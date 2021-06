Potsdam

Eine neue Variante des sogenannten Enkeltricks ist derzeit in Verbindung mit der Corona-Pandemie im Umlauf. Am Montagnachmittag erhielt ein älterer Herr in Potsdam einen Anruf von einem vermeintlichen Bekannte, der behauptete, an einer unheilbaren Version des Coronavirus erkrankt zu sein. Ihm könne nur noch eine sehr teure Spezialspritze im Wert von 35.000 Euro helfen.

Betrüger gab sich als Assistenzarzt aus

Als der Senior einwilligte, die Summe für ihn zu bezahlen, erschien wenig später ein Mann an der Wohnungstür, der sich als Assistenzarzt einer Klinik ausgab und das Geld in Empfang nahm. Er soll etwa 25-27 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß gewesen sein und dunkles, nackenlanges Haar und einen dunklen Vollbart haben. Er war dunkel gekleidet mit einer Hose und einem Hemd und trug eine Umhängetasche.

Ein ähnlicher Betrugsversuch, bei dem sich ein vermeintlicher Sohn gemeldet hatte, war kurze Zeit vorher gescheitert.

