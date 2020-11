Krampnitz/Neu Fahrland

In der Debatte rund um den neuen Stadtteil Krampnitz brodelt es weiter. Am Donnerstagabend hat der Ortsbeirat Neu Fahrland den Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung „Krampnitz“ (14/17 B) abgelehnt. Das hat Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) im Anschluss an eine Bürgerversammlung mitgeteilt, die unter Corona-Auflagen und mit begrenzter Teilnehmerzahl im Bürgerhaus Neu Fahrland stattfand. Seine Ablehnung begründet der Ortsbeirat mit zahlreichen Einwänden. Im Kern befürchten die Neu Fahrländer vor allem einen Verkehrskollaps, zudem gravierende Umweltschäden sowie negative Folgen für die Gesundheit für viele Menschen im Potsdamer Norden.

Wie berichtet, ist der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung seit dem 19. Oktober bis einschließlich 20. November im Baudezernat ausgelegt; zudem wurde er im Amtsblatt bekannt gemacht und im Internet online gestellt. Während dieser Auslegungsfrist können alle Bürgerinnen und Bürger Stellungnahmen abgeben und sich damit an der Bauleitplanung beteiligen. Es geht um ein Plangebiet, das etwa 87 Hektar umfasst. Die ursprünglich vorgesehene Bebauung soll verdichtet werden – Hintergrund ist die avisierte Anhebung der Einwohnerzahl von ursprünglich 3800 auf etwa 10 000 Einwohner.

Auf dem ehemaligen Kasernengelände Krampnitz sollen zukünftig bis zu 10 000 Einwohner leben. Quelle: Varvara Smirnova

Der Neu Fahrländer Ortsbeirat macht in seiner mehrseitigen Stellungnahme aus seinen großen Bedenken gegenüber der Flächennutzungsplan-Änderung keinen Hehl. So seien die Angaben in dem Masterplan, der dem geänderten Flächennutzungsplan zugrunde liege, mittlerweile veraltet – beispielsweise was Ausbau der Tramstrecke und der Radschnellwege betrifft. Als geplanter Fertigstellungstermin für die Tramlinie nach Krampnitz-West werde der Fahrplanwechsel 2025/2026 genannt – dies sei bekanntlich längst überholt, da sich der Termin nun auf 2029 verzögere, so die Kritik.

„Dadurch wird das ,hochgelobte' Mobilitätskonzept in wesentlichen Teilen zunichte gemacht. Die Folge ist ein Verkehrsinfarkt", führt Klockow die Bedenken aus. Gegenwärtig würden dem Start für die Verlängerung der Tramtrasse noch „unzählige ungeklärte Probleme“ im Wege stehen, heißt es in der Stellungnahme: „Offene Grundstücksfragen, offene Frage der Finanzierbarkeit neuer notwendiger Brücken für die Tramführung sowie ungeklärte Gesamtkostenfrage für die Tramerschließung, die nach gegenwärtigem Stand mehr als zweihundert Millionen Euro kosten wird.“

Neu Fahrland fürchtet um Lebensqualität

Ganz weit vorne in der Liste der kritikwürdigen Punkte setzt das Papier die Bedenken in Sachen Gesundheit. „Es ist zu erwarten, dass der zunehmende Verkehr auf der B2 auch zu mehr Lärm führt“, heißt es in dem Papier. „Wie Lärmschutzgutachten, die bei der Erstellung von Bebauungsplänen im Bereich der „Insel Neu Fahrland“ erstellt wurden, entnommen werden kann, sind bereits jetzt einige Abschnitte entlang der B2 von Lärmauswirkungen betroffen, die gesundheitliche Schäden erwarten lassen.“ Eine weitere Zunahme des Straßenlärms, hervorgerufen durch exorbitanten Bevölkerungszuwachs“ nördlich von Neu Fahrland, sei „nicht hinnehmbar“. Die Bewohner Neu Fahrlands würden hierdurch nicht nur in ihrer Lebens- und Wohnqualität erheblich beeinträchtigt, sondern vor allem gesundheitlich geschädigt“, so die Kritik in der Stellungnahme.

Die Info-Box für Besucher in Krampnitz. Quelle: Varvara Smirnova

Mit Sorge blicken die Neu Fahrländer zudem auf die Konsequenzen für die Umwelt. Der geänderte Flächennutzungsplan stehe im Widerspruch zum aktuellen Landschaftsplan der Stadt Potsdam, moniert der Ortsbeirat. Im Landschaftsplan laute die Forderung mit Blick auf Krampnitz: „Deutliche Reduzierung der überbauten Flächen auf dem Areal der Kaserne Krampnitz, Altlastensanierung und landschaftsverträgliche Nachnutzung, Renaturierung von Teilflächen.“

Klimaziele würden „ad absurdum“ geführt

Die Kritik des Ortsbeirats: „Auf dem Krampnitz-Areal sollen etwa 31,2 Hektar waldartige Strukturen, die sich durch natürliche Sukzession auf dem ehemaligen Kasernengelände gebildet haben mit schützenswerter Flora und Fauna beseitigt werden. Biotope sollen zerstört werden.“ Die selbstgesetzten Klimaziele der Stadt Potsdam würden „ad absurdum geführt“: „Einerseits werden Baumpaten für 1000 Bäume, die bis 2024 in Potsdam gepflanzt werden sollen, gesucht, andererseits soll naturgewachsener Wald in einer Gesamtgröße von über 30 Hektar mit über 20 000 Bäumen geopfert werden.“

Auch in etlichen der ehemaligen Kasernenbauten sind Wohnungen geplant. Momentan ist der Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen mit Sanierungsarbeiten beschäftigt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Aus Sicht des Ortsbeirats widerspricht die geplante Änderung des Flächennutzungsplans zudem der aktuellen Regionalplanung. Wie berichtet, gibt es bislang noch kein grünes Licht vonseiten der Gemeinsamen Landesplanung im Zielabweichungsverfahren für Krampnitz. Bislang sind für den neuen Stadtteil lediglich 3800 Einwohner genehmigt.

Um die Genehmigung für die avisierten 10 000 Einwohner zu bekommen, muss die Stadt allerdings noch nachweisen, dass die Auswirkungen – unter anderem hinsichtlich des resultierenden Verkehrs – für die Region verkraftbar sind. Deshalb seien auch die im geänderten Flächennutzungsplan zugrunde gelegten Zahlen noch nicht belastbar, heißt es in der Stellungnahme. „Die hierin vorgeschlagene Größenordnung liegt weit über dem, was den Auflagen im Zielabweichungsverfahren vom 29. April 2013 zugrunde gelegt wurde", verweist der Ortsbeirat auf die seinerzeit zugrunde gelegte Bevölkerungszunahme bis zu etwa 3800 Einwohnern.

Von Ildiko Röd