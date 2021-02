Potsdam/Berlin

Nach seiner fristlosen Kündigung als Chef des Geoforschungszentrums (GFZ) Potsdam übernimmt Reinhard Hüttl nun die Leitung des Berliner Unternehmens „Euref-Energy Innovation GmbH“ – und zwar gemeinsam mit einem Ex-Kollegen. Wie das GFZ auf MAZ-Anfrage bestätigte, hat Bernd Uwe Schneider bis zu seinem Wechsel zu Euref Ende 2020 als Leiter des wissenschaftlichen Vorstandsbereiches im GFZ gearbeitet.

Zusammenarbeit von Hüttl und Schneider

Laut GFZ-Sprecher Josef Zens war Schneider – genau wie Hüttl studierter Forst- und Bodenwissenschaftler – zuletzt neben Oliver Bens einer von zwei Leitern des wissenschaftlichen Vorstandsbereiches. Gemeinsam hätten sie administrative Aufgaben für den GFZ-Vorstand wahrgenommen. Dessen Vorsitzender war Hüttl, bis er über Vorwürfe von Vorteilsannahme und Untreue stolperte und die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für Korruption in Neuruppin Ermittlungen aufnahm. Schon zuvor hatten Schneider und Hüttl auch wissenschaftlich zusammengearbeitet, zum Beispiel bei der Erforschung von Renaturierung in den ehemaligen Bergbaulandschaften in der Lausitz.

Schneider ist schon Ende 2020 zum Euref-Campus in Berlin-Schönefeld gewechselt. Hüttl selbst hatte eine Woche nach seiner fristlosen Kündigung beim GFZ auf eben diesem Campus eine neue Stelle gefunden – als Geschäftsführer in dem Tochternehmen der Euref AG – der „Euref Energy Innovation GmbH“.

Hüttl und Schneider werden auf der Webseite des Euref-Campus jetzt als die beiden Geschäftsführer der neuen GmbH genannt. Auf dem Euref Campus suchen Start-ups und Forschungsunternehmen nach innovativen Energie- und Mobilitätsformen. Der Campus war 2008 als An-Institut der Technischen Universität (TU) Berlin und als eine Lehr-, Forschungs- und Beratungseinrichtung gegründet worden. Unter anderem war er Partner im Projekt „Internationales Schaufenster Elektromobilität Berlin-Brandenburg“. Die Euref-Energy Innovation selbst soll auf dem Campus unter anderem Konzepte entwickeln, wie Wasserstoff und CO2-neutrale synthetische Kraftstoffe zur Grundlage neuer Energieformen werden könnten.

Hüttls arbeitet schon seit Jahren mit dem Euref zusammen

Hüttl selbst hat schon seit mehr als acht Jahren Beziehungen zum Euref-Campus. Über das Entwicklungsareal rund um einen ehemaligen Gasometer berichtete das Hausmagazin der Berliner TU schon 2012, der Campus entwickele sich „zum ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort“. Der Artikel stellt dabei auch den wissenschaftlichen Beirat des Campus’ vor. Der Beirat begleite diesen und entwickele ihn strategisch weiter. Den Vorsitz des Euref-Beirats hatte Reinhard F. Hüttl inne.

Auf die Frage, ob der heutige Euref-Energy Innovation Geschäftsführer Bernd Uwe Schneider einer von zwei Personen aus dem Umfeld Hüttls sei, gegen die ebenfalls wegen Vorteilsannahme ermittelt wird, antwortete der Neuruppiner Oberstaatsanwalt Frank Winter, er nenne „keine Namen“. GFZ-Sprecher Zens wollte Hüttls schnellen Wechsel vom GFZ zur Euref nicht kommentieren. Man nehme an der Potsdamer Forschungseinrichtung die neue Beschäftigung des gechassten Chefs „einfach zur Kenntnis“.

Von Rüdiger Braun