Es rumpelt und knallt unaufhörlich an der neuen Schnellstraßenbrücke in Babelsberg: Während unten auf dem Boden die Radlader den Betonschutz der abgerissenen DDR-Brücke zur Entsorgung auf große Haufen kippen, nageln oben in luftiger Höhe die Zimmerleute Bretter für die Betonschalung auf Trägerbalken. Hier wird nicht gebohrt und gehämmert; hier wird geschossen.

„Das sind Druckluftpistolen mit 30er Magazinen“, erklärt Andreas Elit von der Firma Verkehrs- und Ingenieurbau (VIC), die vor 30 Jahren aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Autobahnkombinates der DDR ausgegründet wurde. Die Pistolen schießen fingerlange Nägel mit eckigen Köpfen so tief ins Kiefernholz, dass niemand sie wieder herausziehen könnte.

Mit Druckluftpistolen werden solche Nägel ins Holz geschossen. Quelle: Rainer Schüler

Das führt zu einem gewissen Metallanteil im Schal- und Konstruktionsholz, wenn es nach Aushärten des Betons vom Brückenkörper entfernt und entsorgt wird. Rund 400 Kubikmeter Holz werden dann verbrannt.

Auf dem Land holen sich die Leute Holz

„Wenn wir Brücken auf dem flachen Land bauen“, erzählt Elit, „sagen wir in den Orten ringsum Bescheid, wann die Schalungen runter sind. Dann kommen die Dörfler mit ihren Autos und Hängern und machen ein paar Tage lang Brennholz.“ Im Stadtgebiet dagegen ist sowas gar nicht machbar: „Wir könnten nicht warten, bis die Leute hier in ein paar Tagen alles klein gesägt haben. Also kommt es weg.“

Zur Galerie Die neue Schnellstraßenbrücke über die Friedrich-Engels-Straße ist ein Unikat, an dem sehr viel Handarbeit geleistet werden muss. Die MAZ hat Zimmerleuten und Stahlflechtern zugeschaut.

Der Schalungs-Unterbau für die spätere Betonbrücke ist eine beeindruckende Zimmermannsarbeit. 387 sogenannte Binder werden quer über die stählernen Längsbalken gelegt, alle 60 oder sogar 30 Zentimeter einer. Diese trapezähnlichen Balkenkonstruktionen mit einer Art „Talsohle“ sehen aus wie ein Kanal und werden anderswo serienmäßig hergestellt; sie kommen als Fertigteile auf die Baustelle. Auch hier wird nichts mehr geschraubt oder genagelt, nicht mal geschossen.

Lochplatten mit „Spikes“

Die Balken werden schon im Werk mit Lochplatten verbunden, die auf einer Seite „Spikes“ haben. Eine Presse drückt von beiden Seiten die Platten mit den Dornen ins Holz – das hält. Auch Hobby-Handwerker kennen die Methode aus dem Carport- oder dem Eigenheimbau, mit der man auf diese schnelle Weise Dächer baut.

Die 232 Meter lange Brücke macht vom Zentrum-Ost aus in Richtung Neuendorfer Anger einen Bogen. Doch wie bekommen die Zimmerleute diese langgezogene Krümmung hin? „Das wird exakt vom Papier abgenommen und auf dem Objekt vermessen“, sagt Elit: Etwa alle zwei Meter setzt man einen Balken mit der benötigten Höhe und richtet nach ihm die Binder aus.

Schalbretter sind Fließbandarbeit

Sitzen die an der richtigen Stelle, kann man die Schalbretter darüberlegen wie Parkett in einer Wohnung: Die über zwei Zentimeter dicken Bohlen haben Nut und Feder, sind also dicht verbunden. Sie werden auf der Oberseite mit einer dünnen Betonschlämme und dann mit Schalöl behandelt. Das sorgt dafür, dass das Holz im Regen nicht aufquillt und beim Gießen des Betons aus diesem keine Feuchtigkeit aufnimmt.

Das Holz soll sich ja später auch leicht vom harten Beton lösen lassen. Würde man es nicht einstreichen, zöge es Wasser aus dem feuchten Beton und machte ihn an der Unterseite sandig. Für die zehn bis zwölf Zimmerleute auf der Brücke ist Vorsicht geboten, weil die Schalbretter rutschig sein können.

Stahlflechter sorgen für Stabilität

Aber auch die etwa gleich vielen Stahlflechter müssen deshalb aufpassen; immerhin tragen sie den Bewehrungsstahl bündelweise an die Stelle, wo sie ihn zu einem Gitter auslegen, formen und mit Drähten verknüpfen. Während der Hauptauftragnehmer Züblin sich selbst um die Schalung und den Beton kümmert, ist die Stahlflechterei Sache eines Subunternehmens.

Stahlflechter ist ein körperlich schwerer Beruf. Quelle: Rainer Schüler

Die zu einem Netz oder Körben geflochtenen Stahlstangen sollen die Last aufnehmen, die von oben auf den ansonsten starren Beton einwirkt. Ohne diese Bewehrung würde er reißen. Und solange nicht Luft und Wasser irgendwo in den Beton eindringen, rostet da auch nichts.

Am 6. Oktober müssen Schalung und Bewehrung fertig sein; dann wird Beton gegossen. Zwei Monate dauert es dann, bis er ausgehärtet ist. Damit er nicht durch sein Eigengewicht durchhängt, sind Stahlseilbündel durch Rohre im Brückenboden geführt, die mit enormen Kräften straff gezogen werden. Auch dafür werden aufwendige Armierungen eingebaut.

