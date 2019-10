Neuer E-Scooter-Anbieter Tier startet in Potsdam mit 100 Rollern

Potsdam

Voi, der erste Anbieter von E-Scootern in Potsdam, bekommt Konkurrenz. Zum 1. Oktober ist das Berliner Unternehmen Tier mit 100 weiteren Elektrorollern gestartet.

Ab sofort können Potsdamer in einer Testphase E-Scooter des neuen Anbieters über eine App ausleihen. Das Konzept ist dem von Voi sehr ähnlich. Über einen QR-Code können die schwarz-türkisen Roller für den identischen Preis von einmalig 1 Euro und 15 Cent pro Minute freigeschaltet werden.

Besondere Nachhaltigkeit

Tier Mobility ist in mehr als 40 Städten weltweit tätig und will nun auch in Potsdam seine Dienste als „umweltfreundliche Alternative“ zum Auto anbieten. „ Autos gehören nicht in die Innenstadt“, erklärt Tier-Stadtmanager Constanntin Winckler in einer Pressemitteilung.

Laut Winckler seien die Roller von Tier besonders nachhaltig. „Unsere Roller sind robuster. Wir haben größere Reifen und eine doppelte Federung. Dementsprechend sind sie langlebiger“, sagt er. Die Lebensdauer eines Roller sei deutlich höher als ein Jahr. Auch das Fahrgefühl sei sicherer, weil die E-Roller zwei Handbremsen hätten.

Vereinbarungen gegen E-Scooter-Choas

Doch vor allem stehende Roller machen Ärger. Immer wieder werden in Potsdam Beschwerden laut, dass die E-Scooter nicht vernünftig abgestellt würden und im Weg stünden. 100 neue E-Scooter könnten dieses Problem weiter verschärfen. Der zuerst in Potsdam gestartete Anbieter Voi steht seit einigen Wochen mit der Stadtverwaltung in Verhandlungen.

Dabei geht es laut Stadtpressestelle vor um Parkregeln für die Roller. Fluchtwege und Feuerwehrflächen sowie öffentliche Grünflächen und abgesenkte Bordsteine sollen im Sinne der Barrierefreiheit freigehalten werden. Defekte Fahrzeuge sollen schnellstmöglich repariert und unbewegte Scooter umverteilt werden. „Mit Voi laufen derzeit abschließende Abstimmungen“, teilt eine Sprecherin mit. Laut Winckler seien die Vereinbarungen zwischen Tier und der Stadt schon unterschrieben.

Nutzer werden verantwortlich

Beide Anbieter raten ihren Nutzern, sich an die Verkehrsordnung zu halten, die Sicherheit der Scooter vor der Fahrt zu prüfen und auch auf die eigene Sicherheit mit Hinweisen auf Helme zu achten. Tier zeigt in der App auch Parkverbotszonen an und drosselt die Geschwindigkeit von E-Rollern in verkehrsberuhigten Straßen.

Am Ende der Fahrt kommt es allerdings auf das Verhalten der Nutzer an. „Wir stellen die Roller auf die Straßen und sind erster Ansprechpartner. Es sind aber die Nutzer gefragt, sich an die Regeln zu halten“, sagt Winckler. Fahrer, die sich nicht an die Parkverbote halten, würden ihre Miete nicht beenden können oder erhielten ein internes Bußgeld von 20 Euro.

Tier hat auch eine Telefonhotline eingerichtet, bei der Potsdamer Roller melden können, die gegen die Regeln verstoßen. Um diese will sich dann das Team von Tier kümmern. Die Hotline ist erreichbar unter 030 56838651.

Von Jan Russezki