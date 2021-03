Teltower Vorstadt

Die Deutsche Post DHL erweitert die Zahl ihrer Annahmestellen für den privaten Paketversand in Potsdam und eröffnet am 10. März in der Teltower Vorstadt, Schlaatzweg 9, einen neuen DHL-Paketshop. Er ist in den Geschäftsräumen von AMK Druck einen neuen DHL-Paketshop. Kunden können dort bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen- und Paketmarkensets kaufen, teilte die Post mit.

Ähnlich wie bei den Partner-Filialen setzt die Deutsche Post DHL bei ihren Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und auf deren Kundenorientierung, verbunden mit den für die Kunden bekannten Öffnungszeiten des lokalen Einzelhandels.

Von MAZonline