Der am Montagabend einstimmig gewählte Vorsitzende Matthias Finken über die Neuaufstellung der verkleinerten CDU-Fraktion im Potsdamer Rathaus.

Welche dringlichsten Aufgaben stehen an?

Unsere wichtigste Aufgabe ist es, eine Politik zu machen, die für Potsdam sinnvoll ist. Unsere Positionen, wir sind in der Opposition, deutlich zu machen, auch als Kontrapunkt zur Politik des Oberbürgermeisters und der Rathaus-Kooperation.

„Wenn einer von sieben Leuten geht“

Ihr Vorgänger Götz Friederich hatte als Mitglied der CDU-Fraktion eine Vielzahl von Mandaten in Ausschüssen und Aufsichtsräten. Ist die Neuverteilung nach seinem am Montag verkündeten Austritt aus Partei und Fraktion schon geregelt?

Wenn einer von sieben Leuten weg geht, muss alles auf die übrigen Sechs verteilt werden. Da steckt wesentlich mehr hinter als man von außen sieht. Wir haben alle Positionen, die neu zu verteilen sind, neu besetzt. Dabei hat unsere Fraktionssitzung gestern nicht einmal eine Stunde gedauert. Die Änderungen erfolgten einstimmig, es ist richtig angenehm dies festzustellen. Insgesamt waren es zehn bis 15 Positionen, die neu vergeben werden mussten.

Können Sie Beispiele nennen?

Es beginnt beim Rechnungsprüfungsausschuss, den Götz Friederich bisher besetzt hat, das wird jetzt Günter Anger übernehmen. Im Bauausschuss war Götz Friederich stellvertretendes Ausschussmitglied, das wird nun Lars Eichert machen. Im Werksausschuss des Kommunalen Immobilien Service (Kis) haben wir die gleiche Situation. Im Aufsichtsrat der Stadtwerke rückt Günter Anger nach. Das ist eine lange Liste, die abgearbeitet werden musste.

JU-Chef wird Fraktionsgeschäftsführer

Welche Folge hat die Verkleinerung der Fraktion auf sechs Mitglieder in der Architektur der Stadtverordnetenversammlung? Gibt es Änderungen in der Sitzverteilung von Ausschüssen?

Nach meiner Berechnung nicht. Wir sind jetzt so stark wie die Fraktion Die Andere. Wir haben die Anzahl von Positionen in den Ausschüssen, die Die Andere auch hat, so dass sich aus meiner Sicht keine Veränderungen ergeben werden.

In der vergleichsweise kurzen Ära ihres Vorgängers wurde drei Fraktions-GeschäftsführerInnen gekündigt. Ist die Stelle jetzt überhaupt besetzt?

Wir hatten eine Übergangslösung, die hatte Götz Friederich noch installiert. Sie läuft jetzt zum Ende des Monats aus. Ab dem 1. Oktober haben wir einen neuen Geschäftsführer, auch das haben wir gestern beschlossen und besprochen, es ist Maximilian Adams. Er befindet sich schon seit einigen Wochen in der Einarbeitung und ich bin zuversichtlich, dass wir sehr gut zurecht kommen werden. Er kennt die Partei sehr gut, er ist Vorsitzender der Jungen Union in Potsdam.

Sind die Arbeitsrechtsstreitigkeiten mit den ehemaligen GeschäftsführerInnen alle geklärt oder ist da noch was offen?

Ein Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Wir warten noch auf die Urteilsbegründung des Gerichts. Ich möchte diese Dinge aber so schnell wie möglich beenden.

Keine finanziellen Altlasten

In einer öffentlich gewordenen Rundmail, die Sie gemeinsam mit Günter Anger und Lars Eichert im Mai dieses Jahres an die Mitglieder und sachkundigen Einwohner der Fraktion verschickt hatten, hieß es, dass in der Fraktionskasse – auch im Zusammenhang mit den Arbeitsrechtsstreitigkeiten – im vergangenen Jahr ein Verlust von mehr als 18.000 Euro aufgelaufen sei. Hat sich diese Angelegenheit mittlerweile geklärt? Gibt es offene Forderungen der Fraktionen an Götz Friederich?

Im Moment sehe ich dafür keine Ansatzpunkte. Finanziell hat Götz Friederich das selbst noch alles abgewickelt und geregelt. Ich sehe zur Zeit keinen Handlungsbedarf.

Die finanzielle Situation der Fraktion ist geklärt?

Wir haben diesbezüglich keine Probleme mehr. In den letzten Wochen haben wir einen Wirtschaftsplan für 2021 erstellt. Darin ist alles im grünen Bereich.

Wachstum als zentrales Thema

Welches zentrale politische Thema steht für Sie als Nächstes auf der Tagesordnung?

Die Stadtentwicklung ist das zentrale Thema, mit dem wir uns befassen müssen. Potsdam ist eine sehr stark wachsende Stadt, und mit diesem Wachstum sind natürlich eine ganze Menge Herausforderungen verbunden: Das Verkehrsproblem, die soziale Infrastruktur, wie auch Mieten und Wohnen. Wir haben den Bürgerservice als wichtige Angelegenheit im Blick, die Digitalisierung der Stadtverwaltung hängt damit sehr eng zusammen. Bei diesen Themen sehe ich für uns als Opposition eine ganz wesentliche Aufgabe, den Finger in die Wunde zu legen, Probleme aufzuzeigen und zu fordern, dass sie mit viel Transparenz und Klarheit gelöst werden.

