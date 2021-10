Eine neue Studie zeigt, wie digital die Landeshauptstadt wirklich ist. Insgesamt wurden 403 Städte in Deutschland darauf untersucht, wie digital sie etwa in Bereichen der Mobilität, Gesundheit, Bildung und Verwaltung aufgestellt sind. Es zeigt sich: In vielen Bereichen hat Potsdam Nachholbedarf. In einer Kategorie ist das Ergebnis besonders erschreckend.