Neuer Nahverkehrsplan: So will die Stadt den ÖPNV verbessern

Neue Tram-Strecken in den Norden und zum Stern, bessere Nacht-Verbindungen, weitere Haltestellen: Die Stadt Potsdam hat den Nahverkehrsplan für 2019 bis 2023 vorgestellt. Der 155-seitige Maßnahmenkatalog gibt Verbesserungsvorschläge zum öffentlichen Nahverkehr. Diese werden den Stadtverordneten am 4. März vorgelegt. Alles, was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier im Überblick.

Lange ließ die Stadt auf den Nahverkehrsplan warten. Schon 2018 sollten die Pläne für den Potsdamer ÖPNV vorliegen. „Es mussten sorgfältige und umfängliche Abstimmungen getroffen werden“, sagt Bernd Rubelt (parteilos), Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt. Dabei seien vor allem die Absprachen zum Thema Barrierefreiheit und Klimaschutz im Sinne des „Masterplans 100 % Klimaschutz Potsdam“ nötig gewesen. Mit dem Ergebnis ist Rubelt zufrieden. „Das Ziel ist es, die Leute wissen zu lassen, dass man auch ohne Auto beweglicher sein kann und das bis in die Nacht hinein“, erklärt er.

Lücken im Verkehrsnetz

Die Stadt hat Prognosen zum Wachstum der Stadt aufgestellt und festgestellt, dass einige Stadtteile wachsen, aber bisher schlecht an das Bus- und Liniennetz angeschlossen sind. So Fahrland und Marquardt, aber auch der künftige Stadtteil Krampnitz. Bis zum Betrieb der Straßenbahnverlängerung vom Campus Jungfernsee nach Krampnitz sollen dort Busse im 20-Minuten-Takt fahren. Davon profitieren auch Fahrland und Marquardt. Wenn der Bahnhof Marquardt umgebaut ist, sollen dort drei Buslinien kombiniert werden. Auch Fahrland soll perspektivisch nach der Straßenbahnverlängerung angefahren werden.

Ebenso sollen Buskonzepte erstellt werden, die Verbindungen zwischen dem Campus Jungfernsee und Potsdam über Bornstedt beziehungsweise Eiche und Golm ermöglichen.

Der Potsdamer Süden soll ebenso zwischen der Nuthestraße und der Fritz-Zubeil-Straße sowie der Großbeerenstraße erschlossen werden. Dafür soll eine neue oder verlängerte Buslinie die Medienstadt und den S-Bahnhof Griebnitzsee anfahren.

Bestehendes Verbessern

Der Nahverkehrsplan sieht vor, auch bestehende Verbindungen zu verbessern. Die Tram 96 soll in Zukunft auch nachts fahren. „Dabei geht es um die Reisezeitgewinnung für die südöstlichen Wohngebiete“, sagt Torsten Scholz, Mitarbeiter in der Verkehrsentwicklung. Weil der Bus der Linie N14 lange bis in die Innenstadt brauche, soll die schnellere Tram 96 in den Nächten an Wochenenden nach Vorbild der Silvesternächte im 30-Minuten-Takt fahren. Das passe zum Takt der Berliner S-Bahn und den Potsdamer Buslinien. Allerdings wird die Umstellung des Fahrplans frühestens 2021 möglich sein.

Vergangenes Jahr stellte die Stadt die schlimmsten Staufallen für Tram und Bus vor. Auch dieses Problem soll laut Nahverkehrsplan angegangen werden. Zwischen Geltow und Potsdam soll beispielsweise eine Busspur eingerichtet werden, die den Busverkehr beschleunigt. Erste Abschnitte sollen schon 2020 entstehen.

Am Treffpunkt Freizeit am Neuen Garten fließt der Verkehr besser. Künftig soll der Bus 603 an der Freizeiteinrichtung eine Haltestelle bekommen.

Sogar die Fähre F1 wird in dem Konzept mitgedacht. Diese soll schon eine Stunde früher, also um 6 Uhr, und auch länger, bis 20 Uhr, nach Hermannswerder fahren.

Machbarkeit neuer Tram-Linien

Der Maßnahmenkatalog ist vor allem eine Empfehlung an die Verkehrsbetriebe. Die Stadt will prüfen, ob weitere neue Straßenbahnstrecken nach Golm, Bornim und zwischen Babelsberg und Am Stern möglich sind. Diese Studien müssen allerdings erst einmal von den Stadtverordneten beschlossen und umgesetzte werden, was länger als ein Jahr in Anspruch nehmen wird, bevor entschieden werden kann, ob tatsächlich gebaut wird.

Barrierefreiheit im ÖPNV

Der Nahverkehr soll bis 2022 barrierefrei werden. Dafür sollen weiterhin Haltestellen passend gestaltet werden. Außerdem sollen bis 2025 alle Tatra-Straßenbahnen durch Niederflurstraßenbahnen ersetzt werden. Deren Betriebserlaubnis laufe dann ab – es ist eine gute Möglichkeit, den ÖPNV barrierefrei zu gestalten. Dennoch würde das ein längerer Prozess: „ Barrierefreiheit ist im Gesetz nicht definiert, aber wir wollen zum Stichtag gute Bedingungen schaffen. Können es aber nicht vollständig“, erklärt Bernd Rubelt. Um dennoch allen Straßenbahnfahrten anbieten zu können, sollen barrierefreie und Tatrabahnen sich auf einer Linie abwechseln.

Busflotte im Klimawandel

In Potsdam wurde der Klimanotstand ausgerufen. Um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, prüft die Stadt, welcher mögliche Alternativantrieb für die Diesel-Busflotte infrage kommt. Die Umstellung soll die Umwelt entlasten, aber wirtschaftlich bleiben.

