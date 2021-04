Am Stern

Das Hochhaus-Projekt „Wohnen am Stern“ nimmt größere Dimensionen an als bisher bekannt. Anstelle der angekündigten 650 Wohnungen sollen nun sogar rund 850 Wohnungen in den vier geplanten Hochhäusern beiderseits des Stern-Centers entstehen. Der Projektentwickler ECE, der auch das Stern-Center selbst betreibt, hat der MAZ einen Einblick in seine Pläne gegeben und auch verraten, was die Mieter erwartet. Die ersten Bewohner sollen Anfang 2025 einziehen. Dann werden die ersten zwei der vier Hochhäuser bezugsfertig sein. Bis der Bau beginnt, vergeht aber noch Zeit. Bis Ende 2022 ist der Baustart geplant.

Wohntürme in Potsdam sollen auch in 40 Jahren noch modern sein

Das Wohngebiet Am Stern und auch das Einkaufszentrum sind mit dem Stern-Plaza bereits durch Hochhäuser geprägt. Die vom Hamburger Architekturbüro Baumschlager Eberle entwickelten Wohntürme für die ECE haben mit den Gebäuden aus den Siebziger und Neunziger Jahren jedoch wenig gemein. Denn wenn heute in die Höhe gebaut wird, geht es um mehr als einen Kranz von Wohnungen rund um einen Fahrstuhlschaft. „Das Gebäude kann alle gesellschaftlichen Formen abbilden. Es ist das große Ziel hier etwas zu schaffen, dass auch noch in 40 Jahren modern ist“, erklärt Tim Philipp Brendel, der Architekt und Geschäftsführer des Hamburger Architekturbüros Baumschlager Eberle.

Lesen Sie dazu auch:

Erreicht werden soll dieses Ziel durch die Modulbauweise im Inneren. Wenn sich die Gesellschaft in zwei Generationen verändert hat, können diese Hochhäuser im Inneren verändert werden, ohne die statische Struktur oder die Fassade anfassen zu müssen – so wie man es von Büroetagen kennt. Viele Leitungsstränge für Bäder und Küchen erlauben es beispielsweise, die Trennwände neu anzuordnen und andere Wohnungstypen zu schaffen. Bei der Klimatechnik geht das Architekturbüro zurück zum Ursprung der Architektur. „Es wird keine mechanische, sondern eine natürliche Be - und Entlüftung über Fassade und Fenster geben“, erklärt Brendel. Auf teure und kurzlebige Belüftungstechnik wolle man möglichst verzichten. Dabei denkt die ECE nicht nur ökologisch – das spart auch Baukosten.

Viel Platz für Wohnraum durch günstigen Schnitt

Neben diesen technischen Fragen soll sich „Wohnen am Stern“ auch für die Bewohner als modern erweisen. Das beginnt bei den Grundrissen der Wohnungen, die sich von klassischen Hochhäusern unterscheiden. „Wir haben uns intensiv mit dem Stern-Plaza befasst und festgestellt, dass die Wohnungen dort nach heutigen Standards wahnsinnig ineffizient sind“, erklärt Valentin Hadelich, der Designdirektor für die Bauprojekte der ECE. In dem bestehenden Hochhaus am Stern-Center gebe es wenige, große Wohnungen, die ungünstig geschnitten seien. Große Flure und Dielen rauben dem eigentlichen Wohnraum den Platz. Das erhöht am Ende auch die Miete. „Das war Kind einer anderen Zeit“, sagt Hadelich.

Viel Stauraum und Balkone für jede Wohnung

Für „Wohnen am Stern“ wird deshalb auf optimale Raumnutzung gesetzt. Das beginnt beim knappen Raster der Treppenhäuser, zeigt sich aber vor allem in den Wohnungen. Nach einer kleinen „Pufferzone“ hinter der Wohnungstür sei man bereits im Wohnbereich, der oft mit der Küche zusammenhängt. Im Schlafzimmer und den Badezimmern gebe es viel Stauraum, um die Wohnbereiche frei zu halten. Seit Vorstellung der Pläne Mitte 2020 hat es eine wichtige Änderung gegeben: Es gibt jetzt in jeder Etage ein umlaufenes Balkonband. So kann man aus jeder einzelnen Wohnung heraustreten ins Freie heraustreten.

Gewerbe im Erdgeschoss und eine Dachterrasse in 64 Meter Höhe

Die Mieter können zudem besondere Angebote im Erdgeschoss und auf dem Dach nutzen. Während anderswo Sockelgeschosse für Gewerbeflächen genutzt werden, ist das direkt neben dem Einkaufszentrum Stern-Center nicht sinnvoll. Dort plant ECE stattdessen neben einer Lobby und Paketstation einen Co-Working-Bereich und ein Fitnesscenter für die Bewohner. Weitere Besonderheiten sind Autostellplätze auf dem Parkdeck des Stern-Centers. Das Highlight wird allerdings die Dachterrasse in 64 Meter Höhe sein.

Einmalig in Potsdam: Eine Bar und ein Grillplatz auf dem Dach

„Die Dachflächen sollen von den Bewohnern genutzt werden. Es gibt Gedanken für eine kleine Bar, für ein Feierabendbier mit Panoramablick. Das wird eine tolle Geschichte!“, sagt Brendel. Kreativdirektor Valentin Hadelich sagt, dass man bei zwei Türmen eine Art Küche auf dem Dach vorsieht. „Die können Anwohner dann per App samt Cleaningservice für private Feiern buchen“, kündigt er an . Theoretisch können Bewohner sogar auf dem Dach grillen – sofern sie keine Holzkohle nutzen, sondern etwa einen Gasgrill. „Das haben wir schon geklärt“, so Brendel.

Statt Luxuswohnungen auch Ein-Zimmer-Apartments

Auch wenn solche Angebote den Eindruck erwecken: „Luxuswohnen ist das nicht“, erklärt Valentin Hadelich. „Das ist nicht unsere Zielgruppe“, sagt er. Welche Mietpreise am Ende aufgerufen werden, könne er allerdings noch nicht sagen. Etwa jede fünfte Wohnung werde ein kleines Ein-Zimmer-Apartment mit 30 Quadratmeter Größe sein. Mehr als 60 Prozent der Wohnungen sollen zwei bis drei Zimmer haben. Der Rest besteht aus bis zu 120 Quadratmeter großen Wohnungen.

Für Potsdam erschwingliche Mieten auf allen Etagen

Über alle Etagen hinweg werden durch eine Vereinbarung mit der Stadt Potsdam zahlreiche Wohnungen mit „preisgedämpften Mieten“ angeboten. Diese liegen zwischen den Mieten von Sozialwohnungen und marktüblichen Neubaumieten. 30 Prozent der Wohnfläche von rund 50.000 Quadratmeter gehören zu diesen Wohnungen. Die Verwaltung darf die Mieter dieser Wohnungen benennen.

Von Peter Degener