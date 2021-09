Satzkorn

Im November soll mit dem Bau des seit langem geforderten Rad- und Fußweges an der Ketziner Straße in Satzkorn Richtung Fahrland begonnen werden. Das hat der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) am Mittwochabend vor den Stadtverordneten angekündigt.

Ein halbes Jahr Bauzeit

Abhängig von der Witterung rechne er mit einer Bauzeit von einem halben Jahr. Noch im September soll das Vergabeverfahren für den Wegebau in die Veröffentlichung gehen.

Der Stadtverordnete Leon Troche (SPD) hatte gefragt, wann der Geh- und Radweg in Satzkorn Richtung Fahrland gebaut wird. Satzkorns Ortsbürgermeister Dieter Spira (SPD) kommentierte Rubelts Ankündigung vor den Stadtverordneten kritisch.

Über den Radweg werde bereits seit mehr als 20 Jahren diskutiert, seit fünf Jahren stehe das Projekt mit höchster Priorität im Radwegekonzept der Landeshauptstadt, so Spira, ohne dass bisher sichtbar etwas geschehen sei. Laut Radwegekonzept soll der Wegebau insgesamt 190.000 Euro kosten.

Von Volker Oelschläger