Man könnte es Zufall nennen oder Fügung, dass Sven Müseler, der Bäckermeister aus Potsdam-West, in dieser königlichen Schloss- und Parkanlage gelandet ist, um ins Gastronomie-Leben einzutauchen. Der 49-Jährige ist der neue Betreiber des Cafés in der Orangerie im Neuen Garten, die einst Friedrich Wilhelm II. erbauen ließ. Im Leben davor ging Müseler in dem Bau, dessen Eingangsportal eine Sphinx und zwei ägyptische Götterstatuen zieren, ein und aus, ohne zu ahnen, dort selbst einmal Regie zu führen. Er war der Kuchenlieferant seines Vorgängers, der wie viele in der Gastro-Branche in Corona-Zeiten Personal verlor und das Café dieses Jahr aufgab.

Neuer Name: Müselers Café am See

„Ich war schon damals von diesem Ort begeistert“, sagt Müseler. Er ist der Erste, der gefragt wird, ob er das Café weiterführen würde, und sagt ja. Auch die Schlösserstiftung gibt ihren Segen für die neue Partnerschaft in dieser Saison. So ist aus „Pandoras Café“, wie das Kaffeehaus bislang hieß, „Müselers Café am See“ geworden. Schließlich ist der Heilige See gleich in der Nähe und das Marmorpalais auch. „Ich genieße es, die Seite des Gastronomen zu entdecken“, sagt er und fügt hinzu: „Man kann sich hier kreativ austoben.“

Kuchen-Klassiker an beiden Orten gefragt

Das Publikum im Café sei nicht großartig anders als das in seiner Bäckerei in der Geschwister-Scholl-Straße. Auch die Kuchen-Vorlieben ähneln sich. Die Klassiker sind an beiden Orten gefragt: Mandarin-Schmand-Kuchen, Käse-Sahne-Torte, Kirsch-Streusel. Brot und Kuchen kommen aus der hauseigenen Bäckerei in Potsdam-West, die „Müselers Brotladen“ heißt.

Aus Bielefeld im Café zu Gast: Thomas Gossmann, Petra-Ilona Gobrecht und Hündin Anni. Quelle: Varvara Smirnova

Der Bäcker kann aber auch anders. Er kann Gurkenlimonade, Milchshakes oder den Ko-Jogo-Drink, einen Kokos-Joghurt-Cocktail. Inzwischen bekommt der Gast auch weniger Süßes zu essen, wenn er mag. „Viele wollen etwas Herzhaftes. Das haben wir in der Anfangszeit gespürt und umgestellt“, sagt Müseler. Warme Speisen darf er nicht zubereiten. Das ist eine Auflage fürs Café.

Café-Betrieb nur im Sommer

Der Bäcker hätte nicht ja gesagt, wenn das Café ein Ganz-Jahres-Geschäft wäre. „In diesen Corona-Zeiten wäre mir das zu risikovoll gewesen“, sagt er. Mussten doch Cafés und Gaststätten schließen, sobald die Inzidenzen stiegen. Da ist so ein temporärer Café-Betrieb in der Sommerzeit die passende Antwort auf eine Pandemie, deren Fieberkurven in der warmen Jahreszeit nach unten zeigen und im Herbst wieder steigen.

In der Orangerie überwintern grüne Exoten

Dass das Café nur im Sommer offen steht, hat mit Corona nichts zu tun. Im Herbst, so war es schon immer, ziehen die Menschen aus und die exotischen Pflanzen aus dem Neuen Garten ein. In der Orangerie überwintern sie. Am 15. September ist deshalb die Café-Saison erst einmal beendet und Sven Müseler kann in den Urlaub fahren. Das passiert nicht oft. Zwei, drei Wochen im Jahr macht er Ferien.

Das Kuchenbuffet auf einer Vesper. Quelle: Jens Steglich

Mitte September geht es in die zweite Heimat an den Bodensee, erzählt er. Zweite Heimat? Müseler wächst in Berlin auf. Der Vater hat in Berlin-Kladow eine Bäckerei. Als der Sohn zehn Jahre alt ist, trennen sich die Eltern. „Meine Mutter ist mit mir und meiner Schwester an den Bodensee gezogen.“ Dass er trotzdem wie sein Vater das Bäckerhandwerk erlernt, „stand nie in Frage“, sagt der Sohn. In den Ferien steht er wieder beim Vater in der Backstube und auch später kreuzen sich die beiden Lebenswege immer wieder.

Als Kind mit den Fingern im Brotteig gebohrt

„Seitdem ich denken kann, war ich in der Backstube dabei. Meine erste Erinnerung ist, wie ich mit dem Finger in die Brotteiglinge bohre“, erzählt Müseler. Der Vater eröffnete 1991 in der Geschwister-Scholl-Straße in Potsdam einen Bäckerladen. „Das war sein Außenposten.“ 2014 will der Vater ihn schließen. Der Sohn, der für acht Jahre als Mediengestalter einen Abstecher in eine andere Berufswelt macht und 2013 zu seinen Wurzeln zurückkehrt, entschließt sich, den Potsdamer Außenposten allein weiterzuführen. Der Laden wird kernsaniert und umgebaut und im Januar 2015 neu eröffnet.

„Das Besondere bei uns ist, dass der Kunde vom Kaufladen in die Backstube schauen kann“, sagt Müseler. Und es gibt täglich 15 bis 20 verschiedene Brotsorten. Brot und Brötchen sollen in der nächsten Saison auch im Café eine größere Rolle spielen. Müseler will das Angebot erweitern und Freitag, Samstag und Sonntag auch Frühstück anbieten.

Orangerie entstand 1791 bis 1793 Die Orangerie im Neuen Garten von Potsdam entstand in den Jahren 1791 bis 1793 und wurde von Carl Gotthard Langhans erbaut. Den Auftrag für den 86 Meter langen Bau gab König Friedrich Wilhelm II. Nicht weit vom Marmorpalais entfernt, dient die Orangerie auch heute noch der Überwinterung exotischer Pflanzen, die in der warmen Jahreszeit im Neuen Garten stehen. In der Sommersaison ist das Café in der Orangerie montags bis donnerstags von 11 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag bis 20 Uhr und Sonntag bis 19 Uhr geöffnet.

Für sein kurzfristiges Engagement hat er einen Vertrag für diese Saison von der Schlösserstiftung bekommen. Gespräche für eine langfristige Bindung sind nach der Saison geplant. „Es lief bis jetzt sehr gut. Wir sind guter Dinge, dass es weiter geht“, sagt Müseler. Dem Bäcker aus Potsdam-West schweben für den Sommer 2022 auch kleine Konzerte an diesem besonderen Ort vor. Er würde damit an alte Traditionen anknüpfen. Den Palmensaal in der Orangerie nutzte einst der musisch veranlagte Friedrich Wilhelm II. als Konzertsaal.

Von Jens Steglich