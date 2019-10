Neuer Name und neue Gesichter im Elternbeirat

Potsdam

Der Potsdamer Kita-Elternbeirat hat sich am Dienstag neu gegründet: Das Gremium heißt jetzt Kreis-Kita-Elternbeirat der kreisfreien Stadt Potsdam. Im Zuge der Neugründung wurde zudem der Vorstand neu gewählt. Mit Catharina Kahl, Johanna Klammer, Christian Gottschling, Jens Pickenhan und Robert Witzsche sind fünf Akteure des vorherigen örtlichen Kita-Elternbeirats wieder dabei, neu hinzugekommen sind Hans-Peter Bradler und Ingo Krowczynski. Auf seiner Präsenz im sozialen Netzwerk Facebook kündigte der neue Vorstand an, sich weiterhin dafür einzusetzen, „dass das Thema Kita in Potsdam und in Brandenburg auf dem Schirm der Politik und Verwaltung bleibt und die vielen Probleme angegangen und Fragezeichen aufgelöst werden“.

Von Saskia Kirf