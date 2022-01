Nauener Vorstadt

Das illegal abgeholzte Ufer am Heiligen See im Neuen Garten bleibt vorerst kahl. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) wird die am Wochenende von unbekannten abgesägten Erlen nicht durch Neupflanzungen ersetzen. „Die noch im Boden befindlichen Wurzeln werden dort belassen damit das Ufer gefestigt bleibt und nicht weiter ausbricht. Die Wurzeln sind weiter aktiv und werden neu austreiben“, erklärte Stiftungssprecher Frank Kallensee am Dienstag auf MAZ-Anfrage.

Damit sollen die Folgekosten der Beschädigung durch einer weiter ausbrechende Uferlinie „minimiert werden“. Rund 20 rund fünf Jahre Erlenbäume waren am Wochenende abgesägt und liegen gelassen worden. Sie dienten dem Schutz des Uferbereichs, der über die Jahre vor allem durch das dort nicht erlaubte Baden schon stark zerstört worden war.

Ein Schwan am abgeholzten Ufer des Heiligen Sees im Neuen Garten. Quelle: Julius Frick

SPSG hofft auf Zeugenhinweise auf die Täter

Die Schlösserstiftung hofft weiterhin auf Hinweise auf die Täter durch Zeugen. Womöglich hatten der oder die Täter sogar tagsüber die Erlen abgesägt und waren durch Arbeitskleidung nicht aufgefallen. Sollten sie gefasst werden, droht ihnen ein Verfahren wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“. Dieser Straftatbestand beinhaltet unter anderem die Beschädigung von Denkmälern und Naturdenkmälern, zu denen der Neue Garten als Welterbe der Menschheit zweifellos gehört. Laut Strafgesetzbuch kann dies „mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“ werden.

Das Uferstück befindet sich zwischen Gotischer Bibliothek und Marmorpalais. Quelle: Julius Frick

Ein Bußgeld nach der Baumschutzverordnung müssen die Täter dagegen nicht befürchten, da die jungen und noch nicht sehr mächtigen Bäume nicht darunter fallen, teilt die Untere Naturschutzbehörde auf MAZ-Anfrage mit. „Auch aus anderen naturschutzrechtlichen Grundlagen wie z.B. dem Biotopschutz, ergeben sich an dieser Stelle keine Möglichkeiten eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens“, heißt es seitens der Behörde.

In den sozialen Netzwerken sorgte die Nachricht vom Baumvandalismus im neuen Garten für Empörung. „Für mich ist das erneut ein Beweis dafür, dass die Parkanlagen tatsächlich besser geschützt werden müssen“, kommentierte eine Potsdamerin.

Von Peter Degener