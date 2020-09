Berliner Vorstadt

Das Feuchttuch fällt sofort ins Blick. Mit seiner weißen Farbe hebt es sich im Blumengarten des Neuen Gartens ab, fast sauber sieht es aus – ist es aber natürlich nicht. Axel Schwarze nimmt den Fund gelassen, ein ordinäres Feuchttuch gehört zu den harmloseren Dingen, die der Gärtner auf seiner morgendlichen Müllrunde aufsammelt. In den Sommermonaten fährt er sie täglich, jetzt nur noch montags, mittwochs und freitags.

Für die Gartenordnung und -pflege ist die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) selbst verantwortlich, die Aufgabe der Müllbeseitigung fällt deswegen in den Aufgabenbereich der Gärtner. Das bestätigt Ullrich Sachse, Referent des Generaldirektors der Stiftung auf Anfrage. Lediglich für die einzig geduldete Liegewiese am Nordufer des Heiligen Sees ist die Potsdamer Firma Gundermann mit der Müllbeseitigung beauftragt.

Axel Schwarze wohnt im Grünen Haus

„Wir würden das zeitlich gar nicht mehr schaffen“, sagt Sabine Swientek, Gartenmeisterin der Orangerie im Neuen Garten. Dass die Müllbeseitigung mit in ihre Aufgaben und die der Kollegen fällt, sieht sie gelassen: „Das gehört eben mit zur Gartenpflege.“ Ähnlich antwortet auch Axel Schwarze, die morgendliche Runde ist für ihn Routine. Sein Ziel: Bis zum Frühstück fertig zu sein. Gemeint ist damit 9 Uhr, im Sommer kann es allerdings schonmal bis 10 oder 11 Uhr dauern.

Um 7 Uhr geht es los, so auch am Montag. Das Wetter am Wochenende war sonnig und warm, im Neuen Garten waren viele Menschen unterwegs, wie Schwarze erzählt. Er weiß das, weil er selbst im Park lebt: Seit 2012 wohnt er im Grünen Haus. Bereits seit 1987 arbeitet der 48-jährige als Gärtner im Neuen Garten, seinem zu Hause, wie er den Park nennt.

„Der Müll ist ja das eine, der Vandalismus ist noch viel schlimmer“

Auf die Frage, ob er sich hier noch manchmal verläuft, lacht er nur: „Nee, da würde ich mich dann schon fragen, was bei mir falsch ist.“ Er kennt jeden Schleichweg und weiß auch, wo die Parkbesucher den meisten Müll hinterlassen. „Am Wasser ist es am schlimmsten, besonders auf dem Weg, der zur Gotischen Bibliothek führt.“ Die „Gotische“ wie sie im Potsdamer Slang auch genannt wird, ist einer der neuesten Hotspots im Park – und sieht dementsprechend aus.

„Der Müll ist ja das eine, der Vandalismus ist noch viel schlimmer“, sagt Schwarze. In die Wände der Bibliothek werden Erinnerungen geritzt, Graffitis werden gesprüht und manchmal sogar Fenster eingeschlagen. „Die Leute haben keinen Respekt vor dem Welterbe“, sagt Schwarze und schüttelt den Kopf. Am Montagmorgen halten sich die Müllberge vor Ort überraschenderweise in Grenzen: Lediglich ein paar Flaschen, mehrere Kronkorken und ein Einweg-Mund-Nasen-Schutz wandern in den Müllbeutel.

Fast jede Bank ist mit Zigarettenstummeln umringt

Herumliegende Masken finden sich derzeit viele im Park, Dauerbrenner und mit das größte Problem sind Kronkorken und Zigarettenstummel. Die sind teilweise so festgetreten, dass sie sich nur noch schwer aus der Erde puhlen lassen.

Allein an einer der Sitzbänke – die nicht selten ebenfalls mit Graffitti beschmiert sind – lassen sich leicht ein bis zwei Hände voll Zigarettenstummel aufsammeln. Im gesamten Park alle zu finden, würde mehrere Stunden dauern, sagt Schulze. Das gleiche gilt für die Kronkorken. „Da wirste ja irre.“ Deswegen kehrt er nur das zusammen, was sich zusammenkehren lässt, der Rest wird in einer einmaligen Sonderaktion aufgesammelt, wie Gartenmeisterin Sabine Swientek sagt.

Eine Hand voll Zigaretten, aufgesammelt an einer Bank am Marmorpalais. Quelle: Sarah Kugler

Besucher bestellen sogar Pizza in den Park

„Um es wirklich gründlich zu machen, müsste ich den Park sowieso ablaufen“, sagt Schwarze. Doch auch das ist eine Zeitfrage. Schon jetzt gehen ungefähr 90 Stunden pro Monat für die Müllbeseitigung drauf. „Das hat Dimensionen angenommen, die kaum noch händelbar sind“, sagt er. „Die Leute bestellen sich sogar Pizza in den Park, und die Kartons finde ich dann am nächsten Morgen hier.“

Nicht selten schmettern partywütige Besucher Flaschen gegen den Zaun des Grünen Hauses oder feiern auf dem Dach der Muschelgrotte – ein weiterer, sehr beliebter Ort im Park. „Die Musik weht bis zu mir rüber und manchmal versuchen sie auch die neuen Steine aus der Grotte zu polken“, erzählt Schulze und wirkt dabei wirklich wütend.

Lediglich zwei Ordnungskräfte und zwei Parkstreifen

Die Kontrolle über die uneinsichtigen Parkbesucher zu halten ist schwierig. Laut Ullrich Sachse stehen der SPSG für die Potsdamer Park- und Gartenanlagen lediglich zwei Ordnungskräfte zur Verfügung, die auch Bußgelder verhängen dürfen. Die Sicherheitskräfte der Servicegesellschaft Fridericus können nur auf Verstöße hinweisen und sie, wenn nötig, bitten, den Park zu verlassen. Selbst Bußgelder aussprechen dürfen sie nicht – im Notfall können sie nur die Polizei rufen. Aber: Auch hier stehen laut Sachse für die Potsdamer Park- und Gartenanlagen nur zwei Parkstreifen zur Verfügung.

Das Müllproblem ist auch kein Einzelproblem des Neuen Gartens: „Die Mülllage ist im Park Babelsberg identisch, in Sanssouci etwas weniger dramatisch“, teilt Sachse auf Anfrage mit.

42 Mülleimer befinden sich regulär im Park

„Wenn die Besucher ihren Müll alleine wieder aufsammeln würden, wäre schon viel getan“, sagt Schwarze. Oder zumindest die Mülleimer benutzen würden. Immerhin 42 befinden sich regulär im Neuen Garten, 50 Behälter kommen während der Saison laut Ullrich Sachse hinzu. Diese auszuleeren gehört ebenfalls zu Schwarzes Aufgaben.

Am Montag musste er zwar trotz des sonnigen Wochenendes vergleichsweise wenig aufsammeln, sechs volle Müllsäcke und mehrere Bierflaschen liegen am Ende aber trotzdem auf seinem Wagen. Fundstücke des Tages: Eine Badematte, ein Umhängebeutel und ein Babyhandtuch mit Kapuze. „Solche Späße sind fast immer dabei“, sagt Schwarze. Irgendwann stand sogar mal eine ganze Couch am Ufer des Jungfernsees.

Immerhin: Am Montagmorgen ist Schwarze nach zwei Stunden mit seiner Tour durch und pünktlich zum Frühstück wieder in der Gärtnerei.

