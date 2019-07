Gerade einmal zwei öffentliche Trinkbrunnen gibt es aktuell in der Stadt. Beide werden von der Energie und Wasser Potsdam betrieben – am Hauptbahnhof und in der Karl-Liebknecht-Straße. Bis Mitte 2020 soll ein weiterer Brunnen am Brandenburger Tor den Durst stillen. Das geht aus einer Antwort des Stadthauses auf eine Anfrage von Sascha Krämer (Linke) hervor.