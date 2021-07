Potsdam

Überleben bedeutet Schuld. Ein schlechtes Gewissen im Trauern, die Frage, warum die anderen und nicht ich? Davon sind die Protagonisten in John von Düffels aktuellem Buch „Die Wütenden und die Schuldigen“ getrieben, immer geht es um Leerstellen, die Andere hinterlassen haben – oder die sie selbst zu hinterlassen fürchten.

Corona als Themen-Katalysator

Es scheint, als hätte John von Düffel den Roman in Rekordgeschwindigkeit verfasst. Erst im Februar 2020 erschien „Der brennende See“, ein Buch, das unter anderem ganz aktuell vom Klimawandel erzählte. Um Leerstellen ging es auch dort schon, doch das neue Buch hebt die Auseinandersetzung damit auf eine heutigere Ebene. Indem es die Corona-Pandemie mit einbezieht und danach fragt, wie wir mit all den Toten umgehen. Welche Erkenntnisse das Überleben mit sich bringt, auch in Bezug auf die Natur.

Ein Corona-Roman ist „Die Wütenden und die Schuldigen“ dennoch nicht geworden. Die Ausnahmesituation dient lediglich als Katalysator für die Themen, die bereits da sind – und stellt heraus, worauf es wirklich ankommt. Fast unmöglich sei es, eine Gegenwartsgeschichte zu erzählen, in der Corona keine Rolle spiele, sagt John von Düffel. Weil einst selbstverständliche Situationen nicht mehr erlaubt sind und nach einer Weile skurril wirken.

John von Düffels Roman „Die Wütenden und die Schuldigen“. Quelle: Sarah Kugler

John von Düffel erzählt eine Familiengeschichte

Diese Skurrilität erzählt er anhand einer Familiengeschichte: Das Familienoberhaupt Richard ist schwer krank, er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Um seine Schmerzen zu lindern fährt seine Enkelin Selma mit einer Palliativärztin zu ihm. Ihre Mutter Maria, eine Anästhesistin der Charité muss derweil in Quarantäne, verwickelt sich aber in Gespräche mit einem Rabbi, der eine Wohnung über ihr wohnt. Ob sie ihren Vater noch einmal lebend wieder sehen wird, weiß sie nicht. Während Tochter Selma versucht, die Familie trotz allem miteinander in Verbindung zu halten, verliert sich ihr Bruder Jakob immer mehr in seiner Verliebtheit gegenüber seiner Kunstprofessorin und findet Trost in Rauschmitteln.

Und dann ist da noch Holger, Vater von Selma und Jakob, Ex-Mann von Maria, Sohn von Richard. Nach einem Suizidversuch, befindet er sich in der Klinik und ist die Leerstelle die alle Familienmitglieder gemeinsam haben. Er ist es auch, der Schuld und Wut auslöst – in der Vergangenheit und der Gegenwart.

Direkte Kommunikation bleibt auf der Strecke

Schuld und Wut, so sagt John von Düffel, seien auch die Empfindungen, die bei vielen Menschen am Ende ihres Lebens überwiegen. Er hat selbst lange die Palliativmedizinerin Petra Anwar bei der Arbeit begleitet, aus dem Erlebten ist vor einigen Jahren das gemeinsame Sachbuch „Was am Ende wichtig ist. Geschichten vom Sterben“ entstanden. „Die erschreckende Feststellung war, dass sehr viel Menschen noch so viel Unerledigtes im Leben zurücklassen“, erzählt von Düffel. Am Ende gebe es zwei Arten von Sterbenden, heißt es auch im aktuellen Roman: „die Wütenden und die Schuldigen.[...] Aber Wut und Schuld sind nicht so klar voneinander zu trennen. Es sind eben keine eindeutigen Diagnosen, sondern eher Dosierungen, Mischungsverhältnisse.“

Schon länger habe er darüber fiktional schreiben wollen, die Geschichten rund um die Familie seien bereits in ihm gereift. „Ich hatte nur noch keine Grundsituation als Rahmen, bis Corona kam.“ Besonders den März 2020 beschreibt er als dunkle Zeit, heute sei der Zustand beinahe Alltag. Trotzdem blieben noch immer Dinge auf der Strecke: Direkte Interaktion beispielsweise. Analoge Gespräche in einem Raum, bei denen man sich in die Augen sehen kann, haben ihm enorm gefehlt.

„Die Wütenden und die Schuldigen“ erscheint am 16. Juli 2021 als Hardcover bei Dumont, hat 300 Seiten und kostet 22 Euro. Die Buchpremiere zu „Die Wütenden und die Schuldigen“ findet am Mittwoch, 21. Juli um 20 Uhr auf der Terrasse des Brandenburgischen Literaturbüros in der Villa Quandt, Große Weinmeisterstraße 46/47, statt. Der Eintritt kostet 10 Euro, erm. 8 Euro. John von Düffel wurde 1966 in Göttingen geboren, er arbeitet als Dramaturg am Deutschen Theater Berlin, ist Professor für Szenisches Schreiben an der Berliner Universität der Künste. und lebt in Potsdam.

Ein philosophischer Text, der lange nachhallt

Auch darum geht es in dem Roman: Um fehlende Worte, missglückte Kommunikation und daraus resultierende Gefühle. Verdrängte Gefühle sind das, die ganz plötzlich an die Oberfläche blubbern und nicht selten selbstzerstörerisch wirken. Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen spielt ebenfalls eine Rolle, und die Machtlosigkeit, die sie mit sich bringt.

John von Düffel bringt all diese schweren Themen mit einer präzisen Sprache und einem leichten Ton zusammen. Verwebt sie mit seinen gleichzeitig vertrauten und doch unnahbaren Figuren zu einem philosophischen Text, der einen auch zum Lachen bringt und vor allem noch lange nachhallt.

Von Sarah Kugler