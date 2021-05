Potsdam

Was macht eine lebendige Innenstadt aus – und wie sind die Perspektiven die historischen Straßenzüge in der Potsdamer City, für Handel, Freizeit und Tourismus? Mit diesen Fragestellungen wird sich das Stadt-Forum Potsdam in seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag befassen.

Termine bis Dezember

Das Gremium tagt im Veranstaltungsraum des Potsdam Museums, die Sitzung soll eine Mischung aus Präsenz- und Streamingmeeting sein. Notgedrungen hatte das Stadt-Forum im vergangenen Jahr bereits Erfahrungen mit digitalen Treffen gemacht, hatte Gäste online zugeschaltet und so, wie die Initiatoren in einem Rückblick auf 2020 schreiben, seine Reichweite sogar erheblich ausbauen können.

Nun soll es weitergehen: Nach dem Treffen zur Innenstadt sind bereits Termine zu Konzepten für Museums- und Erinnerungsorte am 2. September sowie zu den neuen Anforderungen an den städtischen Klimaschutz am 2. Dezember festgeschrieben. Hier verlegt sich der Fokus aus der Innenstadt in die südlichen, dicht besiedelten Viertel. Die Entwicklung der Stadtmitte, der Masterplan Klimakommune und Beteiligungsformen in der Potsdam sind weitere Themen auf der Agenda des Stadt-Forums.

Das Stadt-Forum begleitet das Wachstum und die Veränderungen in Potsdam bereits seit 1998. Es hat sich zum Ziel gesetzt, wesentliche Kräfte und Instanzen der Stadt zusammenführt und mit direkten Kommunikationsformen den Prozess der Neuausrichtung der Stadtpolitik inhaltlich untermauert, fachlich qualifiziert und durch öffentliche Debatten transparent zu machen.

Von Saskia Kirf