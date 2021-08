Potsdam

Die Suche nach einem geeigneten Parkplatz gehört nicht nur für Autofahrer zum Alltag, sondern auch für jene Menschen, die mit einem Fahrrad oder Lastenrad unterwegs sind und dies sicher abstellen wollen. Gute Nachricht: Künftig sollen Radfahrer in Potsdam mehr Parkplätze finden.

Fahrradverkehr und Kfz-Verkehr werden „gleichgestellt“

Die Stadtverwaltung hat einen Entwurf für eine völlig neue Stellplatzsatzung vorgelegt, den die Stadtverordneten nun beraten sollen. Kerngedanke: Wenn künftig ein Wohn- oder Geschäftshaus neu gebaut wird, sind deutlich mehr Nutzer auf Fahrrädern zu erwarten. Es müssen deshalb mehr Abstellmöglichkeiten für Radler geschaffen werden. „Damit wird der Fahrradverkehr mit dem Kfz-Verkehr gleichgestellt“, heißt es in der Begründung des Satzungsentwurfs.

Zahl der Mindest-Stellplätze vor zahlreichen Einrichtungen wird verdoppelt

Die Menge der Stellplätze, die zur Verfügung gestellt werden muss – also die sogenannte Richtzahlenliste – sieht im Vergleich zur seit 2018 geltenden Satzung markante Verbesserungen für Radfahrer vor. So soll bei Wohnhäusern künftig nicht mehr die Zahl der Wohneinheiten ausschlaggebend sein, sondern die Wohnfläche. Pro 35 Quadratmeter muss ein Fahrradstellplatz geschaffen werden. Bei einem Haus mit acht Wohnungen und 600 Quadratmeter Wohnfläche war bislang je Wohnung nur ein Stellplatz nötig. Nun wären es anstelle von acht sogar 17 Stellplätze fürs ganze Haus.

Mehr Fahrradplätze als bislang werden für öffentliche und gewerbliche Einrichtungen verpflichtend. Zu jedem Platz in Studierenden- oder Kinderwohnheimen oder in Internaten muss künftig rechnerisch ein eigener Fahrradstellplatz gehören. Vorher lag die Quote deutlich niedriger oder existierte gar nicht. An Schulen, Kitas, Gaststätten, Diskotheken, Clubs und Sportplätzen wird die Quote an nötigen Stellplätzen verdoppelt, an Sporthallen sogar verdreifacht. Bei Gewerberäumen „mit erheblichem Besucherverkehr“ steigt die Quote von 0,7 Stellplätzen pro 40 Quadratmeter Nutzungsfläche auf zwei pro 60 Quadratmeter. Bei Autoparkplätzen sinkt die Zahl der mindestens vorzuhaltenden Parkplätze dagegen an vielen Stellen oder bleibt unverändert. Für alle Quoten gilt: Solange sich die Nutzungsart einer Immobilie nicht ändert, gilt Bestandsschutz. Bei einer Änderung muss die Zahl der Stellplätze auf das neue Mindestmaß erhöht werden.

Die Zahl der Autostellplätze, die mindestens vorgehalten werden müssen, sinkt vor manchen Einrichtungen sogar. Quelle: Julius Frick

Erstmals kann man sich auch bei Fahrradstellplätzen mit Geld von der Pflicht befreien

Auch auf Lastenräder wird nun auf Beschluss der Stadtverordneten stärker Bezug genommen. Demnach soll auf acht notwendige Abstellplätzen für Fahrräder mindestens ein Abstellplatz kommen, der fürs Abstellen von Fahrrädern mit Sonderformen geeignet ist. Erstmals werden daher Vorgaben gemacht, wie viel Fläche im Regelfall für einen Abstellplatz für Fahrräder vorgehalten werden muss. Außerdem ist es durch eine Neuregelung in der Bauordnung erstmals möglich, eine Ablöse für Fahrradstellplätze zu zahlen, wenn diese in Ausnahmefällen nicht hergestellt werden können. Davon will die Stadt Gebrauch machen.

Die Ablösesummen für Auto-Stellplätze steigen zudem deutlich. Bislang galten für Auto-Stellplätze feste Summen zwischen 3000 und 8000 Euro je nach Stadtteil. Da pauschale Ablösesummen durch die jüngste Änderung der Bauordnung wiederum nicht mehr möglich sind, wird den Bauherren stattdessen auf der Grundlage aktueller Herstellungskosten und der Bodenrichtwerte ein Betrag berechnet. Die Rechenbeispiele der Stadt geben einige Orientierungswerte: So wird man sich im Stadtzentrum für rund 15.000 Euro von der Pflicht eines Auto-Stellplatzes und für etwa 1500 Euro von einem Fahrrad-Stellplatz befreien können. In den nördlichen Ortsteilen ist dagegen eher von 5000 Euro Ablöse für Autos und 500 Euro für Räder auszugehen.

Für eine Pflicht zu E-Ladesäulen gibt es keine Rechtsgrundlage

Das Stadtgebiet wird in der Satzung zudem in fünf verschiedene Zonen aufgeteilt, um den Unterschieden zwischen Zentrum und der weniger dicht besiedelten Stadtteilen gerecht zu werden. So werden in der historischen Innenstadt angesichts der guten Anbindung an Bus und Bahn nur halb so viele Stellplätze für Autos verlangt, wie die Richtzahlenliste vorgibt. „Mit den politischen Vorgaben, den fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr in der Potsdamer Innenstadt zu reduzieren, wird hier die Zahl der geforderten notwendigen Stellplätze verringert“, heißt es in der Begründung. Die vorgeschriebene Zahl von Fahrradstellplätzen wird in der Innenstadt dagegen nicht reduziert.

Vorschriften zu E-Ladesäulen für neue Stellplätze für Autos oder auch für E-Bikes beinhaltet die Satzung allerdings nicht – denn für solche Verpflichtungen fehlt der Stadt die Rechtsgrundlage.

Die neue Stellplatzsatzung soll zudem in der gesamten Stadt gelten. Die bisher ausgenommenen Flächen der Schlösserstiftung werden laut Entwurf wieder mitbetrachtet, um auch dort bei Neubauten und Nutzungsänderungen die verkehrlichen Auswirkungen besser steuern zu können.

Von Peter Degener