Innenstadt

Die Straßenbahn- und Fußgängerbrücke über die Alte und Neue Fahrt ist nur zehn Jahre nach ihrer Eröffnung ein Sanierungsfall. Durch Wasserschäden im Beton mehrerer Stützpfeiler stehen ab dem nächsten Frühjahr mehrmonatige Sanierungsmaßnahmen an. Schon jetzt ist klar, dass auch in den darauffolgenden Jahren weitere solche Bauarbeiten nötig sind, um die Dauerhaftigkeit des gesamten Brückenbauwerks zu erhalten. Das geht aus Ausschreibungen für die Sanierungsplanung hervor, die jetzt veröffentlicht wurden.

Die Autobrücke daneben ist nicht von den Arbeiten betroffen

Die Sanierung soll vor allem nachts stattfinden – regelmäßig wird dafür der Tramverkehr gesperrt. Die danebenliegende, marode Autobrücke, die in einigen Jahren vollständig erneuert werden soll, ist von den Arbeiten nicht betroffen.

In mehreren Stahlbögen überspannt die Brücke die Alte Fahrt. Quelle: Peter Degener

Die Note 3,0 und damit die genormte Zustandseinschätzung „nicht ausreichend“ hat die Brücke bei ihrer letzten Prüfung erhalten. Würde nicht sofort gehandelt, wäre die Langlebigkeit der Brücke gefährdet.

Dabei ist das mit mehreren Architektur- und Ingenieurpreisen ausgezeichnete Bauwerk noch vergleichsweise jung. Vor genau zehn Jahren, am 1. September 2009, wurde die Trambrücke freigegeben. Zum Vergleich: Die Autobrücke der Nuthestraße L40 über den Horstweg in stadtauswärtiger Richtung hat auch eine Zustandsnote von 3,0 – dieses Brückenbauwerk stammt aber aus den Siebziger Jahren.

Entlang der Schienen dringt auch Wasser in das Bauwerk. Quelle: Peter Degener

Wasser dringt an den Übergängen der Brückenteile in den Beton

Das Problem der Stahlbogenbrücke ist eindringendes Wasser, das an mindestens zwei Übergängen der einzelnen Brückenteile in die mit Beton ummantelten Widerlager eindringt. Die Bauverwaltung schreibt in der Ausschreibung, dass sowohl „konstruktive Mängel bei der Wasserabführung auf dem Bauwerk, der Dichtungsentwässerung und im Auflagerbereich des Widerlagers“, sowie „Ausführungsdefizite zusätzlich zum Tragen kommen“.

Erste Schäden 2014 festgestellt – seitdem Ausbreitung der Probleme

Seitdem die ersten Schäden schon 2014 am Brückenende am Landtag festgestellt wurden, ist der Wasserschaden mittlerweile fortgeschritten und tritt nun auch an einer Achse am anderen Brückenende am Hauptbahnhof auf. Verstärkt wird das Problem laut Bauverwaltung durch das Anfahren und Bremsen der Busse in den Kreuzungsbereichen in diesen Bereichen. Aber auch „undichte Fugen entlang der Schienen führen zum Wassereintritt“.

Aus der Achse am Landtag am Tiefpunkt der Brücke tritt Wasser aus. Quelle: Peter Degener

Wenn darauf nicht schnell reagiert wird, droht der Stahl im Beton durch erhöhten Salzgehalt zu rosten, stellt das Berliner Ingenieurbüro Klähne in einem Bericht zum Wasserschaden fest. Klähne war selbst an Planung und Bau der Brücke beteiligt und hat nun auch eine „Vorzugsvariante“ für die Sanierung entwickelt.

Erstes Widerlager ist 2020 dran – weitere folgen 2021 und 2022

Das Verfahren soll erst an der Brückenachse an der Freitreppe der Alten Fahrt am Landtag ausprobiert werden und dauert nur für diesen Bereich drei Monate, wenn durchgängig auch am Wochenende gearbeitet wird. Sollte der Salzgehalt im Beton des Widerlagers durch das Wasser bereits zu hoch sein, ist dessen Austausch nötig. Dann verlängert sich die Reparatur um einen Monat und eine viertägige Vollsperrung für Bus und Bahn wird nötig.

Optisch macht die Brücke mit ihren flachen Bögen durchaus etwas her – dafür wurde sie auch mit dem Brandenburgischen preis für Baukultur 2011 ausgezeichnet. Quelle: Peter Degener

Für den Hauptteil der Arbeiten sollen die nächtlichen Betriebspausen der Verkehrsbetriebe verlängert werden. Anstelle von 1 bis 4 Uhr könnte dann in zahlreichen Nächten zwischen 20 und 6 Uhr der Bahnverkehr eingestellt werden. Baubeginn ist im zweiten Quartal 2020.

Für die Sanierung der ersten Achse am Landtag werden reine Baukosten von rund 370.000 Euro kalkuliert. In den Jahren 2021 und 2022 sollen mindestens drei weitere Achsen und Widerlager der Brücke mit ähnlichem Aufwand neu abgedichtet werden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Sanierung der übrigen Achsen wollte die Stadt am Dienstag auf Anfrage nicht nennen.

Auch diese Brücke muss an vielen Stellen repariert werden. Die Arbeiten finden ebenfalls ab Frühjahr 2020 statt. Hier wird es Einschränkungen für Tran, Bus und auch den Autoverkehr geben. Quelle: Peter Degener

Reparaturen an der Brücke über die Regionalbahn finden parallel statt

Parallel zu der Instandsetzung der Trambrücke muss auch die Brücke auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs instandgesetzt werden, deren zwei Bauteile aber noch mit „ausreichend“ bewertet werden. Für diese gemeinsame Auto- und Straßenbahnbrücke über die Regionalbahntrasse zum Leipziger Dreieck sind ebenfalls Planungen ausgeschrieben.

Für rund 260.000 geschätzte Baukosten müssen Risse im Unterbau, Roststellen und Teile der Fahrbahndecken erneuert werden. Die Arbeiten finden ebenfalls ab dem zweiten Quartal statt.

>>>Zeitplan für den Neubau der Langen Brücke ab 2023

Der Bau der neuen Trambrücke über die Havel In nur 18 Monaten wurde die Brücke von Februar 2008 bis September 2009 errichtet. Die insgesamt 850 Tonnen schweren Stahlbögen wurden per Lastkahn angeliefert und mit Spezialkränen aufgesetzt. Gute 10 Millionen Euro kostete der Bau. Der Architekt Henry Ripke und Bauingenieur Thomas Klähne erhielten 2011 den Brandenburgischen Baukulturpreis in der Kategorie Infrastruktur für das Bauwerk wegen dessen Zurückhaltung und Eleganz.

Von Peter Degener