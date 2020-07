Neue Sharing-Anbieter wollen nach Potsdam

Potsdam

Die E-Scooter sind ein seltener Anblick in Potsdam geworden. Allein der Anbieter „Tier“ ist ein Jahr, nachdem die elektrischen Tretroller in Deutschland erlaubt wurden, noch in der Stadt aktiv. Der Schein trügt jedoch. Hinter den Kulissen bereiten sich gleich drei Sharing-Anbieter darauf vor, in Potsdam die Mobilität zu verändern.

Voi , Bird und Uber wollen in Potsdam Fuß fassen

So will nicht nur „ Voi“ – vor einem Jahr der Scooter-Vorreiter in Potsdam – zurückkehren. Die Stadtverwaltung bestätigt Gespräche mit dem US-Anbieter „Bird“, der auch in Berlin tätig ist. Ende Februar hatte Bird eine Vereinbarung zu den Regeln der Zusammenarbeit mit der Stadt unterzeichnet. Mit der Firma „Uber“ zeigt zudem die größte Konkurrenz des Taxi-Konzepts Interesse am Potsdamer Markt.

Bird hatte im April 40 Prozent der Mitarbeiter per Videokonferenz gekündigt

„Während zuletzt andere Anbieter von E-Scootern ihre Flotten aus den Städten abziehen mussten, konnte Tier auch während der aktuellen Corona-Krise den Betrieb nicht nur aufrechterhalten, sondern in weitere Städte expandieren“, resümiert ein Unternehmenssprecher. Damit spielt die Firma auch auf die Konkurrenten Voi und Bird an. Bird hatte im April 40 Prozent seiner Belegschaft per Videobotschaft corona-bedingt gekündigt und beispielsweise den Betrieb in Berlin eingestellt.

Voi will mit neuem Ladekonzept zurückkehren

Die Voi-Flotte ging schon im November unerwartet in die „Winterpause“ und kehrte nie zurück. Auf MAZ-Anfrage bekräftigt das Unternehmen allerdings sein weiteres Interesse an Potsdam: „Unsere E-Scooter sind in Potsdam Corona-bedingt aktuell weiter in der Pause“, sagt Deutschland-Chef Claus Unterkircher.

Allerdings wolle man definitiv zurückkommen und dann auch nachhaltiger unterwegs sein als zuvor. „Wir arbeiten an der Umstellung auf ein grüneres Betriebsmodell. Konkret bedeutet das, dass wir unsere Flotte durch ein neues Modell mit Wechselakkus erweitern“, so Unterkircher. Dann müssten die Geräte auch nicht mehr aufwendig mit Transportern abgeholt und geladen werden. Stattdessen werden mit Hilfe von Lastenrädern die Akkus im Stadtraum getauscht. Einen Zeitpunkt für die Rückkehr nannte Unterkircher nicht.

Weniger Probleme mit falsch abgestellten Rollern

Probleme, die die E-Scooter zu Beginn verursacht hatten – vor allem wildes Abstellen, wodurch die Roller zu Hindernissen wurden – haben sich unterdessen gelegt. „Mittlerweile gibt es wenig bis keine Meldungen dazu. Natürlich kommt es immer mal wieder zum Abstellen der Scooter an ungünstigen Stellen, die eigentlich ausgeschlossen sein sollten“, erklärt ein Rathaussprecher. Alle Anbieter hätten aber „großes Interesse an einer störungsfreien Abwicklung des Betriebs“.

Jan Kuppert vom ökologischen Verkehrsclub VCD warnt vor einem Trugschluss. „Corona hat bei den Scootern voll durchgeschlagen. Die Bedingungen sind nicht normal“, sagt er. Gerade in Potsdam seien die Geräte viel von Touristen genutzt worden. Weil weniger Besucher kommen und weniger Geräte zur Verfügung stehen, gebe es auch weniger Probleme, sagt Kuppert. Die Stadt schlägt vor, dass bei wachsenden Problemen ein „runder Tisch“ mit den Beteiligten und „gemeinsame Aktionen“ von Stadt und Anbietern eine Möglichkeit ist. Verhindern kann die Stadt die Ansiedlung der Scooter-Anbieter nicht.

Taxi-Konkurrent Uber hält Potsdam für interessanten Markt

Auch Taxis sind – zumindest in der Nacht – ein ebenso seltener Anblick in Potsdam, wie die E-Scooter. Diesen Mangel hat auch das Unternehmen „Uber“ registriert, das Fahrten von privaten Dienstleistern per App vermittelt. „Die Abdeckung mit Taxis ist hier nicht gut, das ist auch ein Faktor für uns. Die Landeshauptstadt ist ein interessanter Markt“, erklärt Sprecher Tobias Fröhlich auf Anfrage.

„Wir weiten unser Geschäftsgebiet aus, sobald wir die entsprechenden Partner haben. Es kommen ja keine Privatfahrzeuge zum Einsatz, sondern Dienstleister, die mit uns zusammenarbeiten“, sagt er.

Denn die häufige Erfahrung, dass man an Wochenenden oder in der Nacht in Potsdam kein Taxi bekommt, will Uber den Potsdamern unbedingt ersparen. „Wenn wir in Potsdam starten, müssen wir natürlich Zuverlässigkeit sicherstellen, damit die Kunden auch in kurzer Zeit ein bestelltes Auto bekommen“, sagt Fröhlich. Indirekt gehört Potsdam schon heute zum Uber-Geschäftsgebiet. Wenn Kunden aus Berlin nach Potsdam fahren, hat der Fahrer die Möglichkeit, jemanden von hier nach Berlin mitzunehmen.

