hat zudem nicht unbedingt zur stärkeren Nutzung des Autos geführt.

Inwiefern?

Teilweise ist das Verkehrsaufkommen insgesamt gesunken, etwa im Berufsverkehr im Zusammenhang mit dem Homeoffice. Allerdings stellt sich hier die Frage, wer profitiert. Besonders verbreitet ist Homeoffice bei Personen mit mittlerem und höherem Einkommen. Ansonsten war es eher wichtig, dass der physische Arbeitsplatz erhalten bleibt. Besonders zugenommen hat zudem der Rad- und Fußverkehr. Hier gilt es jetzt, schnell bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.

Wie lässt sich denn da rasch handeln?

Wie in Berlin und anderen europäischen Metropolen bereits geschehen mit schnell einrichtbaren Pop-up-Radwegen (Anmerkung der Redaktion: meist mit gelben Linien oder Baustellenbaken kurzfristig geschaffene Radwege) und zusätzlichen autofreien Zonen als klares Bekenntnis. Es ist von Bedeutung, Visionen auch umzusetzen. Es sollten schnell zusätzliche Flächen für diese im urbanen Raum bislang eher benachteiligte Art der aktiven Mobilität geschaffen werden. Vielleicht wird es auch in der stadtplanerischen Praxis mehr Experimente geben, die dann wiederum die Möglichkeit eröffnen, sofort Erkenntnisse über die Auswirkungen zu sammeln. Da sind einerseits die Kommunen gefordert, Signale zu setzen, andererseits der Bund und die Länder, richtige Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir müssen weg von der seit Jahrzehnten betriebenen autozentrierten Stadtplanung.

Gibt es unterschiedliche Konzepte der Verkehrswende für ländlichere Gebiete?

Um hier mehr Wege mit dem Auto überflüssig zu machen, ist es neben zusätzlichen Mobilitätsangeboten zunächst einmal wichtig, die soziale Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, Schulen und der Gesundheitsversorgung zu erhalten und auszubauen. So werden Wegeketten weniger komplex, können eher autofrei und möglichst kostengünstig zurückgelegt werden. Besonders Familien mit Kindern sind im ländlichen Raum noch stark auf den Pkw als Hauptverkehrsmittel angewiesen und zusätzlich durch die hohen Kosten eines Autos belastet. Gleichzeitig sind Familien auch heute schon öfter mit dem Rad unterwegs. Hier besteht also das größte Umstiegspotenzial.

Welche Rolle kann die Elektromobilität hier spielen?

Elektro-Autos können sowohl in der Stadt als auch im ländlichen Raum eine schnellere Verbreitung finden. In ländlichen Gebieten hat man den Vorteil, dass es noch unkomplizierter ist, Ladesäulen vor dem eigenen Haus oder in der Garage zu installieren und diese dann sogar mit Solarstrom laden zu können. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass auch mit Elektro-Autos ein gewisser Ressourcenverbrauch verbunden ist. Ab einer Lebensfahrleistung von 60 000 Kilometern ist das Elektro-Auto dennoch insgesamt klimafreundlicher als das Benzin-betriebene Auto.

Neben den Rahmenbedingungen ist das individuelle Bewusstsein wichtig. Wie kann hier ein Umdenken stattfinden?

Das bleibt eine große Herausforderung, das Auto zählt noch immer zum Selbstverständnis der Deutschen. Ein Kulturwandel lässt sich zudem nicht von oben verordnen. Aber, ich denke, die Zivilgesellschaft ist bereits dabei umzudenken und zu erkennen: Wir haben nur diesen einen Planeten. Das zeigt sich beispielsweise an der Einstellung gegenüber sozialen Bewegungen wie „ Fridays for Future“. Auch jüngste Ergebnisse etwa bei Kommunalwahlen im europäischen Raum, wo Parteien mit umweltfreundlichen Mobilitätskonzepten, erhebliche Stimmenzuwächse verzeichneten, weisen in diese Richtung.

