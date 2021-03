Potsdam

Die Installation von rund 1200 kostenfreien WLAN-Hotspots in Brandenburg ist am Mittwoch offiziell abgeschlossen worden. Auch Potsdam sollte von der Initiative des Brandenburgischen Wirtschaftsministeriums profitieren, doch die Ausbeute für die Öffentlichkeit ist in Potsdam am Ende recht gering ausgefallen.

Nur 32 Hotspots des Landes sind demnach auf dem Gebiet der Landeshauptstadt durch den Internetprovider Vodafone installiert worden. 20 davon befinden sich an Behörden- und Regierungsstandorten. Noch im Herbst hieß es seitens des Ministeriums, dass insgesamt rund 70 Standorte in Potsdam geprüft würden.

Schwerpunkt sollten touristische Ziele sein – wurden es aber nicht

Ein Schwerpunkt sollten touristische Ziele sein. „Ich bin mir sicher, dass dieses Angebot von der Brandenburger Bevölkerung und unseren Gästen künftig stark genutzt wird – auch wenn öffentliche Orte und touristische Ziele bedingt durch die Corona-Pandemie derzeit weniger frequentiert werden, als sonst“, erklärte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch.

Doch ein Blick auf die offizielle Online-Karte mit allen Hotspots unter der Adresse brandenburgwlan.de ernüchtert. In der Touristenstadt Potsdam sind allein zwei Sehenswürdigkeiten nun mit kostenlosem Internet ausgestattet: das Schloss Babelsberg und das Besucherzentrum an der Historischen Mühle an der Maulbeerallee.

Am Krankenhaus und in den Gerichten gibt es nun Hotspots

Weitere öffentliche Orte, die mittlerweile einen eigenen Hotspot haben, sind demnach das Bürgerhaus Neu Fahrland in der Straße Am Kirchberg, das Begegnungszentrum Oscar in Drewitz und das Bürgerhaus am Schlaatz. Auch am Bildungsforum am Platz der Einheit gibt es nun einen Outdoor-Hotspot.

In der Schiffbauergasse ist auf der Karte nahe des Kulturzentrums Waschhaus einer vermerkt. Am Klinikum Ernst-von-Bergmann sind gleich zwei Hotspots vermeldet – diese waren allerdings am Mittwoch laut der Online-Karte offline. Das Amtsgericht in der Hegelallee und das Justizzentrum in der Jägerallee wurden ebenfalls mit je einem Outdoor-Hotspot versorgt.

Auch eine Wohnsiedlung in der Straße Am Pfingstberg ist demnach nun online. Öffentliche und viel frequentierte Orte sind hier allerdings nicht erkennbar. Womöglich ist mit dieser Position auch das Pfingstberg-Belvedere gemeint, das in der ursprünglichen Liste von 2019 geprüft werden sollte.

Die meisten Potsdamer Hotspots sind keine bürgernahen Orte

Die Mehrheit der Hotspots liegt allerdings an Orten, die für Touristen oder Potsdamer im Alltag keine Rolle spielen. So gibt es in der Steinstraße 104 am Finanzamt einen Hotspot. Auch am Regierungsstandort Heinrich-Mann-Allee 107 mit der Staatskanzlei gibt es vier Outdoor- und einen Indoor-Hotspots. Der Regierungs- und Polizeistandort an der Henning-von-Tresckow-Straße zwischen Lustgarten und Dortustraße ist mit gleich acht Hotspots versorgt worden.

In Eiche befinden sich weitere fünf Hotspots auf dem Polizeigelände an der Kaiser-Friedrich-Straße. Auch das Behördenzentrum des Landes in der Seeburger Chaussee in Groß Glienicke, wo sich beispielsweise das Landesumweltamt befindet, wurde versorgt.

Viele Orte auf der Ursprungsliste wurden nicht umgesetzt

Nicht umgesetzt wurden Internet-Zugänge an zahlreichen öffentlichen Orten, die ursprünglich auf der Liste des Ministeriums gestanden hatten. Dazu zählen die Gedenkstätte Lindenstraße, das Naturkundemuseum, das Potsdam Museum am Alten Markt, das Kulturhaus Babelsberg, Schloss Sanssouci, das Nauener Tor und die Bürgertreffs in Waldstadt, Groß Glienicke, Marquardt und Bornim.

Die Hotspots tragen in der Regel den Namen „MeinBrandenburg“. Der Zugang soll „sicher und ohne die Eingabe persönlicher Daten möglich“ sein. Wer sich einwählt, erhält durch Kooperation mit der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH zudem Informationen zu Freizeitangeboten und Veranstaltungen der näheren Umgebung.

Von Peter Degener