Die Aufregung war groß, als am Samstag zwei Mitarbeiter der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) an der Hasengrabenbrücke sämtliche Fahrradfahrer abwiesen. Nun setzt die Stiftung aber auf Entspannung.

Ordnungswächter im Einklang mit der Parkordnung

Das strikte Vorgehen der Ordnungshüter, welches zwar mit der Parkordnung übereinstimmt, stieß bei vielen Besuchern auf Unverständnis, da die etwas weiter nördlich gelegene Schwanenbrücke – welche für Radfahrer freigegeben ist – noch wegen Sanierung gesperrt ist. Damit ist die Hasengrabenbrücke derzeit die einzige Verbindung für Radfahrer von der Berliner Vorstadt in den Neuen Garten – unter anderem zu den Badestellen am Heiligen See, die am Wochenende extrem bevölkert waren.

Fahrräder parken vor dem Park. Quelle: Detlev Scheerbarth

Doch bei dem strikten Durchgreifen am Samstag habe es sich eher um ein Missverständnis gehandelt, sagt Pressesprecher Frank Kallensee auf MAZ-Anfrage: „Die zwei Mitarbeiter machten vielleicht etwas viel des Guten.“ Zwar gelte das Radfahrverbot im Neuen Garten nach wie vor. Doch würde man derzeit in Anbetracht der geschlossenen Schwanenbrücke auch eher ein Auge zudrücken, wenn Radfahrer absteigen und ihre Räder durch den Park schieben.

Hauptziel war die Corona-Abstandskontrolle

Die zwei Stiftungsmitarbeiter waren übrigens nicht vor Ort, um Radfahrer zu kontrollieren, sondern um die Corona-Sicherheit zu gewährleisten. Die Hasengrabenbrücke sei nämlich gerade einmal 1,60 Meter breit – also nicht breit genug, um gerade bei Gegenverkehr ausreichenden Mindestabstand zu gewährleisten. Die Aufgabe der zwei Mitarbeiter sei es gewesen, die Besucherströme zu lenken und abwechselnd Gäste in den Park hinein- und hinauszulassen.

Zur Schwanenbrücke gibt es eine gute Nachricht: Schon nächste Woche könnte sie neu eröffnet werden. Denn endlich sei die Bestätigung gekommen, dass eine Lieferung mit dem nötigen Baumaterial auf dem Weg sei, so Kallensee. Bis dahin müssen sich die Besucher des Parks und die Radfahrer wohl noch etwas gedulden und aufeinander Rücksicht nehmen.

Stiftung appelliert an Radler: mehr Rücksicht

Leider klappe das nicht immer reibungslos, sagt Kallensee: „Viele Leute steigen nicht mal von ihren Rädern ab.“ Auch Abstandsregeln sollten unbedingt eingehalten werden, betont er: „Corona scheint für die Leute so gut wie keine Rolle mehr zu spielen. Und auch, dass unsere Hinweisschilder immer wieder vom Eingang entfernt werden, hilft nicht gerade.“

Von Linus Höller