Innenstadt

Der Abriss des Hotels „Mercure“ soll als Sanierungsziel aufgegeben werden. Das hat die Fraktion Die Andere am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung beantragt. Auf Antrag von Grünen und Linken wurde der Antrag vor einer Entscheidung in den Bauausschuss und in den Hauptausschuss überwiesen.

Der Abriss des Ende der 1960er Jahre errichteten Havelhochhauses ist mit dem 2016 von den Stadtverordneten bestätigten Masterplan zur Neugestaltung der Potsdamer Stadtmitte im Bereich des früheren Lustgartens beschlossen worden.

Platz für Lustgarten

Mit dem Abriss sollte Platz für die Gestaltung des Lustgartens als Bürgerpark und die Anlage einer „Wiese des Volkes“ zwischen dem Landtag und dem Neptunbassin geschaffen werden.

Wenig später wurde das „Mercure“ zum Zugpferd eines mit mehr als 14.500 Stimmen erfolgreichen Bürgerbegehrens gegen den Abriss von Zeugnissen der Ost-Moderne in der Potsdamer Innenstadt. Neben dem Hotelhochhaus ging es um den Erhalt des in den 1970er Jahren errichteten Gebäudes der Fachhochschule am Alten Markt und des Wohnblocks am Staudenhof.

Bürgerbegehren aus dem März 2017

Das Bürgerbegehren scheiterte im März 2017 vor dem Verwaltungsgericht, das die Fragestellung als unzulässig verwarf. Die Fachhochschule wurde im Jahr darauf abgerissen, die Entscheidung über den Wohnblock am Staudenhof steht mit Blick auf öffentliche Förderung für eine energetische und sozial verträgliche Sanierung noch aus.

Einzig das „Mercure“ profitierte direkt: In unmittelbarer Reaktion auf das Bürgerbegehren wurde von den Stadtverordneten beschlossen, alle Bemühungen zum Erwerb des Hotels Mercure „einzustellen“.

Eine Diskussion über die Zulässigkeit einer Umgestaltung des Hotelgebäudes oder dessen räumliche Verlagerung sollte demnach frühestens dann geführt werden, wenn der Eigentümer das Hotel „im derzeitigen baulichen Zustand nicht mehr weiter betreiben möchte“.

Übergabe der Unterschriften des Bürgerbegehrens für den Erhalt von Fachhochschule, Staudenhof und Mercure-Hotel, links Steffen Pfrogner. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hintergrund war der bis dahin verfolgte Plan der Stadt, das Hotel zu erwerben, um es abreißen zu können. Nunmehr war der Abrissplan für das Hotel zumindest aufgeschoben, allerdings nicht aufgehoben: „Der im Ergebnis der Planungswerkstatt erarbeitete und als Sanierungsziel durch die Stadtverordnetenversammlung bestätigte Masterplan Lustgarten hat weiterhin, auch unter Finanzierungvorbehalt und mit der Einschränkung zum Erwerb des Gebäudes, Bestand“, hieß es später auf Anfrage der Anderen: „Der Bebauungsplan soll weiterhin wesentliches Instrument zur Sicherung der Sanierungsziele für den Lustgarten gemäß Masterplan bleiben.“

Nun soll auch diese Passage fallen. In der Begründung ihres von Steffen Pfrogner eingebrachten Antrags verweist die Andere darauf, dass ein von den Stadtverordneten beschlossenes Finanzierungskonzept zur Umsetzung des Masterplans Lustgarten seit mehr als drei Jahren überfällig ist.

Vor allem aber führen sie aus, dass „zwischenzeitlich ist national und auch international die Wertschätzung der städtebaulichen und architektonischen Entwicklungen der Nachkriegsmoderne gestiegen“ sei.

Auch das Hotelhochhaus „Mercure“ und sein Standort am Potsdamer Lustgarten werde damit „einer neuen Bewertung unterzogen“.

Von Volker Oelschläger