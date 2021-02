Neue Musik aus Potsdam: Die Bands 44 Leningrad und Wortrausch haben CDs aufgenommen

Potsdam

Über den Bandnamen 44 Leningrad haben sie damals nicht wirklich nachgedacht. Der kam einfach so, schlicht aus einem Gefühl heraus. „Weil wir vier Leute waren und die Stadt Leningrad, die es damals noch gab, uns irgendwie nahe war“, erzählt Ulrike Eisenreich, eine der Gründerinnen der Potsdamer Band. 30 Jahre ist das her. „Wir waren damals 18 Jahre alt und haben uns nicht groß ’nen Kopf gemacht.“ Oft werde eine politische Motivation hinter dem Namen vermutet, die gar nicht vorhanden sei. Denn die 44 steht nicht etwa für eine Jahreszahl, sondern für „four for“, zu deutsch „vier für“.

Von den vier ursprünglichen Gründungsmitgliedern sind nur noch Sänger Theo und Ulrike Eisenreich selbst übrig, die anderen beiden verließen die Band. Ihre musikalischen Positionen wurden neu besetzt. Die Liebe für russisches Liedgut ist allerdings geblieben und soll nun in einer neuen CD münden. „Tanzt“ soll sie heißen und zwölf Lieder aus den vergangenen fünf Jahren beinhalten.

44 Leningrad hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet

„Wir singen sowohl auf Deutsch, als auch auf Russisch, stilistisch sind die Songs ganz bunt gemixt“, sagt Eisenreich, „das erste Lied ist zum Beispiel eine richtige Hymne, ein schöner Opener, bei dem es ,Peng!’ macht.“ Das Besondere: Die CD soll in einer runden Retro-Blechbüchse daher kommen. „Sie soll natürlich auch online verfügbar sein, aber fürs Analoge haben wir uns diese Besonderheit ausgedacht“,erklärt die Sängerin.

Für die Umsetzung braucht 44 Leningrad allerdings finanzielle Hilfe und hat deswegen auf startnext.com eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. „Wir konnten im letzten Jahr keine Konzerte spielen, deswegen fehlen uns einfach Einnahmen“, sagt Eisenreich, die in der Gutenbergstraße auch den Laden „Von Eisenreich“ betreibt.

Hoffnung auf baldige Live-Konzerte

Mindestens 3000 Euro braucht die Band, um die CD pressen zu können, für 5000 Euro könnten außerdem die Kosten für Layout, Cover, Studio und alle Helfer gedeckt werden. Noch bis zum Sommer läuft die Kampagne und bereits jetzt sieht es mehr als gut aus: Dank der bislang 90 Unterstützer sind bereits 6441 Euro über die Sammlung im Internet zusammengekommen, mehr als angedacht also.

Wie es bei Crowdfundings üblich ist, bekommen die Spender als Gegenleistung kleine bis größere Geschenke. Einige sind bereits ausgebucht, darunter auch das alte Akkordeon von Ulrike Eisenreich, das bereits 15 Jahre Bühnenerfahrung hinter sich hat, wie sie erzählt: „Den Riemen habe ich selbst gemacht und es spielt tatsächlich noch.“ Sie hofft, dass auch die Band bald wieder live spielen kann. „Solange können unsere Fans eben zu Hause zu unserer Musik abhüppeln.“

Fans der Band Wortrausch können das ebenso: Die Potsdamer Musiker haben unter dem Titel „Mittelpunkt der Welt“ gerade ihr erstes Studioalbum herausgebracht. Das ist digital unter wortrausch.bandcamp.com erwerbbar oder als richtige CD per Mail an wortrausch.band@googlemail.com bestellbar.

Zehn Songs sind darauf zu hören, alle im Stil des „Rap’n’Roll“, wie es die Band selbst beschreibt. „Es ist so schwierig zu beschreiben, wie unsere Musik klingt, weil alle unsere unterschiedlichen Geschmäcker mit einfließen“, sagt Sänger Benjamin-Felix Aßmus, kurz Benni, „es ist so eine Art Mischung aus Rockmusik, Rock-Pop und Rap.“

Vor zehn Jahren hat sich die Band gegründet, damals sei der Rap außerhalb des Hip Hop noch nicht so etabliert gewesen. „Heute hört man das viel öfter.“ Aßmus hat damals viel Hip Hop und Rap gehört, wie er erzählt. Aus einem Projekt während seiner Ausbildungszeit als Erzieher entstand dann die Idee, eine Band zu gründen. Ähnlich wie bei den Kollegen von 44 Leningrad, existieren auch Wortrausch nicht mehr in ihrer Ursprungsformation.

Auseinandersetzung mit Potsdams Stadtpolitik

Dafür ist der Name einst aber in einem längeren Brainstorming entstanden, wie Aßmus erzählt: „Da unsere Songs sehr textlastig sind, sollte unbedingt ,Wort’ rein, das blieb dann auch.“

Tatsächlich ist auch das aktuelle Album ein regelrechter Wortrausch, mit teilweise wütenden Texten über lokalpolitische Themen. In dem Lied „Mittelpunkt der Welt“ wird beispielsweise die schwierige Wohnraumsituation in Potsdam besungen. „Uns beschäftigt die Stadtpolitik insgesamt, besonders, dass Einzelne durch ihr Geld Privilegien haben“, sagt Aßmus. Als eine rein politische Band verstehen sie sich trotzdem nicht. Vielmehr wird in der Gruppe sehr viel diskutiert, wovon dann einige Inhalte mit in die Musik einfließen.

Auch Wortrausch leidet unter der aktuellen Lockdown-Situation. Keine Proben und Konzerte bedeuten nicht nur keine Einnahmen, sondern auch fehlende Werbung für die Musik. Außerdem fehle der direkte Kontakt zum Publikum – den vermisst Ulrike Eisenreich von 44 Leningrad ebenfalls sehr.

Von Sarah Kugler