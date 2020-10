Neuer Anbieter: Lime stellt 200 E-Scooter ins Potsdamer Stadtzentrum

Potsdam

Ein neuer Anbieter von E-Scootern kommt in Potsdam auf den Markt. Das US-Unternehmen „Lime“ will ab Donnerstag eine Flotte von 200 Rollern im Stadtgebiet aufstellen, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag der MAZ sagte.

Babelsberg ist erneut nicht im Nutzungsgebiet

Das Betriebsgebiet, in dem die Roller genutzt werden können, reicht „von der südlichen Innenstadt bis nach Bornstedt und von der Cecilienhöhe am Luftschiffhafen bis zur Berliner Vorstadt“, teilt Lime mit. Damit bleibt Babelsberg wie schon bei den anderen Anbietern erneut außen vor.

Derzeit sind nur Roller des Anbieters Tier in Potsdam zu sehen, der vor einem Jahr mit 100 Rollern ins Rennen um das Scooter-Geschäft auf den Potsdamer Markt gekommen war.

Zuvor war schon der Anbieter Voi im Juni 2019 der Vorreiter in Potsdam gewesen. Voi ist seit einem Jahr verschwunden, beteuerte aber noch im Sommer, mit einem neuem Konzept zurückkehren zu wollen.

Auch die US-Firma „Bird“ befindet sich in Gesprächen mit der Stadt über die Aufstellung einer Roller-Flotte in Potsdam. Wie weit diese gediehen sind, war am Dienstag aber im Rathaus nicht zu erfahren.

Lime bietet Startangebot für erste Fahrt

Die Nutzung der Lime-Roller kostet einmalig einen Euro zum Entsperren des Fahrzeugs und anschließend 20 Cent pro Minute.– das ist beinahe der gleiche Preis wie beim konkurrenten Tier. Zum Start in Potsdam bietet Lime ein „Willkommensangebot“.

Wer sich ab Donnerstag innerhalb einer Woche die Lime-App unter li.me/de installiert, erhält mit dem Code „HALLOPOTSDAM“ ein Startguthaben für die erste Fahrt von zehn Euro zum Ausprobieren. Auch Tages- und Monatspakete werden angeboten.

Die App gibt es unter li.me/de .

Roller sollen „über 18 Monate“ halten

Der Nutzen und die Klimafreundlichkeit der E-Scooter ist seit Einführung debattiert worden. Studien ergaben, dass die Roller selten Autofahrten ersetzen, sondern stattdessen genutzt werden, um Fußwege zu sparen oder flexibler als der öffentliche Nahverkehr zu sein.

Auch die Lebensdauer der Gefährte war Anlass zu Debatten. Von nur vier bis fünf Monaten Dauer bis zur Zerstörung durch unsachgemäße Benutzung, Nutzerbeanspruchung und Vandalismus war die Rede. Lime sagt, dass in Potsdam die neueste Roller-Generation zum Einsatz komme. Das Modell habe „bei intensiver Nutzung eine Lebensdauer von über 18 Monaten“, so Lime.

Lime bezeichnet sich selbst als „weltweit führender Anbieter innovativer und smarter städtischer Mobilitätslösungen“. Seit dem Start 2019 ist man mit der Erweiterung nach Potsdam in 29 deutschen Städten präsent.

Von Peter Degener