Die Geschäftsführung des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ bleibt dabei, dass kein Mitarbeiter nach der von den Stadtverordneten beschlossenen Rückkehr zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst schlechter gestellt wird.

Das hat die Sprecherin Theresa Decker am Mittwoch auf MAZ-Anfrage bekräftigt. Die Gewerkschaft Verdi hatte in einem der MAZ vorliegenden Schreiben an die Stadtverordneten kritisiert, dass es keine Tarifverhandlungen zur Überleitung in den TVöD geben solle.

Statt dessen seien „einzelvertragliche“ Regelungen mit jedem Beschäftigten vorgesehen. Ein Überleitungstarifvertrag ist laut Verdi „zwingend erforderlich“, damit die Mitarbeiter mit ihren Beschäftigungszeiten beim Klinikum oder seinen Tochtergesellschaften eingestuft werden und „nicht wie neu eingestellte Beschäftigte“ mit entsprechend geringerer Bezahlung.

Sprecherin Decker dementierte das auf Nachfrage nicht, versicherte lediglich: „Die Anwendung des TVöD wird nicht zu Nachteilen für die Beschäftigten führen.“ Die von Verdi geforderte Aufnahme von Tarifverhandlungen für einen Überleitungstarifvertrag sei „in dieser Struktur nicht möglich“, so die Sprecherin.

Der Kommunale Arbeitgeberverband habe Verdi mitgeteilt, dass es „bei Strafe des Ausschlusses“ zu den Pflichten der Mitglieder gehöre, „auf den selbstständigen Abschluss von Tarifvereinbarungen zu verzichten“.

Die Stadt als Gesellschafter ist über das Vorgehen der Geschäftsführung informiert, so Rathaussprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage: „Das Vorgehen hat die Geschäftsführung im Hauptausschuss vorgestellt, das Verfahren ist so zur Kenntnis genommen worden.“

Die Geschäftsführung habe dabei „zugesichert, dass der Wiedereintritt als Vollmitglied in des KAV und der TVöD niemanden schlechter stellen soll als bisher“, so Bruznzlow: „Wir gehen davon aus, dass diese Zusage gilt.“

Vertreter der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation, auf deren Initiative der Stadtverordnetenbeschluss zur Tarifrückkehr für die nichtärztlichen Beschäftigten verabschiedet wurde, reagierten in ersten Stellungnahmen auf MAZ-Anfrage unterschiedlich.

„Ich habe Verständnis für die bestehenden Schwierigkeiten bei der Überleitung“, sagte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer ( SPD): „Gerade einzelvertragliche Regelungen bieten aber meines Erachtens die Chance, Detailfragen einvernehmlich und in Anlehnung an den TVöD zu regeln.“

Entscheidend sei, „dass die Beschäftigten gegebenenfalls auch rückwirkend in den Genuss der tariflichen Vereinbarungen kommen“, so Heuer.

Kritik kommt vom Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg: „Wir erwarten eine vollständige, zügige und rechtssichere Umsetzung des SVV-Beschlusses zur Rückkehr in den TVöD. Dazu ist aus unserer Sicht ein Überleitungs-Tarifvertrag der richtige Weg.“

Einzelvereinbarungen führten „nicht nur zu einem wesentlich höheren Zeitbedarf bei der Umsetzung“, so Wollenberg, „sie führen auch zu weiteren Rechtsunsicherheiten und Misstrauen bei den Beschäftigten. Wir plädieren für ein klares Verfahren.“

Laut Sprecherin Decker sollen die rund 2700 Mitarbeiter in zunächst drei Unternehmen der Klinikums-Gruppe gemäß Stadtverordnetenbeschluss rückwirkend zum 1. Juni nach TVöD vergütet werden.

Anfang Juni hatte die Stadt mitgeteilt, dass es bei der beschlossenen Tarifrückkehr in mehreren Tochterunternehmen mit insgesamt rund 800 betroffenen Mitarbeitern rechtliche Probleme gebe.

Die Stadtverordneten hatten mit ihrem Beschluss zur Tarifrückkehr für das nichtärztliche Personal im Konzern des kommunalen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ und weiteren Vorgaben die Forderungen der beiden Bürgerbegehren für faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen in der Klinikgruppe übernommen, die jeweils von mehr als 17.000 Potsdamern unterstützt worden sind.

Von Volker Oelschläger