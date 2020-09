Potsdam

Die Führungsspitze der Bahnhofspassagen fordert eine größere Planungssicherheit in Sachen Sonntagsöffnungen. Für die Händler der Passagen sei diese wichtiger denn je. Das sagt Carsten Paul, der neue Centermanager vor Ort, ganz deutlich. Durch die Coronakrise hätten viele Händler Einbußen in unterschiedlicher Höhe hinnehmen müssen, die geplanten Jahresumsätze werden nicht mehr erreicht werden. Verkaufsoffene Sonntage, insbesondere zur Weihnachtszeit, könnten aber helfen, die Verluste ein wenig auszugleichen. „Wir würden dadurch auch eine Entzerrung des großen Kundenandrangs in dieser Zeit bewirken“, sagt Paul.

Der 41-Jährige ist seit 1. September in den Bahnhofspassagen, er löst zum Ende des Monats Jana Strohbach als Centermanagerin ab, die das Unternehmen nach 12 Jahren aus persönlichen Gründen verlässt. Das Thema der Sonntagsöffnungen ist und war auch ihr ein großes Anliegen, vor allem eben die Sicherheit, die in Brandenburg sechs erlaubten verkaufsoffene Sonntage auch fest planen zu können. Sie erinnert sich noch gut an die Situation im Jahr 2015: Damals wurde ein verkaufsoffener Sonntag um die Osterzeit noch am Samstagnachmittag gekippt. Übrig blieben Kosten für Werbemaßnahmen im fünfstelligen Bereich und enttäuschte Kunden, die es zu beruhigen galt. „Auf diese Erfahrung hätte ich gut verzichten können“, sagt Strohbach.

Hintergrund Die „ Bahnhofspassagen Potsdam“ wurden am 9. Dezember 1999 als eines der ersten integrierten Projekte in der Bundesrepublik aus Bahnhof und Einkaufszentrum eröffnet. Etwa 70.000 Besucher sind täglich vor Ort. Das sechsgeschossige Gebäudeensemble birgt etwa 56.000 Quadratmeter Mietfläche, davon 28.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche. Werktags sind hier 70 Geschäfte von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet, „ Kaufland“ hat von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Gastronomie und Geschäfte mit Reisebedarfsartikeln bleiben, entsprechend des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes, weit darüber hinaus geöffnet. Potsdams einziges Multiplexkino befindet sich in den Bahnhofspassagen sowie ein Fitnessstudio. Zwei Parkhäuser bieten 1.450 Parkplätze. Im gesamten Komplex sind aktuell ungefähr 1.300 Menschen beschäftigt.

Corona als einzige wirkliche Krise in 12 Jahren

Im Jahr 2008 hat sie die Bahnhofspassagen mit noch „viel Leerstand“ als Centermanagerin übernommen. Mit der Lockerung der sogenannten Sortimentsbeschränkung im Jahr 2013 eröffneten 15 Läden vor Ort, ein persönliches Highlight, wie die 45-jährige Berlinerin sagt. Seitdem sei die Flächenauslastung vor Ort auch relativ stabil. Überhaupt blickt sie eher positiv zurück, auch wenn es einige Herausforderungen gab, unter anderem mehrere Bombenentschärfungen. Auch die Diskussion um den Bahnhof als Kriminalitätsschwerpunkt Ende 2018, Anfang 2019 habe sie lange beschäftigt. Zum Glück hätten alle Beteiligten schnell reagiert. Wie berichtet zeigen seitdem Ordnungsamt und Wachschutz mehr Präsenz vor Ort, das W-Lan ist am Abend abgeschaltet, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Durch Corona sei die Kriminalität vor Ort nicht explizit gestiegen. Trotzdem spricht sie von dem Lockdown und seinen Folgen als einzige wirkliche Krise und als Herausforderung, die andauert. Im März mussten die Händler vor Ort wie berichtet komplett schließen, ausgenommen waren Nahversorger wie Bäcker, Apotheken oder Supermärkte. Erst Ende April konnten die Läden wieder öffnen, wie hoch die finanziellen Einbrüche genau waren, kann Strohbach nicht sagen. „Das variiert von Branche zu Branche.“ Reisebüros beispielsweise seien sehr hart getroffen worden.

Noch immer Lieferungsverzögerungen

Und Corona wirkt weiter nach: Immer noch gebe es Lieferungsverzögerungen, bestimmte Sonderaktionen, die normalerweise mehr Kunden generieren würden, könnten derzeit nicht ausgeführt werden. Weil dabei immer die Gefahr besteht, dass sich zu viele Menschen auf einmal in die Läden drängen. Auch deshalb seien die Sonntage so entscheidend: Die Kunden könnten sich über das Wochenende besser verteilen, wie Paul sagt.

Auch die komplette Auslastung der Passagen verzögert sich aufgrund von Corona. Zwei Leerstände existieren derzeit: Gegenüber dem UCI Luxe ist bereits im Januar, also vor Coronazeiten, Douglas und im Sommer die Spielhalle ausgezogen. Zwar gebe es schon Gespräche mit Interessenten, spruchreif seien die aber noch nicht, sagt Carsten Paul. Da derzeit viele Interessenten eher vorsichtig sind, werden finale Entscheidungen wohl erst Anfang 2021 anstehen.

Weihnachtsplanung steht noch auf der Kippe

Ansonsten ist Paul derzeit in vielen Gesprächen, um die Akteure der Stadt näher kennenzulernen. Seit 2005 wohnt er selbst in Potsdam, hat vorher in Sputendorf gelebt und in Brandenburg an der Havel BWL studiert. Er arbeitete in verschiedenen Berliner Shoppingcentern, wie dem Schloss Steglitz, Forum Steglitz und Boulevard Berlin. In Potsdam möchte er die Anbindung der Bahnhofspassagen an die Innenstadt noch weiter vorantreiben und vor allem für die vielen Anwohner im Umfeld weiterhin attraktiv halten.

Die Weihnachtsplanung ist dabei ein großes Thema. Auch wenn es ganz sicher Dekoration geben wird, ist noch nicht klar, ob die traditionellen Weihnachtsstände auch in diesem Jahr aufgebaut werden können.

