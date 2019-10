Waldstadt

Mit einem zünftigen Sturm auf den neuen Spielplatz wurde das neue Hortgebäude „ Zauberwald“ in der Waldstadt II eingeweiht. Nach siebenmonatiger Bauzeit nahmen Kinder, Erzieher und Eltern in Gegenwart der Vertreter des Baugewerbes das moderne Hortmodul in der Trägerschaft der Volkssolidarität in Besitz. Auf das neue Domizil mit der Adresse „Am Teufelssee 4A“ haben alle Beteiligten sehnsüchtig gewartet. Gebaut hatte es der Kommunale Immobilienservice der Landeshauptstadt.

Rund dreieinhalb Millionen Euro hat das neue Haus nach Angaben der Volkssolidarität als Betreiber gekostet, in der Endstufe sollen 245 Kinder zusätzlich betreut werden können. Errichtet wurde die Einrichtung in Nachbarschaft zur Fontane-Schule, von wo auch die meisten Kinder nachmittags ihren Weg in den Hort finden werden. Am Einweihungstag wurde zünftig mit Kaffee, Kuchen, Bratwürsten und vielen Spielen das schöne Ereignis begangen.

Auf drei Etagen gibt es im neuen Zauberwald-Hort neben dem Speisen-Bereich, diversen Aufenthalts-, Spiel- und Freizeitgelegenheiten auch einen Ruheraum, wohin sich diejenigen Kinder zurückziehen können, die den Schlafwunsch verspüren. Eine Werkstatt lädt zum Basteln ein. Beim Gebrauch von Säge und elektrischen Geräten muss aber eine Erzieherin zugegen sein, fordert ein Schild. Natürlich findet sich auch ausreichend Platz, um Hausaufgaben zu erledigen.

Im Hort arbeiten rund zehn Erzieher und ein Hausmeister. Wie Leiterin Johanna Dietel sagte, sind es vorwiegend die Kinder aus der Klassenstufe 1 und 2, welche den Hort nutzen, die höheren Altersstufen seien etwas weniger vertreten. Aber auch sie sollen über einen eigenen Klubraum verfügen, in dem sie mal unter sich sein können. Nicht nur bei dieser Gelegenheit sei in der Ausgestaltung des Horts auch auf die Bedürfnisse und Vorschläge der Kinder eingegangen worden.

Bis zum Sommer haben sich die Hortkinder nachmittags unweit von hier in der VS-Kita „ Zauberwald“ mit aufgehalten, durch ihren Umzug ist nun mehr Platz für alle da. Bei der Behandlung der Hort-Frage wurde im Kreis der Stadt-Verantwortlichen zunächst nur an eine provisorische Lösung in Form von Containern gedacht, die nach sechs Jahren wieder hätten beseitigt werden müssen. Doch habe sich die Stadtverwaltung dann glücklicherweise für eine dauerhafte Variante entschieden, sagte Bauleiter Wolfgang Kargel. „Schön, dass man solche Projekte umsetzen darf.“

„Wir haben darum gekämpft, dass alles pünktlich fertig ist und freuen uns darüber, dass es geklappt hat“, sagt Roswitha Orban, Geschäftsführerin des Trägers VSB Kinder- und Jugendhilfe gGmbH, einer Tochter der Volkssolidarität Brandenburg.

Durch die Volkssolidarität werden mit der Übernahme dieser zweiten Einrichtung insgesamt fast 500 Kinder in der Landeshauptstadt Potsdam betreut, wobei der Hort „ Zauberwald“ seine volle planmäßige Kapazität erst im nächsten Jahr erreichen wird. Die meisten Kolleginnen und Kollegen haben schon in der Kita Zauberwald im Bereich des Hortes gearbeitet.

Von LR Potsdam